KRAUSE – innovative Details mit großer Wirkung

Als Innovator der Steigtechnik-Branche steht KRAUSE für viele bahnbrechende Entwicklungen im Bereich von Leitern, Tritten und Gerüsten. Immer wieder überzeugen die hessischen Steigtechnik-Experten mit einfachen Lösungen und innovativen Details zur Steigerung der Nutzungsqualität. Das gilt für professionelle Produkte in Handwerk und Industrie genauso wie für Leitern, Tritte und Kleingerüste für Heimwerker und Anwendungen im Haushalt. Ganz gleich, ob im professionellen oder im Heimbereich und immer unter Berücksichtigung gültiger Normen und besonderem Fokus auf einfache Anwendung – KRAUSE steht seit mehr als 120 Jahren für innovative Steigtechnik. Alle Weiterentwicklungen verfolgen immer ein Ziel: Arbeiten in der Höhe sicherer, einfacher, schneller und komfortabler zu machen. Die traditionsreiche deutsche Steigtechnik-Marke vereint Sicherheit mit Innovation und setzt Maßstäbe in Sachen Funktionalität, Flexibilität und Bedienbarkeit.

Mit Sicherheit ideenreich

In den KRAUSE-Produktprogrammen steht das MONTO®-Programm für ambitionierte Heim- und Handwerker. Die Produkte der STABILO®-Linie sorgen im permanenten, professionellen Einsatz in Industrie und Handwerk für Sicherheit. Um den unterschiedlichsten Anforderungen der Anwender gerecht zu werden, verfügen alle Steiglösungen des Herstellers über durchdachte Details. Multifunktionsschalen, vernietete Gurtbänder, große Auftritts- und Stellflächen sowie rutschhemmende Fußkappen und -stopfen sind nur einige der umfangreichen Elemente, die entspanntes und sicheres Arbeiten in der Höhe garantieren und jeder Anforderung gerecht werden. Neben dem umfangreichen Standardprogramm der STABILO®- und MONTO®-Reihen bietet KRAUSE spezielle, individuelle Branchenlösungen.

Clevere Innovationen für sicheres Arbeiten

KRAUSE blickt auf eine Vielzahl innovativer Produktentwicklungen zurück. Beispielsweise sorgt das integrierte original KRAUSE MultiGrip-System für mehr Arbeits- und Ablagefläche. Direkt im Arbeitsbereich der Leiter platziert, verringert es die Anzahl der Auf- und Abstiege deutlich. Clevere Systeme wie ClickMatic und AutoSnap vereinfachen Anwendern den Wechsel des Einsatzortes der Leiter und sichern Leitern während der Nutzung gegen ungewolltes Einschieben. Dank des RollStop-Systems lassen sich Steiglösungen flexibel und komfortabel verfahren und erlauben die sichere Verwendung mit eingeschobenen Rollen bei Belastung. Auch Höhenunterschiede des Untergrundes stellen dank des IntegratedTele-Systems kein Problem dar, es ermöglicht sogar den sicheren Einsatz von Leitern auf Treppen oder Absätzen. Viele KRAUSE-Produkte verfügen über die rutschhemmenden SafetyCaps, ebenfalls eine exklusive Lösung. Diese Zwei-Komponenten-Fußkappen und Fußstopfen bieten maximale Stabilität der Steiglösung und schonen gleichzeitig empfindliche Bodenbeläge.

Normänderungen und individuelle Anforderungen – kein Problem

Normänderungen sind für die KRAUSE-Spezialisten kein Problem z. B. dürfen laut der Norm DIN EN 131-1:2015 Anlegeleitern mit einer Länge über 3 m ohne eine Standverbreiterung nicht mehr verwendet werden. Um weiterhin die Funktionalität von Mehr- und Vielzweckleitern ab einer Größe von 11 Sprossen zu gewährleisten, entwickelte der Hersteller die Trigon-Traverse. Diese sorgt dafür, dass entnehmbare Leiternteile auch nach den Anforderungen der neuesten Arbeitsschutzvorschriften weiterhin separat genutzt werden können. Bei Verwendung der kompletten Leiter stört sie in keiner Weise. In neue Modelle der KRAUSE-Mehr- und Vielzweckleitern ist die Trigon-Traverse bereits integriert, für ältere Modelle gibt es diese innovative Standverbreiterung zum problemlosen Nachrüsten.

Mit dem GuardMatic-System sicher in größter Höhe arbeiten

Auch das GuardMatic-System steht für maximale Sicherheit und Anwenderfreundlichkeit bei Auf- und Abbau der KRAUSE-Fahrgerüste: Die neu konstruierten Geländerrahmen vereinen Handlauf, Knieleiste und Diagonalstrebe in einem Bauteil und können leicht und schnell von der darunterliegenden Belagbühne oder vom Boden aus- und eingehängt werden. Somit ist bei Durchstieg zur nächsten Ebene bereits immer ein Geländer vorhanden. Die innovative Form der Diagonalstreben am GuardMatic-System bietet eine der breitesten Belagbühnen-Nutzflächen am Markt und die 6-Punkt-Fixierung sorgt für größtmögliche Stabilität und Sicherheit. Für den Auf- und Abbau sowie für den Transport zum Einsatzort können die Diagonalstreben platzsparend eingeklappt und fixiert werden.

Alle Innovationen und das KRAUSE-Produktprogramm finden Sie unter: www.krause-systems.de

Das KRAUSE-Werk in Alsfeld/Hessen wurde 1900 gegründet und hat somit eine über 120-jährige Tradition im Bereich der Fertigung und des Vertriebs von Steig- und GerüstSystemen. In dieser Zeit hat sich das dynamisch wachsende Unternehmen zu einer international agierenden Unternehmensgruppe entwickelt. Weitere Produktions- bzw. Vertriebsstätten in Polen, Ungarn und der Schweiz wurden in den letzten Jahren aufgebaut und erweitert.

Firmenkontakt

KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG

Wolfgang Jung

Am Kreuzweg 3

36304 Alsfeld

+49 (0) 6631 / 795 – 0



http://www.krause-systems.de

Pressekontakt

team digital GmbH

Wolfgang Jung

Hopfmannsfelder Str. 7

36341 Lauterbach

06641-9116511



https://www.team-digital.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.