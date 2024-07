Kraftpaket mit Thunderbolt 4, Busylight, Webcam Auto-Framing und mehr: der Philips 49B2U6903CH für professionelle Nutzer

Amsterdam, 01. Juli 2024 – Produktiv und anschlussfreudig: Der 124 cm (48,8″) Philips Monitor 49B2U6903CH kommt mit DQHD-Auflösung (5120 x 1440), einer leistungsstarken Webcam sowie einer Reihe neuer Features für die Zusammenarbeit professioneller User von heute. Alles in allem ein echtes Highlight in jederlei Hinsicht.

Dem modernen Arbeitsumfeld sehr verbunden

Die zentralen Merkmale des Philips 49B2U6903CH richten sich ganz an die Beschäftigten in einem modernen Arbeitsumfeld – und da geht es insbesondere um eine optimale Konnektivität. Der vielseitige Thunderbolt-4-Anschluss des Bildschirms eignet sich zum Beispiel nicht nur für hochaufgelöste Videos, er ermöglicht auch die Reihenschaltung mehrerer Monitore (Daisy Chaining) mittels Multi-Stream Transport.

Features wie die flexibel einstellbare Webcam mit Auto-Framing, das Mikrofon mit Geräuschunterdrückung und das Busylight erleichtern das Online Conferencing mit Geschäftspartnern in aller Welt. Über die Webcam mit Auto-Framing kann der Philips 49B2U6903CH die Webcam-Ansicht so anpassen, dass sie für alle Beteiligte einer Videokonferenz innerhalb des Rahmens passt. Für mehr Flexibilität und maximalen Komfort bei längeren Meetings lässt sich die Kamera zudem um 30 Grad nach vorne und hinten neigen.

Das „Busylight“ signalisiert den Arbeitsstatus des Users an sein direktes Umfeld und ist ideal für all jene, die mit mehreren Kolleginnen und Kollegen in einem Raum arbeiten. Die Leuchte befindet sich auf der Webcam und kann mit dem Status von Microsoft Teams synchronisiert werden. Ist der Status auf „Beschäftigt“ oder „Bitte nicht stören“ eingestellt, leuchtet sie rot.

Produktiver mit Smart KVM

Die in den Philips 49B2U6903CH integrierte Funktion Smart KVM ist ideal für das Umschalten zwischen Quellen und das gleichzeitige Handling mehrerer Aufgaben. So muss der Nutzer lediglich dreimal die „Strg“-Taste drücken, um zu einer anderen Quelle zu wechseln. Der große 49″ Screen bietet zudem eine so große Desktopfläche, dass er einen optimalen Workflow ermöglicht und dabei quasi zwei nebeneinander stehende 27″ 16:9-Quad-HD-Monitore ersetzt.

Weitere Merkmale des Philips 49B2U6903CH

Was den Philips 49B2U6903CH weiterhin auszeichnet, ist sein leicht gekrümmtes Gehäuse für ein intensiveres und komfortableres Seherlebnis, DisplayHDR-400 für eine optimale Helligkeit, LowBlue-Modus und Flicker-Free-Technologie zur Schonung der Augen, ein Kopfhörerhaken sowie ein ergonomischer Standfuß, über den sich das Display in der Höhe verstellen lässt. Alles in allem ein exezellenter Monitor für den modernen professionellen Arbeitsalltag.

Der Philips 49B2U6903CH ist bereits für 1.339,00 EUR (UVP) beziehungsweise 1.339,00 CHF (UVP; exkl. MwSt. und vRG) erhältlich.

Weitere Informationen zu Philips Monitoren unter:

https://www.philips.de/c-m-so/monitore

Über MMD

MMD-Monitors & Displays Holding B.V. („MMD“), registriert in den Niederlanden, mit Hauptsitz in Amsterdam, ist ein hundertprozentiges Unternehmen von TPV Technology Limited („TPV“), einem der weltweit führenden Hersteller von Monitoren und LCD-Fernsehern.

MMD-Monitors & Displays Holding B.V. („MMD“) vermarktet und verkauft weltweit exklusiv LCD-Bildschirme der Marke Philips unter der Markenlizenz von Koninklijke Philips N.V. Durch die Kombination des Markenversprechens von Philips mit der Fertigungskompetenz von TPV bei Displays nutzt MMD einen schnellen und zielgerichteten Ansatz, um innovative Produkte auf den Markt zu bringen.

EVNIA, die im Jahr 2022 eingeführte Submarke von MMD, steht für elegante, moderne Premium-Gaming-Monitore und richtet sich an ein breitgefächertes Publikum. Getreu dem Motto „reinvent the rules“ möchte Philips Monitore mit EVNIA die gängigen Stereotypen im Gaming brechen und frischen Wind in die Szene bringen.

https://mmdmonitors.com/

