KRAUSE Beratungs-Kompetenz

von der ersten Analyse bis zum lebenslangen Service

Für viele Anforderungen in der Höhe reicht eine Steiglösung „von der Stange“ nicht aus. Örtliche Gegebenheiten und unterschiedliche Ansprüche an die Lösungen verlangen individuelle Konzepte und genaue Planung. Dabei steht die Sicherheit der Anwender an erster Stelle. Das Traditionsunternehmen KRAUSE betreut von der ersten Analyse über die Konzeption und Realisierung bis hin zum lebenslangen After-Sales-Service. Um den Kunden als verlässlicher kompetenter Partner zur Seite zu stehen, bietet der Hersteller die KRAUSE 360° competence. Diese umfasst, neben der Produkt-, Arbeitssicherheits-, Service- und Digital-Kompetenz auch die Beratungs-Kompetenz.

Ein Ansprechpartner – komplette Beratung

Seit über 120 Jahren ist KRAUSE auf das Thema Steigtechnik spezialisiert und verfügt über eine umfassende Expertise. Nach intensiven Kunden-Gesprächen analysieren sie vor Ort die Ausgangslage und erfassen alle relevanten Grunddaten. Danach wird ein individuelles Projektteam gebildet, welches die Realisierung der Ziele professionell übernimmt und dabei gezielt auf Kundenwünsche eingeht. Dieses konzeptioniert auf Basis der Ausgangsdaten einen individuellen Projektplan. Nach Angebotserstellung erfolgt die Terminplanung in enger Abstimmung mit den Auftraggebern. Sind alle Details geklärt, beginnt die Realisierung. Kunden erhalten jederzeit Einblick in den aktuellen Projektstand, denn Transparenz ist KRAUSE wichtig. Das Expertenteam übernimmt alle Schritte von der Konstruktion, Fertigung, Lieferung und, falls gewünscht, auch der Montage vor Ort. Jedes Projekt wird final geprüft und entspricht allen Normvorgaben und Sicherheitsaspekten.

Maximale Beratungs-Kompetenz nach dem Kauf

Nach Fertigstellung und Installation der Steiglösung geht der Service bei KRAUSE in die nächste Runde. Das Unternehmen bietet ein umfangreiches Angebot, welches von der Unterstützung bei der Anwendung bis hin zur langjährigen Ersatzteilversorgung und Reparatur reicht. Zudem werden auch Seminare zur befähigten Person und ein Produkt-Prüfservice angeboten. Die Vorteile sind klar:

– Service-Support direkt vom Hersteller

– Persönlicher Ansprechpartner

– Individuelle Beratung auf Kundenbedürfnisse angepasst

– Kostenfreie, umfangreiche Produktanleitungen

– Unterstützung bei der Produktanwendung

– Flexibler Reparaturservice bei Kunden vor Ort oder im KRAUSE-Werk

KRAUSE liefert für jeden Kunden, für jedes Steigtechnik-Problem die passende Lösung und den kompletten Service. Dass alle Leistungen aus einer Hand kommen, von der Entwicklung über die Produktion, Montage und Schulung bis zum dauerhaften Service, sorgt für maximale Sicherheit der Nutzer. Alle KRAUSE-Services und das Produktprogramm sind unter www.krause-systems.de zu finden.

Das KRAUSE-Werk in Alsfeld/Hessen wurde 1900 gegründet und hat somit eine über 120-jährige Tradition im Bereich der Fertigung und des Vertriebs von Steig- und GerüstSystemen. In dieser Zeit hat sich das dynamisch wachsende Unternehmen zu einer international agierenden Unternehmensgruppe entwickelt. Weitere Produktions- bzw. Vertriebsstätten in Polen, Ungarn und der Schweiz wurden in den letzten Jahren aufgebaut und erweitert.

