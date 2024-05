Kostenloses CISO-Toolkit zum Schutz vor Smishing-Angriffen

Individuelles Cybersecurity-Training gegen SMS-Phishing

Die Anzahl von SMS-basierten Phishing-Angriffen nimmt zu. Daher ist es umso wichtiger, Mitarbeiter verstärkt auf die Gefahren betrügerischer Textnachrichten aufmerksam zu machen.

CybeReady, ein führender Anbieter von Security Awareness Trainings, bietet aus diesem Grund ein kostenloses Schulungs-Toolkit zum Thema Smishing an. Die Tipps und Insights der Security Awareness-Experten unterstützen Unternehmen dabei, sich vor potenziell schwerwiegenden Smishing-Angriffen zu schützen. Das Trainingskit kann auf der CybeReady-Webseite kostenlos in 13 Sprachen als PDF heruntergeladen werden: www.cybeready.com/de/ciso-toolkit#german.

Smishing-Simulationen im Cybersecurity-Training

Seit April 2024 bietet die CybeReady-Trainingsplattform auch SMS-Phishing-Simulationen an, um die Erkennung von Smishing, die angemessene Reaktion und somit die Sicherheit von Unternehmen zu fördern. „Smishing hat in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen. Daher müssen Mitarbeiter darauf vorbereitet werden, um solchen Angriffen nicht zum Opfer zu fallen“, sagt Mike Polatsek, CEO von CybeReady. „Mit unserer neuen Smishing-Erweiterung versetzen wir Unternehmen in die Lage, diesen lästigen und durchaus gefährlichen Cyberbedrohungen einen Schritt voraus zu sein.“ Die CybeReady-Plattform bietet durch den Einsatz adaptiver Methoden und Machine Learning personalisierte und ansprechende Trainingsinhalte, die auf die individuellen Anforderungen und Lernmuster jedes einzelnen Mitarbeiters zugeschnitten sind.

www.cybeready.com/de/smishing-simulationen-und-lernen

CybeReady bietet eine effektive Lösung für Security Trainings, die Unternehmen weltweit ohne IT-Aufwand von Security Awareness zur Cyber Readiness führt. Im Vergleich zu anderen Lösungen bindet das Awareness Training von CybeReady mehr Mitarbeiter ein – effektiver, regelmäßiger und einfacher. Das anpassungsfähige, leichte Cybersecurity-Trainingsprogramm garantiert eine Reduzierung der Risikogruppe bei Mitarbeitern um 80 %. Die Lösung von CybeReady ist bereits bei Hunderten von Unternehmen weltweit im Einsatz, darunter die Kion Group, Skoda Auto, NatWest, SodaStream, ING, Teva Pharmaceuticals oder Avid Technology. CybeReady wird vollständig verwaltet und ist damit die Security Awareness Trainings-Lösung mit den niedrigsten Gesamtbetriebskosten (TCO), die heute verfügbar ist. CybeReady wurde 2015 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tel Aviv, Israel, mit Niederlassungen im Silicon Valley und in London. Weitere Infos unter www.cybeready.com

Firmenkontakt

CybeReady Learning Solutions Ltd

Robert Paulus

Rav-Ashi St. 5

6939539 Tel-Aviv

+49 172 856 22 97



http://www.cybeready.com

Pressekontakt

Sprengel & Partner GmbH

Samira Sprengel

Nisterstraße 3

56472 Nisterau

+49 2661-912600



http://www.sprengel-pr.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.