KRANKENSCHWESTER HEILBRONN – KLINIKUM AM WEISSENHOF

Nicht erst seit Corona ist uns vollkommen bewusst: Ohne die wertvolle Arbeit unserer Krankenpfleger und Krankenschwestern wäre der Betrieb unseres Klinikums unmöglich. Gute Mitarbeiter*innen sind schwer zu finden und lassen sich nur halten, wenn man dafür sorgt, dass es ihnen bei der Arbeit gut geht. Im Klinikum am Weissenhof setzen wir alles daran, dieses Ziel in die Tat umzusetzen.

Sie sind Krankenpfleger oder Krankenschwester Heilbronn und aktuell auf der Suche nach einer neuen Anstellung im psychiatrischen Bereich? Kommen Sie doch zu uns, dem Klinikum am Weissenhof, Ihrem neuen Top-Arbeitgeber. Auf unserem Jobportal unter www.mein-weissenhof.de erfahren Sie alles, was Sie über uns und Ihre neue Position in der Pflege wissen müssen.

Das Wichtigste in Kürze:

Wer wir sind

Wir sind eine spezialisierte Facheinrichtung für die psychiatrische Behandlung und Betreuung psychisch kranker Menschen aller Altersgruppen und Störungsbilder in der Region Heilbronn-Franken. An unseren verschiedenen Standorten in Weinsberg, Brackenheim, Schwäbisch Hall, Künzelsau, Winnenden, Ludwigsburg und Heilbronn behandeln wir im Jahr etwa 13.000 Patient*innen.

Mit unseren rund 1500 Mitarbeiter*innen bilden wir sowohl stationäre als auch teilstationäre und ambulante Angebote ab und führen, zusätzlich zum regulären Klinikbetrieb, Veranstaltungen zur Fort- und Weiterbildung durch.

Was uns wichtig ist

Wir setzen alles daran, die Genesung unserer Patient*innen bestmöglich voranzutreiben. Uns ist bewusst: nur wenn es unseren Mitarbeiter*innen selbst gut geht und sie zufrieden sind, können sie auch gute Arbeit leisten. Daher setzen wir unter anderem auf eine gute Work-Life-Balance.

Aber auch unseren ökologischen Auftrag verlieren wir nicht aus den Augen. So haben wir im Herbst 2021 den „Grünen Kompass“ veröffentlicht, ein eigenes Umwelt-Handbuch, das unseren Mitarbeiter*innen als Richtlinie für den betrieblichen Umwelt- und Klimaschutz und eine effizientere Ressourcenplanung und -handhabung dienen soll.

Dass es uns ernst ist mit dem, was wir versprechen, beweisen wir regelmäßig: etwa durch unsere wiederholte Zertifizierung nach dem KTQ-Verfahren, die mehrfache Auszeichnung als „Great Place to Work“, die Prämierung mit dem Zertifikat „audit berufundfamilie“ 2019, den Beitritt zum Nachhaltigkeitsmanagementsystem WIN-Charta 2020 und unser neues Umwelt-Handbuch „Grüner Kompass“.

Was wir Ihnen bieten

Unsere Mitarbeiter*innen kommen in den Genuss eines konstruktiven Miteinanders, einer ausgewogenen Work-Life-Balance, bester Entwicklungschancen, einer hervorragenden Entlohnung, eines ausgeklügelten Betrieblichen Gesundheitsmanagements sowie verschiedenster Extra-Vorteile wie kostenloser Parkmöglichkeiten und eines attraktiven Arbeitsplatzes inmitten grüner Natur.

Am Klinikum am Weissenhof verfügen wir über eine eigene Pflegefachschule, an der unsere Mitarbeiter*innen unter anderem den Bachelorstudienganz Pflege (B.A.) an der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg berufsbegleitend absolvieren können. Auch sonstige Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten stehen unseren Mitarbeiter*innen stets zur Verfügung.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Bitte bewerben Sie sich auf eines unserer aktuellen Stellenangebote als Krankenpfleger oder Krankenschwester Heilbronn oder initiativ.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung und ein persönliches Kennenlerngespräch.

Das Zentrum für Psychiatrie Weinsberg/Klinikum am Weissenhof ist ein Unternehmen der ZfP-Gruppe Baden-Württemberg und der Aufsicht des Landes Baden-Württemberg unterstellt. Außerdem gehört das Klinikum am Weissenhof zu den akademischen Lehrkrankenhäusern der Universität Heidelberg.

Mit rund 1.500 Mitarbeitern im ärztlichen, therapeutischen, pflegerischen, Verwaltungs-, Wirtschafts- und Versorgungsbereich ist das ZfP Weinsberg einer der größten Arbeitgeber in Raum Heilbronn. Das Haus verfügt über insgesamt 706 Planbetten, davon 134 tagesklinische Behandlungsplätze; knapp 13.000 Patienten im Jahr finden hier kompetente Beratung, Betreuung und Behandlung.

Das Klinikum am Weissenhof wurde mehrmals als einer der besten Arbeitgeber im Gesundheitswesen ausgezeichnet und erhielt 2019 das Zertifikat audit berufundfamilie. Das Klinikum am Weissenhof ist seit 2005 nach dem KTQ-Verfahren zertifiziert und ist im Februar 2020 dem Nachhaltigkeitsmanagementsystem WIN-Charta beigetreten.

