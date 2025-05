KRAUSE präsentiert: Der neue Katalog „SteigLeitern und Absturzsicherung 11.0“ ist da!

Ab sofort ist die neueste Ausgabe des KRAUSE Katalogs SteigLeitern und Absturzsicherung 11.0 erhältlich – vollgepackt mit allem, was für sichere Höhenzugänge benötigt wird. Wer mit Arbeits- und Rettungswegen zu tun hat, mit der Planung von Steigleitern an baulichen oder technischen Anlagen betraut ist oder sich mit normgerechtem Seitenschutz und Absturzsicherungen beschäftigt, wird hier fündig.

Sicher planen, normgerecht umsetzen

Der Katalog bietet einen kompakten Überblick über die verschiedenen ortsfesten Steigleitern sowie die jeweils geltenden Normen und gesetzlichen Anforderungen – von der DIN 18799-1 über die überarbeitete DIN 18799-3, DIN 14094-1 bis hin zur DIN EN ISO 14122-4. Schnell wird klar: Normgerechte Planung ist nicht Kür, sondern Pflicht. KRAUSE liefert das passende System – durchdacht bis ins Detail, komplett vorkonfiguriert, inklusive aller notwendigen Systemkomponenten.

Die aktuelle Version bietet eine intuitive Navigation, die den Fachanwender gezielt bei der Produktauswahl unterstützt. Eine integrierte Planungshilfe erleichtert die Entscheidung für die passende Steigleiterlösung. Das Sortiment umfasst ein vielfältiges Angebot an Steigleitern aus Aluminium oder Stahl, ergänzt durch Systemteile und hochwertiges Zubehör. Ob individuell konfiguriert oder als praktisches Komplettset, die Steig- und Schachtleitern sind immer für höchste Ansprüche an Sicherheit und Qualität konzipiert. Ausführliche Informationen zu geltenden Normen und Vorschriften geben zusätzliche Orientierung. Durch den modularen Aufbau lassen sich individuelle Steigleiterkonfigurationen wirtschaftlich realisieren – statisch abgestimmt und normgerecht. Alle Systemkomponenten sind miteinander kombinierbar. Bei KRAUSE selbstverständlich: Jede Standardvariante enthält bereits alle benötigten Bauteile.

Kollektiver Seitenschutz auf dem neuesten Stand

Neben den klassischen Steigleitern für Gebäude, Maschinen und Notausstiege widmet sich der Katalog ausführlich dem Thema kollektive Schutzmaßnahmen. So zeigt das Schutzgeländer-System nach DIN EN 13374 praxisnah, wie sich Flachdächer, Lichtkuppeln und andere Gefahrenstellen zuverlässig absichern lassen – ohne persönliche Schutzausrüstung, allein durch bauliche Maßnahmen. Die ideale Lösung für alle, die langfristig und nachhaltig schützen wollen.

Individuelle Absturzsicherung für flexible Einsatzbereiche

In vielen Fällen ist ein kollektives Schutzsystem zwar ideal, aber nicht immer realisierbar. Gerade bei zeitlich begrenzten Arbeiten, an wechselnden Einsatzorten oder bei baulich beengten Verhältnissen bietet die Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) die passende Lösung. Der Katalog präsentiert ein umfangreiches Sortiment an geprüften Schutzausrüstungen, darunter Auffanggurte, Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer, mitlaufende Auffanggeräte, Schutzhelme und Rucksäcke. Ergänzt wird das Angebot durch normgerechte Steigschutzschienen, Attikaübergänge und weitere Systemkomponenten. So können Anwender auch in anspruchsvollen Arbeitssituationen sicher und flexibel agieren.

Service mit System – ACADEMY und INSPECT

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf den Serviceangeboten rund um Planung, Montage und Inspektion. KRAUSE begleitet seine Kunden nicht nur bis zur fertigen Anlage, sondern auch darüber hinaus. Das hauseigene Seminarprogramm der KRAUSE ACADEMY ermöglicht auch die Qualifizierung zur „Befähigten Person“ für Steigleitern und bietet darüber hinaus Grundlagen- oder Auffrischungsseminare zum Steigen und Retten mit PSAgA an. Die Seminare finden bundesweit in Seminarhotels, vor Ort im Unternehmen oder im KRAUSE-Werk statt. Teilweise werden die Seminare auch online angeboten. Abgerundet wird das Programm durch das Prüfangebot KRAUSE INSPECT, mit dem Steig- und Absturzsicherungssysteme regelmäßig und rechtssicher überprüft werden können.

Digital und nachhaltig: Die wosatec Web-App

Die regelmäßige Prüfung von Arbeitsmitteln ist ein zentraler Bestandteil des Arbeitsschutzes. Mit der digitalen Lösung von wosatec, mit der auch KRAUSE Produkte ausgestattet sind, wird dieser Prozess effizienter, nachhaltiger und papierlos. Die wosatec Web-App ermöglicht die einfache und digitale Prüfung von Arbeitsmitteln. Sie ersetzt papierbasierte Prüf- und Dokumentationssysteme durch eine cloudbasierte Lösung, auf die jederzeit und von überall zugegriffen werden kann.

Digitale Prüfprozesse sparen Zeit und minimieren den Verwaltungsaufwand. Die Web-App ermöglicht eine schnelle und einfache Dokumentation, ohne dass Papierformulare ausgefüllt und archiviert werden müssen. Papierlose Prüfprotokolle schonen Ressourcen und vermeiden unnötige Bürokratie. Alle Dokumente sind digital gespeichert und jederzeit abrufbar. Kein Kontrolltermin wird mehr vergessen. Die App erinnert automatisch an anstehende Prüfungen und hilft Unternehmen, ihren gesetzlichen Pflichten zuverlässig nachzukommen. Zudem werden die Checklisten automatisch immer auf dem neuesten Stand gehalten.

Mit der intuitiven Web-App können alle prüfpflichtigen Arbeitsmittel verwaltet, Prüfintervalle automatisch überwacht und Prüfdokumentationen vollständig digital abgelegt werden. Egal ob Leitern, Gerüste, Regale, Türen, Erste-Hilfe-Ausrüstungen und viele mehr – alle Nachweise sind jederzeit griffbereit, immer aktuell und komplett papierlos.

Ein Katalog, der mehr bietet

Der neue KRAUSE Katalog 11.0 ist mehr als eine Produktsammlung. Er ist ein praxisorientiertes Nachschlagewerk für Fachanwender auf der Suche nach sicheren und normgerechten Höhenzugangslösungen mit detaillierten Informationen, technischen Daten und hilfreichen Anwendungstipps. Dabei steht eines im Mittelpunkt: ganzheitlich durchdachte Steigtechnik, die den aktuellen Normen entspricht, sich flexibel in bestehende Arbeitsprozesse integrieren lässt und höchste Sicherheitsanforderungen erfüllt.

Das KRAUSE-Werk in Alsfeld/Hessen wurde 1900 gegründet und hat somit eine über 120-jährige Tradition im Bereich der Fertigung und des Vertriebs von Steig- und GerüstSystemen. In dieser Zeit hat sich das dynamisch wachsende Unternehmen zu einer international agierenden Unternehmensgruppe entwickelt. Weitere Produktions- bzw. Vertriebsstätten in Polen, Ungarn und der Schweiz wurden in den letzten Jahren aufgebaut und erweitert.

Firmenkontakt

KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG

Wolfgang Jung

Am Kreuzweg 3

36304 Alsfeld

+49 (0) 6631 / 795 – 0



http://www.krause-systems.de

Pressekontakt

team digital GmbH

Wolfgang Jung

Hopfmannsfelder Str. 7

36341 Lauterbach

06641-9116511



https://www.team-digital.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.