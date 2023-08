Kostüm Zubehör für alle Mario-Fans

Super Mario Set

Sind Sie ein Fan der kultigen Super Mario-Videospielreihe? Wollt Ihr die beliebte Figur auf Eurer nächsten Kostümparty oder Themenveranstaltung zum Leben erwecken? Dann ist das Super Mario Kostümset mit weißen Handschuhen, sechs Schnurrbärten, einer roten Mütze und vier gelben Knöpfen genau das Richtige für Sie. Dieses Zubehörset ist perfekt für jeden Super Mario-Fan, der seinem Kostüm den letzten Schliff geben möchte.

Eines der bekanntesten Merkmale der Super Mario-Figur sind seine weißen Handschuhe. Diese Handschuhe sind aus hochwertigen Materialien gefertigt und passen sich bequem an Ihre Hände an. Sie verleihen Ihrem Kostüm einen authentischen Touch und geben Ihnen das Gefühl, direkt in das Pilzkönigreich eingetreten zu sein.

Kein Super Mario-Kostüm ist komplett ohne den kultigen Schnurrbart. In diesem Set sind sechs verschiedene Schnurrbärte enthalten, mit denen Sie Ihr Aussehen nach Belieben verändern können. Egal, ob Sie einen vollen und buschigen Schnurrbart oder einen dezenteren Schnurrbart haben möchten, mit diesem Zubehörset sind Sie bestens ausgestattet.

Natürlich wäre kein Super Mario-Kostüm komplett ohne seine charakteristische rote Mütze. Diese Mütze ist aus strapazierfähigem Material gefertigt und zeigt das kultige „M“-Logo auf der Vorderseite. Sie ist für die meisten Kopfgrößen verstellbar und garantiert einen bequemen und sicheren Sitz. Mit dieser Mütze verwandelt Ihr Euch im Handumdrehen in den liebenswerten Klempner aus dem Videospiel.

Um Deinem Kostüm einen zusätzlichen Hauch von Authentizität zu verleihen, enthält dieses Zubehörset außerdem vier gelbe Knöpfe. Diese Knöpfe können an Ihrem Kostüm angebracht werden, um die Knöpfe an Super Marios Latzhose nachzuahmen. Die Knöpfe sind klein und leicht, so dass sie Sie bei Ihrer nächsten Veranstaltung nicht beschweren werden.

Das Super-Mario-Kostümzubehörset eignet sich für eine Vielzahl von Anlässen, darunter Karneval, Maskenkostümfeste und Mottopartys. Sie werden sich von der Masse abheben und Ihre Mitfeiernden mit Ihrer Liebe zum Detail und Ihrer Hingabe an die Figur beeindrucken.

Produktmerkmale:

– Komplettes Set: Dieses Kostümzubehörset enthält alles, was du brauchst, um deinen Super Mario-Look zu vervollständigen. Es enthält eine rote Mütze, weiße Handschuhe, 6 verschiedene Schnurrbärte und 4 gelbe Knöpfe.

– Authentisches Design: Jedes Teil des Sets ist so gestaltet, dass es dem kultigen Aussehen von Super Mario entspricht. Die rote Mütze ist mit dem charakteristischen „M“-Logo versehen, und die weißen Handschuhe verleihen dem Kostüm einen Hauch von Authentizität.

– Mehrere Schnurrbart-Optionen: Im Lieferumfang sind 6 verschiedene Schnurrbärte enthalten, aus denen du denjenigen auswählen kannst, der am besten zu deinem Stil passt. Jeder Schnurrbart ist so konzipiert, dass er während des Tragens an Ort und Stelle bleibt, um ein bequemes und realistisches Aussehen zu gewährleisten.

– Große Knöpfe: Das Set enthält außerdem 4 gelbe Knöpfe mit einem Durchmesser von jeweils 3 cm. Diese Knöpfe lassen sich leicht an Ihrem Kostüm befestigen und verleihen Ihrem Super-Mario-Outfit ein zusätzliches Maß an Detailreichtum.

– Vielseitig einsetzbar: Dieses Kostümzubehörset ist perfekt für verschiedene Anlässe, wie z.B. Kostümpartys, Halloween, Cosplay-Events und vieles mehr. Es ermöglicht Ihnen, die Super Mario-Figur voll und ganz zu verkörpern und auf jeder Veranstaltung aufzufallen.

– Langlebige Materialien: Jedes Teil des Sets ist aus hochwertigen Materialien gefertigt, die eine lange Lebensdauer garantieren. Sie können dieses Kostümzubehörset mehrere Male tragen, ohne sich Gedanken über Abnutzung zu machen.

– Einfach zu tragen: Die Mütze, die Handschuhe, die Schnurrbärte und die Knöpfe sind so gestaltet, dass sie sich leicht an- und ausziehen lassen. Sie sind während der gesamten Dauer der Veranstaltung bequem zu tragen und lassen sich für den späteren Gebrauch leicht aufbewahren.

– Geeignet für alle Altersgruppen: Dieses Kostümzubehörset ist sowohl für Kinder als auch für Erwachsene geeignet und somit eine vielseitige Option für familienfreundliche Veranstaltungen und Versammlungen.

Machen Sie sich bereit, in die Welt von Super Mario zu springen, mit diesem fantastischen Kostümzubehörset. Egal, ob Sie einen Karneval, eine Maskenparty oder eine Mottoparty besuchen, mit diesem Set verwandeln Sie sich im Handumdrehen in die kultige Videospielfigur.

Mit diesem kompletten Kostümzubehörset können Sie sich als Super Mario in ein lustiges Abenteuer stürzen. Egal, ob Sie ein langjähriger Fan des Videospiels sind oder einfach nur etwas Aufregung in Ihre nächste Veranstaltung bringen wollen, dieses Set ist die perfekte Wahl. Verwandeln Sie sich in die geliebte Figur und lassen Sie die Spiele beginnen!

