Kostenloser Strom – BUSSEMAS & POLLMEIER verschenkt PV-Anlage

Bussemas & Pollmeier, ein renommiertes Unternehmen aus Verl im Kreis Gütersloh sagt „JA“ zu erneuerbaren Energien und präsentiert eine vollumfängliche Photovoltaik-Lösung. Anlässlich des jährlichen Jahrmarkts, dem Pollhans-Markt in Schloss Holte – Stukenbrock, verloste das Unternehmen neben weiteren tollen Sachpreisen auch eine der beliebten Photovoltaikanlagen.

Nutzen auch Sie die Sonne und produzieren kostenfreien Strom direkt vom eigenen Dach. Diese umweltfreundliche Alternative revolutioniert nicht nur den Energiehaushalt, sondern trägt auch aktiv zum Klimaschutz bei. Die Installation der Photovoltaikanlagen ist einfach, unkompliziert und die Technologie ist so entwickelt, dass sie sich nahtlos in jedes Gebäude integrieren lässt.

Die hochmodernen Photovoltaikanlagen von Bussemas & Pollmeier nutzen Sonnenlicht, um effizient Energie zu erzeugen. Hausbesitzer können somit nicht nur ihre Stromrechnungen eliminieren, sondern auch einen wichtigen Beitrag zur Reduzierung ihres ökologischen Fußabdrucks leisten.

„Unsere Photovoltaik-Lösungen bieten nicht nur finanzielle Entlastung, sondern auch ein grüneres Gewissen. Indem wir saubere Energie fördern, setzen wir einen Schritt in Richtung einer nachhaltigen Zukunft“, sagt der Geschäftsführer Julian Beckmann.

Wir als Bussemas & Pollmeier sind stolz darauf, innovative Lösungen anzubieten, die nicht nur wirtschaftlich, sondern auch ökologisch sinnvoll sind, so Beckmann weiter.

Gerade im Bereich der Immobiliensanierung & Modernisierung, ist das Thema Photovoltaikanlage ein nahezu unumgängliches Thema. Mit jahrelanger Erfahrung und technischem Know-how schafft es Bussemas & Pollmeier nachhaltige Lösungen für Privathaushalte und Unternehmen, um den Übergang zu sauberer Energie zu erleichtern. Lassen Sie sich beraten und tragen zu einer umweltfreundlichen Zukunft bei.

Egal, ob private Bauherren, Hoch- und Tiefbauunternehmen, Architekten, Kommunen, Fliesenleger, Dachdecker, Innenausbauer oder Gartenbauer: Mit einem riesigen Produktangebot und einer Vielzahl an starken Serviceleistungen unterstützen wir Sie bei der erfolgreichen Durchführung Ihres Bauprojekts.

Die Wurzeln unseres Unternehmens reichen zurück bis ins Jahr 1953, sodass wir mittlerweile auf eine 70-jährige Firmengeschichte zurückblicken können. Seit Gründung unseres Unternehmens im Jahr 1953 sind wir konstant gewachsen und zählen heute mit unseren 5 Niederlassungen in Verl, Gütersloh, Bielefeld, Harsewinkel und Gütersloh-Avenwedde zu den leistungsstärksten Baustoffhändlern in Ostwestfalen. Seit 2015 sind wir Teil der Fretthold-Unternehmensgruppe.

Mit uns setzen Sie auf eine intensive und persönliche Beratung, auf umfassende Sortimente sowie eine fachgerechte und pünktliche Lieferung.

Unsere umfangreiche Logistik mit Spezialkränen spricht genauso für uns wie unsere langjährige Zusammenarbeit mit kompetenten Handwerksbetrieben aus der Region.

Ein partnerschaftliches Verhältnis mit unseren Kunden ist für uns als Baustoff-Partner entscheidend.

