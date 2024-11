die sichere und langlebige Wahl für Maler, Lackierer, Tapezierer und Stuckateure

Holzleitern sind seit jeher die Klassiker unter den Leitern und bieten für Maler, Lackierer, Tapezierer und Stuckateure viele Vorteile gegenüber Aluminiumleitern. Aus hochwertigem, Holz gefertigt, zeichnen sich KRAUSE Holzleitern durch Robustheit, Langlebigkeit und hohen ergonomischen Komfort aus. Ihre chemisch neutralen Eigenschaften machen sie zu einem unverzichtbaren Arbeitsmittel in vielen Gewerken.

Ergonomischer Komfort und Materialneutralität – Umweltfreundlich, nachhaltig, robust und langlebig

Holz ist haptisch angenehmer als Metall, da es sich bei unterschiedlichen Temperaturen nicht kalt anfühlt und keine Verfärbungen an Händen, Kleidung oder Wänden hinterlässt. Maler, Tapezierer und Stuckateure profitieren davon, dass bei ihrer Arbeit keine schwarzen Flecken entstehen. Außerdem ist Holz chemisch neutral und reagiert nicht mit Farben, Klebstoffen oder Wasser. Das gibt dem Material zusätzliche Stabilität und verhindert unerwünschte Reaktionen auch bei intensiver Nutzung.

Holz ist ein nachwachsender Rohstoff und KRAUSE Leitern werden aus nachhaltig gewonnenem Holz hergestellt. Der natürliche Werkstoff ist recyclebar und damit eine umweltfreundliche Alternative zu Kunststoff- oder Aluminiumleitern. Für Handwerker und Unternehmen, die auf nachhaltige Materialien setzen, sind Holzleitern die optimale Wahl und garantieren eine lange Lebensdauer. Holzleitern sind daher besonders robust und langlebig, was sie für den langfristigen Einsatz in unterschiedlichen Arbeitsumgebungen attraktiv macht.

Für jeden Einsatz die passende Holzleiter

Ob im Garten, in der Werkstatt oder im professionellen Einsatz – KRAUSE bietet Holzleitern in verschiedenen Ausführungen und Größen. Die beidseitig begehbaren Holzleitern aus dem KRAUSE-Programm, auch Bockleitern genannt, sind sowohl mit Stufen als auch mit Sprossen oder einer Kombination aus Stufen und Sprossen erhältlich. Die tiefen Stufen sorgen für eine hohe Standfestigkeit und einen bequemen Stand. Dies ist vor allem für gewerbliche Nutzer von Leitern wichtig. Denn seit der Neufassung der Technischen Regeln für Betriebssicherheit TRBS 2121 Teil 2 dürfen sie Leitern als Arbeitsplätze nur noch benutzen, wenn sie mit beiden Füßen auf einer Stufe mit mindestens 80 mm Auftrittsfläche oder auf einem Podest stehen.

Besonders interessant ist hier die Stufen-/Sprossen-Doppelleiter. Bei dieser Leiter sind alle begehbaren Ebenen mit rutschhemmenden Stufen versehen, die ein ermüdungsfreies Stehen auch bei längeren Tätigkeiten ermöglichen. Die beiden oberen Ebenen, die laut Norm nicht betreten werden dürfen, sind mit Sprossen versehen und dienen zur Stabilisierung des Standes in der Bockstellung der Leiter.

Holzleitern sind aber auch aufgrund ihrer ästhetischen und praktischen Eigenschaften für den privaten Nutzer interessant. Neben ihrer Funktion als Arbeitsmittel werden Holzleitern zunehmend als dekoratives Element eingesetzt und dienen als originelle Garderobe oder Regal im Wohnbereich.

Um empfindliche Böden zu schonen und die Rutschsicherheit zu erhöhen, können viele Holzleitern mit rutschhemmenden Fußkappen ausgestattet werden. Diese werden einfach über die Holme der Leiter gestülpt. Außerdem können Holzleitern mit der praktischen ToolBag Werkzeugablage oder dem Magnet-Werkzeughalter ausgestattet werden. Vor dem Aufstieg mit Werkzeug oder Materialien bestückt, reduzieren sie die Anzahl der Auf- und Abstiege und erhöhen so die Effizienz und Sicherheit. KRAUSE Holzleitern bieten eine sichere und umweltfreundliche Lösung für viele Anwender und unterschiedlichste Arbeitssituationen. Ihre langlebige Konstruktion und hohe Lebensdauer machen sie zu einer Investition, die sich langfristig auszahlt.

Weitere Informationen zu den KRAUSE Holzleitern und allen weiteren Produkten finden Sie unter: https://www.krause-systems.de/holzleitern

Das KRAUSE-Werk in Alsfeld/Hessen wurde 1900 gegründet und hat somit eine über 120-jährige Tradition im Bereich der Fertigung und des Vertriebs von Steig- und GerüstSystemen. In dieser Zeit hat sich das dynamisch wachsende Unternehmen zu einer international agierenden Unternehmensgruppe entwickelt. Weitere Produktions- bzw. Vertriebsstätten in Polen, Ungarn und der Schweiz wurden in den letzten Jahren aufgebaut und erweitert.

