KRAUSE Produkt- & Serviceneuheiten auf der Arbeitsschutzmesse A+A in Düsseldorf

Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit

Unter dem Motto „Der Mensch zählt“ präsentiert die A+A, Weltleitmesse für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, vom 24. bis 27. Oktober 2023 wieder innovative Impulse und Lösungen rund um sicheres und gesundes Arbeiten. Die Maximierung der Arbeitssicherheit ist der tägliche Antrieb für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von KRAUSE, immer sicherere Produkte zu entwickeln und damit den Arbeitsalltag der Anwender zu verbessern. Ein Besuch als Aussteller auf der A+A vom 24. bis 27. Oktober 2023 darf da natürlich nicht fehlen. In Halle 4, Stand G11 stellen die Steigtechnik-Experten gleich mehrere Produkt- und Serviceneuheiten vor.

R13 Rutschhemmung für viele neue Leitermodelle

Leitern sind in vielen Bereichen unentbehrlich, sei es im Haushalt, in der Industrie, in der Verwaltung, im Facility Management, auf Baustellen oder in der Landwirtschaft. Sie ermöglichen den Zugang zu höher gelegenen Bereichen, die ohne Hilfsmittel nicht erreichbar wären. Der Einsatz von Leitern birgt aber auch Gefahren, insbesondere wenn sie in feuchter, öliger oder gar schlammiger Umgebung eingesetzt werden. Für genau diese Einsätze hat KRAUSE sein Stehleiterprogramm um eine einseitige und eine beidseitige Leiter mit Stufen der Rutschhemmklasse R13 erweitert.

Die selbstreinigenden Stufen und die Standplattform mit offenem Lochbild bieten auch unter widrigsten Bedingungen ein Höchstmaß an Sicherheit und sind leicht zu reinigen. Die Profilierung verhindert, dass sich Schmutz, Schlamm, Schnee oder Eis festsetzen, da die Verunreinigungen durch die Löcher fallen. Beim Besteigen der Leitern ist somit eine Selbstreinigungsfunktion gegeben. Im Gegensatz zu vielen anderen auf dem Markt befindlichen R13-Stufen mit zusätzlichen Gummi- oder Kunststoffeinlagen unterliegt die KRAUSE R13-Stufe, die komplett aus Aluminium gefertigt ist, keinem weiteren Verschleiß. Effizienz und Langlebigkeit, die Anwender von KRAUSE-Produkten zu schätzen wissen.

Auch die als Stecksystem realisierte Glasreinigerleiter wurde um eine Variante mit rutschhemmenden R13-Stufen erweitert. Die neu entwickelte Leiter, bei der auch die Steckverbindungen grundlegend überarbeitet wurden, steht als Neuheit auf dem KRAUSE-Messestand für interessierte Besucher zum Ausprobieren bereit.

Sicher in der Höhe und flexibel im Einsatz – die neuen fahrbaren KRAUSE Podestleitern

KRAUSE Podestleitern sind ein unverzichtbares Hilfsmittel in der Industrie und erfüllen vielfältige Anforderungen an Arbeitssicherheit und Effizienz. Die fahrbaren Arbeitspodeste ermöglichen den Benutzern einen sicheren Stand mit freien Händen für anspruchsvolle Tätigkeiten in Arbeitshöhen bis knapp 4 Meter. Mit dem Ziel, den Anwendern stets das beste Produkt mit einem Höchstmaß an Sicherheit und Komfort zu bieten, wurden die KRAUSE Podestleitern einem Produkt-Relaunch unterzogen. Eine wesentliche Verbesserung stellt dabei der neue Handlauf der Podestleiter dar. Dieser sorgt über das KRAUSE-Connect-System für eine stufenlose und stabile Verbindung zwischen dem Treppenhandlauf und dem Geländerhandlauf der Plattform, die somit ohne Umgreifen des Benutzers auskommt. Das je nach Ausführung zwei- oder dreiseitige Plattformgeländer wurde mit einer verstärkten Knieleiste ausgestattet. Außerdem wird seit dem Relaunch eine extra hohe Fußleiste verbaut, die mit 100 Millimetern um 100 Prozent höher ist als in der Norm EN 131-7 gefordert. Die ein- und beidseitig begehbaren Podestleitern sind ab sofort auch mit Profilrosten der Rutschhemmklasse R13 erhältlich.

Schwerlastleitern mit bis zu 225 kg Belastbarkeit und neues Zubehör

Eine weitere Neuheit im KRAUSE-Produktportfolio sind Varianten der ein- und beidseitig begehbaren Stehleiter sowie der Anlegeleiter, die ab sofort als Schwerlastleiter erhältlich sind. Diese neuen Varianten der am Markt etablierten Leitern halten konstruktionsbedingt einer noch höheren Belastung stand und bieten alle bereits bekannten Vorteile der jeweiligen Leiter. Die Schwerlastversion der einseitig begehbaren Stehleiter wurde zusätzlich mit einem um 40 Prozent höheren Sicherheitsbügel ausgestattet. Das sorgt für noch mehr Sicherheit – auch oder vor allem bei sehr großen Benutzern.

Anwender von KRAUSE-Produkten können bereits auf eine große Auswahl an Zubehör für Leitern zurückgreifen. Dennoch haben die Hessen auch in diesem Jahr wieder neue Artikel im Gepäck, die die Sicherheit erhöhen und die Arbeit erleichtern. Auf dem Messestand präsentieren sie unter anderem eine innovative Leiterhalterung für Dachgepäckträger, die mehrteilige Leitern schnell und sicher auf dem Autodach fixiert.

Verkehrsweg und Arbeitsplatz in einer Leiter

Auch die bereits in Kraft getretenen „Technischen Regeln für Betriebssicherheit“ (TRBS 2121 Teil 2) sind wieder Thema auf der Arbeitsschutzmesse. Mit dem Inkrafttreten der TRBS haben sich für gewerbliche Nutzer von Leitern einige Änderungen ergeben. Sie unterscheiden zwischen der Nutzung der Leiter als Verkehrsweg oder als Arbeitsplatz. Bleibt der Benutzer während der Arbeit auf der Leiter stehen, handelt es sich um einen Arbeitsplatz, für den Sprossenleitern nicht mehr zulässig sind.

Die innovativen KRAUSE STABILO +S Leitern mit Stufen und Sprossen vereinen Arbeitsplatz und Verkehrsweg in einer Leiter. Die entnehmbaren Leiterteile von Schiebe- und Mehrzweckleitern können auch in der TRBS-konformen Ausführung entnommen und unabhängig vom Rest der Leiter verwendet werden. Bei wechselnder Nutzung muss keine zusätzliche Leiter angeschafft werden, was sich positiv auf die Investitionskosten auswirkt. Mit einer KRAUSE TRBS-Leiter ist der Anwender bei allen Arbeitseinsätzen, egal ob Verkehrsweg oder Arbeitsplatz, immer auf der sicheren Seite. KRAUSE STABILO +S-Leitern kommen ganz ohne zusätzliche Trittplatten oder nachrüstbare Stufen aus, was den Konstrukteuren besonders wichtig war. Die am Zusatz „+S“ erkennbaren Leitern gibt es als Anlegeleiter, zweiteilige Schiebe- oder Mehrzweckleiter sowie als dreiteilige Vielzweckleiter. Für welche Variante sich der Anwender auch entscheidet, er erhält maximale Sicherheit bei minimalem Gewicht.

Mehr Sicherheit beim Auf- und Abbau von fahrbaren Arbeitsbühnen dank KRAUSE GuardMatic-System

Die bereits im Jahr 2021 in Kraft getretene Normänderung für fahrbare Arbeitsbühnen DIN EN 1004-1 sieht neben der Erweiterung des Geltungsbereiches auch grundlegende Änderungen für den Aufbau und die Statik der Gerüste vor. Mit dem Ziel, die Sicherheit der Nutzer von fahrbaren Arbeitsbühnen zu erhöhen, hat KRAUSE den vorlaufenden Geländerrahmen GuardMatic entwickelt, der stets bequem von der darunter liegenden Belagbühne aus, bei der ersten Belagbühne vom Boden aus, eingehängt werden kann. So ist beim ersten Betreten einer Belagbühne im Montageprozess immer ein umlaufendes Geländer als Absturzsicherung vorhanden. Dies gilt auch für die Demontage des Gerüstes, die ebenfalls ein erhöhtes Gefahrenpotenzial birgt.

Die Geländerrahmen des GuardMatic-Systems vereinen Handlauf, Knieleiste und Diagonale in einem Modul. Das reduziert die Anzahl der Einzelteile und erleichtert Transport und Logistik der Gerüste. Die 6-Punkt-Fixierung des GuardMatic-Systems mit dem Vertikalrahmen sorgt für maximale Stabilität in der Höhe. Nach dem Einsatz können die Diagonalen für den Transport eingeklappt und arretiert werden.

Normenkunde, Dienstleistungen und Services

Wie immer stehen die Steigtechnik-Experten am KRAUSE-Messestand für Fragen rund um Normen, Gesetze und Verwendungsvorschriften zur Verfügung. Die Experten geben Tipps zur jährlichen Prüfung von Steigtechnik, erläutern, wer die Prüfungen als „Befähigte Person“ durchführen darf und bieten bundesweit Seminare zur Ausbildung dieser Mitarbeiter an. KRAUSE-Seminare werden individuell auf die Bedürfnisse der Teilnehmer abgestimmt. Ein umfangreiches Programm an Praxis-, Kompakt- und Online-Seminaren sowie die Möglichkeit, diese direkt vor Ort in den Unternehmen durchzuführen, garantieren einen maximalen Seminarerfolg für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Das KRAUSE-Team auf dem A+A-Messestand G11 in Halle 4 freut sich auf viele interessante Gespräche, neue Kontakte und einen regen Austausch zu allen arbeitsschutzrelevanten Themen.

Weitere Informationen zu KRAUSE, den innovativen Produkten und Dienstleistungen finden Sie unter: www.krause-systems.de

Das KRAUSE-Werk in Alsfeld/Hessen wurde 1900 gegründet und hat somit eine über 120-jährige Tradition im Bereich der Fertigung und des Vertriebs von Steig- und GerüstSystemen. In dieser Zeit hat sich das dynamisch wachsende Unternehmen zu einer international agierenden Unternehmensgruppe entwickelt. Weitere Produktions- bzw. Vertriebsstätten in Polen, Ungarn und der Schweiz wurden in den letzten Jahren aufgebaut und erweitert.

