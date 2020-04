Da Standardwerk

DIE SEELE DER PFLANZEN WIEDERENTDECKEN

WOLF-DIETER STORL versteht es wie kein anderer, das fast vergessene Wissen der Kräuterheilkunde mit erzählerischem Geschick und fachlicher Kompetenz zu vermitteln. Er veranschaulicht die Verbindung zwischen medizinischem Wissen und botanischen, spirituellen sowie kulturanthropologischen Aspekten nachvollziehbar und eindrücklich.

Kräuterkunde bietet Tipps zu verschiedenen Symptomen wie Hautreizungen, Husten oder Magenbeschwerden und geht dabei nicht nur auf die Wirkung der Kräuter ein, sondern vor allem auch auf das Wesen der Pflanzen und deren mythologische Hintergründe. Lavendel, Brennnessel, Baldrian und viele andere Gewächse werden in der illustrierten Neuauflage des Klassikers präsentiert. Dabei handelt es sich allerdings um kein reines Nachschlagewerk im Sinne von “Welche Pflanze nehme ich, wenn ich diese oder jene Krankheit habe?”, denn Wolf-Dieter Storl will dazu anregen, die Tür zum magischen Reich der Kräuterheiler, Kräuterhexen und Pflanzenflüsterer aufzustoßen. Die Augen sollen wieder für die Natur, ihre Möglichkeiten und die ganzheitliche Betrachtungsweise von Heilpflanzen geöffnet werden.

Deutlich wird: Heilpflanzen sind ökologische Medizin, deren Produktion keine teuren Fabriken benötigt, die die Umwelt nicht belasten und die weniger Nebenwirkungen besitzen. Wir lernen, dass unser Körper vielleicht mehr als ein hochkomplexer Mechanismus ist, die Seele mehr als ein Bündel psychischer Reaktionen. Und, dass die alten Kräuterkundigen doch mehr wussten, als mancher ihnen heute zutraut.

Über den Autor

Wolf-Dieter Storl, ist Kulturanthropologe und Ethnobotaniker. Er war Dozent an verschiedenen Universitäten in den USA, in Österreich, der Schweiz und Indien. Reisen in viele Länder der Erde und Kontakt zu indigenen Völkern, wie z.B. den Cheyenne, sowie zu einheimischen Bauern und Kräuterkundlern prägten sein Weltbild. Die ursprüngliche Natur war stets seine Inspiration und formte seine Lebensphilosophie.

Über das Buch

Wolf-Dieter Storl

Kräuterkunde

Das Standardwerk

240 Seiten, 24,00€

ISBN: 978-3-95883-436-1

Wie das Gold (lat. Aurum) der Alchemisten, das dem Verlag seinen Namen gab, steht das Aurum-Programm für bleibende Werte und Veränderung. Unser Anliegen ist, verschiedene Weisheitstraditionen, wie christliche Mystik, Buddhismus und alte fernöstliche sowie westlichen Lehren, zu interpretieren und in frischer, undogmatischer Art zugänglich zu machen, um Ihnen Inspiration für Ihre ganz persönliche Suche und Ihren individuellen Weg zu sein. Neben spirituellen Büchern finden Sie eine Reihe zum Thema Hormontherapie (Anne Hild) sowie Titel zum Thema ganzheitlichen Gesundheit – Schwerpunkte sind chinesische Medizin, indisches Ayurveda, Yoga und alternative, europäische Entwicklungen. Bücher über Kreativität zeigen außerdem, wie wir unsere Schöpferkraft freisetzen, in den Alltag integrieren und als ganz natürlichen Teil unserer Spiritualität erleben.

* Die Kamphausen Media GmbH mit den Verlagen J.Kamphausen, Aurum, Fischer & Gann, Theseus, Lüchow, LebensBaum und der Tao Cinemathek wurde 1983 in Bielefeld gegründet. Das Lieferprogramm umfasst mehr als 1.000 Titel aus den Themenbereichen ganzheitliche Gesundheit, Persönlichkeitsentwicklung und Wirtschaft. Einzelne Titel erreichen Auflagen in Millionenhöhe.

Firmenkontakt

Aurum

Julia Meier

Goldbach 2

33615 Bielefeld

0521-560 52 0

0521-560 52 29

info@kamphausen.media

http://www.kamphausen.media

Pressekontakt

Kamphausen Media GmbH

Julia Meier

Goldbach 2

33615 Bielefeld

0521-560 52 232

0521-560 52 29

julia.meier@kamphausen.media

http://www.kamphausen.media

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.