KRAUSE im Jahr 2025

Umfassende Steigtechnik und Dienstleistungen für höchste Ansprüche

KRAUSE steht auch im Jahr 2025 für Qualität, Innovation und maßgeschneiderte Lösungen in der Steigtechnik. Bereits seit 125 Jahren überzeugt das Unternehmen mit einer Kombination aus vielseitigen Produkten, innovativen Neuheiten und umfassenden Dienstleistungen und bietet ein Portfolio, das exakt auf die Anforderungen seiner Kunden zugeschnitten ist.

Vielfältige Produktlösungen für jeden Bedarf

Die Produktpalette von KRAUSE ist so vielfältig wie die Anforderungen der Anwender. Vom privaten Anwender über Heim- und Handwerker bis hin zum professionellen Industriebetrieb finden Kunden ein umfangreiches Sortiment an Leitern, Tritten und Fahrgerüsten (fahrbare Arbeitsbühnen), die durch höchste Sicherheitsstandards, Ergonomie und Langlebigkeit überzeugen. KRAUSE Steigtechnik steht für Qualität, Innovation und Sicherheit, von Standardprodukten bis hin zu speziell entwickelten Sonderlösungen. Besonders im Bereich der individuellen Anpassung zeigt KRAUSE seine Stärke: Für anspruchsvolle Aufgaben entwickelt das Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen, die speziell auf die Kundenbedürfnisse zugeschnitten sind und auch unter schwierigsten Bedingungen zuverlässige Sicherheit und Effizienz garantieren.

KRAUSE 360° competence: Ganzheitlicher Service für maximale Sicherheit und Effizienz

Guter Service macht den Unterschied, das zeigt die KRAUSE 360° competence. Ob beim Kauf einer Leiter, bei der Planung und Montage komplexer Sonderlösungen, bei Produktprüfungen und Seminaren zur Arbeitssicherheit oder bei der Unterstützung des Fachhandels – mit KRAUSE haben Anwender einen zuverlässigen und kompetenten Partner an ihrer Seite.

Das KRAUSE 360° competence Konzept bündelt das Know-how des Unternehmens in allen Bereichen und begleitet die Kunden umfassend – von der ersten Beratung und Planung über die präzise Lieferung und Montage bis hin zur regelmäßigen Wartung und Inspektion. Dieses Konzept bietet nicht nur ein Höchstmaß an Sicherheit und Effizienz, sondern auch einen nachhaltigen Mehrwert für Unternehmen und Anwender.

KRAUSE ACADEMY: Wissen und Sicherheit aus einer Hand

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der KRAUSE ACADEMY, einem innovativen Bildungsangebot, das Schulungen und Seminare für Fachkräfte umfasst. Die praxisorientierten Aus- und Weiterbildungen vermitteln nicht nur fundiertes Wissen über den sicheren Umgang und den professionellen Einsatz von Steigtechnik, sondern gehen auch auf gesetzliche Anforderungen und branchenspezifische Herausforderungen ein. Mit speziell entwickelten Modulen und erfahrenen Trainern bietet die KRAUSE ACADEMY einen unschätzbaren Mehrwert für Unternehmen, die Wert auf Sicherheit und Kompetenz legen. Ziel der Seminare der KRAUSE ACADEMY ist die Vermittlung eines umfassenden Fachwissens, das die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in die Lage versetzt, die regelmäßige Prüfung und sichere Bereitstellung von Arbeitsmitteln eigenständig durchzuführen.

Neben den Seminaren, die bundesweit in attraktiven Hotels oder direkt im KRAUSE-Werk stattfinden, bieten die Steigtechnik-Profis auch individuell auf den Betrieb zugeschnittene Seminare vor Ort an. Dabei werden die im Unternehmen eingesetzten Steigtechnik-Produkte in das Seminar integriert, um einen maximalen Praxisbezug zu gewährleisten – von der praktischen Durchführung einer Leiterprüfung bis hin zur Montage des vorhandenen Fahrgerüstes. Neben der Ausbildung Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur „Befähigten Person“ können die individuellen Seminare auch als Unterweisung oder Anwenderschulung für die Nutzer der Steigtechnik sowie als Produktschulung für Händler genutzt werden.

KRAUSE INSPECT: Sicherheit durch fachkundige Prüfung

Für alle Unternehmen die selbst über keine „Befähigte Person“ verfügen oder deren „Befähigte Person“ verhindert ist, bietet KRAUSE die professionelle Prüfung von Arbeitsmitteln als Vor-Ort-Prüfdienst an. Dabei kommen die KRAUSE-Prüfer in die Unternehmen, führen die Prüfungen durch und erstellen die erforderlichen Prüfdokumente. Das Prüfangebot umfasst die Bereiche Leitern, Tritte, Fahrgerüste (fahrbare Arbeitsbühnen), Steigleitern, Tankwagenleitern, Eisfreigerüste, Sonderlösungen, Regalanlagen, kraftbetätigte Fenster, Türen und Tore, Flurförderfahrzeuge, PSAgA, Absturzsicherungen sowie ortsfeste elektrische Anlagen und Maschinen.

Das Angebot umfasst die Prüfung der Arbeitsmittel auf den ordnungsgemäßen Zustand gemäß den gesetzlichen Vorschriften, die Erstellung der rechtssicheren Prüfdokumentation einschließlich der digitalen Bestandsaufnahme, die Prüfung auf Vollständigkeit und Wirksamkeit der Sicherheitseinrichtungen, die Prüfung auf Vollständigkeit der Kennzeichnungen und Beschilderungen, die Übereinstimmung mit dem Prüfbuch und die Anbringung der Prüfplaketten.

Produktneuheiten: Innovationen für die Zukunft

Wie jedes Jahr hat KRAUSE auch 2024 wieder spannende Produktneuheiten entwickelt, die das Sortiment ergänzen. Dazu gehören unter anderem die Teleskop-Stufenleitern, die durch vier ausziehbare Holmverlängerungen den Einsatz auf Podesten und Treppen ermöglichen. In ein- und beidseitig begehbarer Ausführung verfügen sie über alle Produktvorteile, die auch die konventionellen Varianten dieser Stehleitern auszeichnen.

Die ebenfalls neu entwickelte, fahrbare, einseitig begehbare Teleskop-Plattformleiter SkyMatic ist ein unverzichtbares Arbeitsmittel für sicheres und bequemes Arbeiten in unterschiedlichen Höhen. Durch die großzügige Standplattform und das umlaufende Geländer bietet sie ein Höchstmaß an Sicherheit und Bedienkomfort. Die nach DIN EN 131-7 zertifizierte und speziell für den professionellen Einsatz konzipierte Leiter verbindet höchste Sicherheitsstandards mit optimaler Funktionalität. Die höhenverstellbare Plattformleiter ermöglicht durch das patentierte ClickMatic-System eine komfortable und leichtgängige Anpassung der Arbeitshöhe und bietet verschiedene Arbeitshöhen in einer Variante.

Neben diesen neuen Leitervarianten wurden auch zahlreiche Steigtechnik-Zubehörteile in das KRAUSE-Portfolio aufgenommen. So zum Beispiel der praktische Eimerhaken, der bereits vor dem Aufstellen der Leiter in die gebördelten Stufen oder Sprossen eingehängt werden kann. Die Möglichkeit, Werkzeuge und Materialien direkt an der Leiter zu befestigen, erleichtert dem Anwender die Arbeit, da er nicht ständig auf- und absteigen muss, um an die benötigten Gegenstände zu gelangen. Dies spart Zeit und reduziert mögliche Ablenkungen. Durch die sichere Befestigung von Werkzeugen und Materialien an der Leiter wird die Unfallgefahr durch herabfallende Gegenstände minimiert. Dies schützt nicht nur die Beschäftigten, sondern auch Personen und Gegenstände in der Nähe der Baustelle.

Darüber hinaus kooperiert KRAUSE ab sofort mit wosatec, um seinen Kunden modernste digitale Lösungen für die Prüfung und Dokumentation von Arbeitsmitteln anzubieten. Die strategische Partnerschaft verbindet die 360° Arbeitssicherheits-Kompetenz mit den innovativen Technologien von wosatec und setzt auf papierlose Prüfprozesse. Zu den Vorteilen zählen die Ausstattung der KRAUSE Produkte mit wosatec Labels, automatische Prüfintervall-Erinnerungen, eine digitale Arbeitsmittelverwaltung sowie die direkte Verfügbarkeit von Etiketten und Lizenzen über KRAUSE. Mit dieser Innovation werden Effizienz, Sicherheit und Nachhaltigkeit gesteigert: Arbeitsmittel können über ID-Tags verwaltet, Standorten zugeordnet und Prüfberichte als PDF erstellt werden. Die wosatec Web-App ermöglicht zudem Offline-Prüfungen und sorgt für stets aktuelle Prüfdokumente – ein zukunftsweisender Schritt in Sachen Arbeitssicherheit und Umweltschutz.

KRAUSE: Qualität und Innovation weltweit

Diese Entwicklungen zeigen, dass KRAUSE seinen Innovationsanspruch nie aus den Augen verliert und auch im Jahr 2025 wieder an der Spitze der Branche stehen wird. Mit einem einzigartigen Mix aus hochwertigen Produkten, innovativen Weiterentwicklungen und umfassenden Dienstleistungen setzt KRAUSE weiterhin Maßstäbe in der Steigtechnik – ein verlässlicher Partner für Profis und Anwender weltweit.

Das KRAUSE-Werk in Alsfeld/Hessen wurde 1900 gegründet und hat somit eine über 120-jährige Tradition im Bereich der Fertigung und des Vertriebs von Steig- und GerüstSystemen. In dieser Zeit hat sich das dynamisch wachsende Unternehmen zu einer international agierenden Unternehmensgruppe entwickelt. Weitere Produktions- bzw. Vertriebsstätten in Polen, Ungarn und der Schweiz wurden in den letzten Jahren aufgebaut und erweitert.

