Kostenloser GetMyInvoice Account

Wir schenken Ihnen einen dauerhaft kostenfreien Account:

Seit etwa 5 Jahre setzen wir die Software GetMyInvoices (https://www.crmpro.de/digitales-rechnungsmanagement)

Diese online Software erspart uns jeden Monat eine Unmenge an Zeit in der Buchhaltung.

Alle unsere Rechnungen, Gutschriften, Belege … werden automatisiert an einem Ort gespeichert und unseren Kontobuchungen automatisch zugeordnet.

Automatisiert übertragen wir alles jeden Monat zu unserem Steuerberater.

Vergeuden Sie keine wertvolle Zeit für das Zusammensuchen von Rechnungen aus Ihrem E-Mail-Postfach oder aus Online-Portalen, wie Amazon oder Telekom. GetMyInvoices übernimmt dies in Zukunft automatisch für Sie.

Hier gleich anfordern

Eine Unterschriftenmappe gehört der Vergangenheit an. GetMyInvoices bildet Ihre Zahlläufe sowie Ihre unternehmensspezifischen Freigabe- und

Prüfprozesse einfach und digital ab.

Spätestens beim Jahresabschluss müssen alle Belege vorhanden sein. Durch unsere intelligente Zuordnung von Banktransaktionen mit Belegen wird die Zusammenarbeit mit dem Steuerberater zum Kinderspiel.

https://www.crmpro.de/kontakt

Schreiben Sie einfach in „Ihre Nachricht an uns das Stichwort „Free GMI“

und Sie erhalten umgehend dauerhaft Ihren kostenlosen GetMyInvoice Acc

Die CRMPRO GmbH in Raubling unterstützen Sie seit 1992 rund um Ihr Immobilienunternehmen mit allen Themen der IT:

– Immobilienmaklersoftware FLOWFACT Performer CRM (CRM Software lokal

oder in der Cloud)

– Installation / Schulung / Programmierung von Individuallösungen

– Kompletter Schutz Ihrer Daten mit Linogate DEFENDO Immobilien Internet

Security

– HP Netzwerktechnologie (Server / PC / Thinclients / Drucker / Scanner)

– Aktualisierung und Überwachung Ihrer IT

– Cloud Telefonie mit anbindung an Ihrer ImmobilienSoftware

– Revisionssichere eMailArchivierung

– Erstellung von Webseiten für Ihr ImmobilienMaklerbüro

– Datenschutzberatung

Kontakt

CRMPRO GmbH

Markus Ludwig

Bayernstraße 1

83064 Raubling

+49 8031 304280

+49 8031 3042870



https://www.crmpro.de/post/backupassist

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.