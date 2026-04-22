Krankenstand in Deutschland steigt seit Jahren deutlich

Neue Daten zeigen langfristigen Trend, unabhängig von Corona

In der aktuellen Debatte um den steigenden Krankenstand in Deutschland werden häufig kurzfristige Ursachen diskutiert. Eine neue Datenauswertung von Timebutler zeigt jedoch: Der Anstieg der Krankheitstage beginnt bereits Jahre vor der Corona-Pandemie und verläuft über einen längeren Zeitraum hinweg kontinuierlich.

Grundlage der Analyse sind anonymisierte Abwesenheitsdaten von über 200.000 Arbeitnehmer:innen in Deutschland. Ausgewertet wurden tatsächlich gebuchte Kranktage aus Unternehmen – keine Befragungen oder Hochrechnungen auf Basis von Kassendaten.

Langfristiger Anstieg statt kurzfristiger Effekt

Die Daten zeigen einen klaren Trend: Der Krankenstand steigt seit Jahren kontinuierlich an und ist kein kurzfristiger Ausreißer. Der Verlauf beginnt bereits vor 2020 und setzt sich unabhängig von einzelnen Maßnahmen oder Entwicklungen fort.

Urlaubstage bleiben stabil

Gleichzeitig bleibt die Anzahl der Urlaubstage über den gesamten Zeitraum hinweg konstant. Der Anstieg der Abwesenheiten entfällt damit ausschließlich auf Krankheitstage.

Hinweise auf strukturelle Veränderungen

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass es sich beim steigenden Krankenstand um eine strukturelle Entwicklung handelt. Ergänzend zeigen die Daten, dass im Homeoffice weniger Krankmeldungen erfasst werden – ein möglicher Hinweis auf Präsentismus statt verbesserter Gesundheit.

Datenbasis und Methodik

Die Analyse basiert auf anonymisierten Abwesenheitsdaten aus Unternehmen, die Timebutler zur digitalen Arbeitszeiterfassung und Abwesenheitsplanung nutzen. Ausgewertet wurden tatsächlich erfasste Kranktage über einen Zeitraum von mehr als zehn Jahren. Insgesamt umfasst die Datenbasis rund 235.000 Arbeitnehmer:innen in Deutschland.

Weitere Informationen und Datenauswertung:

https://timebutler.de/krankenstandsanalyse/

Pressekontakt:

Julija Krahn

Head of Growth bei Timebutler

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Timebutler ist einer der führenden deutschen Anbieter für DSGVO-konforme Arbeitszeiterfassung und Urlaubsverwaltung. Alle verwendeten Daten sind vollständig anonymisiert und aggregiert.

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