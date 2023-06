Kostenlose Schrottabholung in Bochum: Wir bieten effizienten Altmetallankauf und Autoverschrottung

Die fachgerechte Entsorgung von Schrott und Altmetallen spielt eine immer wichtigere Rolle in unserer heutigen Welt. Das Unternehmen Schrottabholung24 hat sich auf die kostenlose Schrottabholung Bochum und den Ankauf von Altmetallen in NRW spezialisiert.

Schrottabholung24 bietet Privatpersonen und Unternehmen in Bochum, NRW einen zuverlässigen Service zur Schrottabholung und Schrottentsorgung. Die Firma ist spezialisiert auf den Ankauf und Abholung von Altmetallen wie zum Beispiel Aluminium, Kupfer, Edelstahl, Eisen, Zink, Kabel, Heizkörper und anderen Metallen. Insbesondere nach Wohnungsauflösungen, Bürounzügen und Kelleraufräumungen können Kunden von diesem Service in Bochum und Umgebung profitieren. Das mobile Team von Schrottabholung24 holt den Schrott kostenlos ab und sorgt dafür, dass dieser fachgerecht entsorgt und recycelt wird. Die Klüngelskerle in Bochum sind bestens darauf vorbereitet, den Schrott fachgerecht abzuholen und wieder zu entsorgen.

Ankauf von Altmetallen

Der Ankauf von Altmetallen ist ein Schwerpunkt der Dienstleistungen von dem Unternehmen aus Bochum. Altmetalle haben einen hohen Wert und können wiederverwertet werden, was zur Schonung der natürlichen Ressourcen beiträgt. Das Unternehmen bietet seinen Kunden faire Ankaufspreise in Bochum, die auf dem aktuellen Marktwert basieren. Durch den Ankauf von Altmetallen leistet Schrottabholung24 einen wichtigen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft und zum Umweltschutz.

Schrottabholung24 bietet eine professionelle Autoverschrottung

Ein wichtiger Teil des Services von Schrottabholung24 ist auch die Autoverschrottung. Oftmals stehen alte, nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge ungenutzt auf Privatgrundstücken, Gewerbegebieten oder in Tiefgaragen herum. Die Firma Schrottabholung24 bietet eine professionelle Autoverschrottung an, bei der das Fahrzeug abgeholt und umweltgerecht entsorgt wird. Bei der Dienstleitung wird das Auto in Bochum oder sogar NRW Weit fachgerecht abgeholt. Die Verwertung von Altmetallen aus dem Fahrzeug wird dabei ebenfalls durchgeführt.

„Unser Ziel ist es, unseren Kunden in Bochum eine bequeme und kostenlose Möglichkeit zu bieten, sich von ihrem Schrott und ihren Altmetallen zu trennen. Wir sind uns der Bedeutung einer umweltfreundlichen Entsorgung bewusst und setzen uns dafür ein, dass die Wertstoffe wiederverwertet werden“, erklärt der Inhaber von Schrottabholung24.

Schrottabholung24 Unternehmen aus Bochum

Schrottabholung24 ist ein renommiertes Unternehmen aus Bochum, das sich auf die Schrottabholung und den Altmetallankauf in NRW spezialisiert hat. Mit seinem effizienten und professionellen Service bietet unsere Dienstleistungen Privatpersonen und Unternehmen eine bequeme Möglichkeit, sich von ihrem Schrott und ihren Altmetallen zu trennen.

Pressekontakt:

Schrottabholung24

Samer Merhi

44809 Bochum

Herner Str.160

Tel: 0178 2917662

Email: info@schrottabholung-service24.de

Web: https://schrottabholung-service24.de/