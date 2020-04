Kostenlose Unternehmensberatung für KMU in der Corona-Krise

Beratungsangebot des Machwürth Team International (MTI), bei dem Klein- und Mittelbetriebe (KMU) ihren MTI Berater selbst auswählen können, wird zu 100 Prozent bis maximal 4.000 Euro gefördert.

Wie stark wird sich durch die Corona-Krise unser Markt verändern? Welche Chancen und Risiken ergeben sich für uns hieraus? Was müssen wir tun, um auch nach der Krise erfolgreich zu sein? Wie sollten wir dabei konkret vorgehen? Solche Fragen brennen zurzeit vielen Inhabern und Geschäftsführern von Klein- und Mittelunternehmen (KMU) auf den Nägeln, nachdem sie die wichtigsten Akut-Maßnahmen zur Sicherung der Existenz ihrer Unternehmen und deren Liquidität ergriffen haben.

Dabei kämpfen sie mit dem Problem: Aktuell weiß niemand, was die Zukunft bringt. Diesbezüglich lassen sich meist nur Hypothesen formulieren. Zudem fehlt den Top-Entscheidern in den KMU oft ein versierter Sparring-Partner, der mit ihnen in der aktuellen, von viel Stress und nicht selten Existenzängsten geprägten Krisensituation offene (Unternehmer-)Fragen debattiert und ihnen kreative Impulse sowie praktische Tipps für das Entwickeln und Umsetzen ihrer (neuen) Strategie gibt.

Deshalb hat das Beratungsunternehmen Machwürth Team International (MTI), Visselhövede, ein maßgeschneidertes Beratungsangebot für KMU gestrickt. Dieses wird vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) für Unternehmen, die durch die Corona-Krise in Schwierigkeiten geraten sind, zu 100 Prozent gefördert. Das heißt, die Beratungskosten werden bis zu einem Betrag von maximal 4.000 Euro voll übernommen.

Das Beratungsangebot funktioniert wie folgt:

1.Sie suchen sich auf der MTI-Webseite einen passenden Berater aus, der zum Beispiel auf das Thema Strategieentwicklung, Führung, Vertrieb, Finanzierung oder Sanierung/Turnaround spezialisiert ist.

2.Sie vereinbaren online einen Telefontermin mit dem von Ihnen gewünschten Berater.

3.Sie führen ein erstes 15-minütiges Telefongespräch mit ihm zum Kennenlernen (Service ohne Berechnung).

4.Sie entscheiden sich für oder gegen eine Beratung.

5.Das Machwürth Team stellt für Sie die Unterlagen für die Förderung zusammen.

6.Sie stellen den Förderantrag.

7.Die Beratung beginnt.

Der Beratungsprozess selbst gliedert sich in vier Phasen.

-Beratungsphase 1: Checklisten gestützte Analyse der aktuellen Lage (ca. 6 Stunden)

-Beratungsphase 2: Finden von kreativen Handlungsoptionen (ca. 8 Stunden)

-Beratungsphase 3: Umsetzungsplanung (ca. 6 Stunden)

-Beratungsphase 4: Umsetzung Coaching (2 x 2 Stunden, nach 6 und 12 Wochen)

Die finanzielle Abwicklung mit dem BAFA übernimmt das Machwürth Team für Sie. Das Beratungsunternehmen benötigt von Ihnen lediglich einen Nachweis über die Krisensituation und den ausgefüllten Förderantrag – einfacher und kostengünstiger als kostenfrei können Klein- und Mittelunternehmen keine fachkompetente Beratung über einen Zeitraum von zwei, drei Monaten bekommen.

Buchen Sie deshalb, sofern Sie interessiert sind, noch heute eine Beratung mit einem (Fach-)Berater Ihrer Wahl oder kontaktieren Sie, sofern Sie noch Fragen zur Buchung von Terminen oder zum weiteren Vorgehen haben, Sandra Backhaus vom Machwürth Team

(Tel.: 04262/9312-30, E-Mail: Sandra.Backhaus@mwteam.com).

Das Machwürth Team International (MTI Consultancy), Visselhövede, ist ein international agierendes Beratungs- und Trainingsunternehmen. Es unterstützt mit seinen 450 Beratern und Trainern weltweit Unternehmen beim Umsetzen ihrer Strategien. Dabei verknüpft das 1989 gegründete Beratungsunternehmen die hierfür erforderlichen Personal- und Organisationsentwicklungsmaßnahmen so, dass die Unternehmensziele erreicht werden.

Auch stellt das Machwürth Team International (MTI) seinen Kunden Online- und digitale Instrumente (wie Lernplattformen) zur Verfügung, die diese zum Managen der Strategieumsetzungsprojekte sowie des hieraus resultierenden Change- und Lernbedarfs brauchen. Außerdem vermittelt es den Mitarbeitern – wie zum Beispiel Führungskräften, Verkäufern und Servicemitarbeitern – die Skills, die diese für ein erfolgreiches Arbeiten in dem veränderten Unternehmensumfeld benötigen.

Weltweit unterstützt das Machwürth Team International (MTI) mit seinen Tochtergesellschaften und Projektbüros Unternehmen bei der Strategieumsetzung; unter anderem in China, Nordamerika und Singapur. Die geschäftsführenden Gesellschafter des Beratungsunternehmens, das 2019 sein 30-jähriges Bestehen feiert, sind Sabine und Hans-Peter Machwürth sowie Tanja und Frank Ninnemann.

