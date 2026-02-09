Kratschmayer Gruppe setzt Wachstumskurs fort

Wie die Kratschmayer Gruppe mit Innovation, Investitionskraft und Generationenwechsel weiter wächst.

Seit ihrer Gründung vor über 30 Jahren verzeichnet die Kratschmayer Gruppe ein kontinuierliches und dynamisches Wachstum. Aus einem mittelständischen Betrieb hat sich ein bedeutendes Unternehmen der Kälte- und Klimatechnik entwickelt, das heute mehr als 500 Mitarbeitende beschäftigt.

Am Hauptsitz in Waldenburg-Hohebuch wird diese Entwicklung auch baulich sichtbar. Nachdem 2025 bereits ein modernes Bürogebäude für Skadec sowie eine neue Lagerhalle realisiert wurden, hat die Kratschmayer Gruppe das zentrale Verwaltungsgebäude zuletzt um eine weitere Etage erweitert, um dem wachsenden Personalbestand und steigenden Projektvolumen gerecht zu werden. Die neuen Flächen schaffen die Grundlage für nachhaltiges Wachstum in den kommenden Jahren.

Dass die Unternehmensgruppe diese Investitionen vollständig aus eigener Kraft realisieren kann, unterstreicht ihre wirtschaftliche Stärke. Mit einer Eigenkapitalquote von rund 70 Prozent agiert Kratschmayer finanziell nahezu unabhängig und kann strategische Vorhaben flexibel und zügig umsetzen. Seit der Gründung verzeichnete die Gruppe keine wirtschaftlichen Rückgänge und zählt laut einer Analyse des Süddeutsche Zeitung Instituts und der Creditreform Unternehmensgruppe zu den krisensichersten Unternehmen Deutschlands.

Der Grundstein für diese Erfolgsgeschichte wurde früh gelegt. Bereits Mitte der 1990er-Jahre erkannte Firmengründer Hans Kratschmayer das Potenzial der Klima- und Kältetechnik und entwickelte das Unternehmen durch konsequente Portfolioerweiterungen sowie gezielte Akquisitionen strategisch weiter.

Ein wesentlicher Meilenstein war die Entscheidung zur Eigenentwicklung von Wärmepumpen und Klimageräten. Daraus ging 2018 die Tochtergesellschaft Skadec GmbH hervor. Die Produktion erfolgt im firmeneigenen Werk in Litauen, das heute rund 160 Mitarbeitende beschäftigt. Mit dem frühzeitigen Fokus auf Propan als natürliches und hocheffizientes Kältemittel setzte Skadec einen technologischen Maßstab, dem der Markt erst nach und nach folgte. „Wir waren die Ersten, die Wärmepumpen mit Propan als Kältemittel eingesetzt haben“, so Kratschmayer. Das dynamische Wachstum der Tochtergesellschaft bestätigt die Weitsicht dieser strategischen Entscheidung.

Auch international baut die Kratschmayer Gruppe ihre Marktposition kontinuierlich aus. Heute beliefert das Unternehmen Kunden in 17 europäischen Ländern und erweitert sein Netzwerk an Vertriebs- und Servicestandorten stetig. Im Jahr 2025 überschritt die Gruppe erstmals die Marke von 500 Mitarbeitenden und erzielte einen Umsatz von rund 110 Millionen Euro – mit weiter steigender Tendenz.

Die nächsten Investitionen sind bereits geplant. Am Standort Hohebuch stehen zusätzliche Flächen zur Verfügung, auf denen in den kommenden Jahren weitere Gebäude entstehen sollen. Unter anderem ist der Bau einer neuen Halle für den Mietgerätebereich vorgesehen. Parallel dazu wird auch der Produktionsstandort in Litauen weiter ausgebaut, um der wachsenden Nachfrage im europäischen Markt langfristig gerecht zu werden.

Perspektivisch wird sich Hans Kratschmayer aus dem operativen Tagesgeschäft zurückziehen, dem Unternehmen jedoch weiterhin strategisch eng verbunden bleiben. Mit seinen Söhnen Dennis und Markus steht die nächste Generation bereits in der Verantwortung und führt die langfristig ausgerichtete Expansionsstrategie konsequent fort.

Die Richtung ist klar: Die Kratschmayer Gruppe setzt ihren Wachstumskurs entschlossen fort und blickt zuversichtlich in die Zukunft.

Die Kratschmayer Gruppe ist seit über 30 Jahren und mit europaweit über 5000 Mitarbeitenden ein führender Anbieter für ganzheitliche Lösungen in der Kälte-, Klima-, Heizungs-, Lüftungs- und Regelungstechnik – ergänzt durch intelligente

Gebäudeautomation, moderne MSR-Technik sowie energieeffiziente Mietanlagen.

Gemeinsam mit unserer Firma SKADEC, die europaweit für nachhaltige Kälte- und Wärmetechnik mit natürlichen Kältemitteln (z.B. R290) steht, entwickeln und produzieren wir zukunftsweisende Systeme für Industrie, Gewerbe und öffentliche Einrichtungen.

Was uns verbindet: Leidenschaft für Technik, ein familiäres Miteinander und der Anspruch, nachhaltige, effiziente und zuverlässige Lösungen für unsere Kunden zu schaffen – von der Planung über die Fertigung bis zum Service. Ob auf der Baustelle, im Büro oder im Außendienst: Bei uns arbeitest du in einem Team, das Verantwortung übernimmt, Innovation lebt und gemeinsam wächst.

