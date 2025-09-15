Kostenlose Fach-Webinare GIS & Geomarketing im Herbst 2025
München/Wien – 11.09.2025 I WIGeoGIS lädt im Herbst 2025 zu drei kostenlosen GIS- & Geomarketing-Webinaren für Fach- und Führungskräfte ein. Die Teilnahme an den Webinaren ist kostenlos und an keine weiteren Verpflichtungen geknüpft.
WISSEN für Einsteiger: Geomarketing verstehen und in der Praxis anwenden
Mit Geodaten lassen sich Märkte besser verstehen, Standorte fundierter bewerten und Vertriebsstrukturen effizienter gestalten. Doch vielen Unternehmen fehlt das praxisnahe Wissen, wie sich diese Möglichkeiten konkret nutzen lassen. Die kostenlosen Herbst-Webinare von WIGeoGIS bieten Fach- und Führungskräften einen kompakten Einstieg in zentrale GIS-Themen: Standortanalysen, Gebietsplanung und Marktanalysen mit WebGIS. Die Teilnehmenden erhalten wertvolles Know-how aus erster Hand und können ihre individuellen Fragen direkt an die Expert:innen richten.
THEMEN & TERMINE der Free-Webinare:
-18. September 2025: Standortanalyse-Webinar
-23. Oktober 2025: WebGIS für Einsteiger
-13. November 2025: Verkaufsorganisation & Gebiete planen
WEBINARE im DETAIL
Standortanalyse-Webinar
18.09.2025
16 – 17 Uhr
Referentinnen: Renate Dumberger, Jasmin Kofler
Wie finden Unternehmen den besten Standort für Filialen und Niederlassungen? Das Webinar zeigt praxisnah, wie Geodaten und GIS-Analysen Standortentscheidungen absichern und Marktpotenziale sichtbar machen.
Anmelde-Link: https://eu01web.zoom.us/webinar/register/WN_IrXLp4HCSEevblhBWvByUg#/registration
—–
WebGIS für Einsteiger
23.10.2025
16 – 17 Uhr
Referentinnen: Katharina Lachenmeir, Doriana Meuthen
Wie arbeitet man mit einem WebGIS? Im Webinar lernen GIS-Einsteiger das WebGIS WIGeoWeb kennen. Oberfläche, Analyse- und Visualisierungsmöglichkeiten sowie das Einrichten eines automatisierten Reports.
Anmelde-Link: https://eu01web.zoom.us/webinar/register/WN_l8Aa9msnQN2fqThYEWrBsg#/registration
—–
Verkaufsorganisation und Gebiete planen
13.11.2025
16 – 17 Uhr
Referentin: Uwe Hain, Marcel Kirrmann
Mit geobasierten Analysen & Tools schneller zur neuen Struktur! Marktpotenzialen finden, bestehende Strukturen visualisieren, „Was-wäre-wenn“-Szenarien und Simulationen. Das Webinar zeigt, wie Unternehmen Verkaufsgebiete effizient planen, restrukturieren und optimieren.
Anmelde-Link: https://eu01web.zoom.us/webinar/register/WN_OEc1B80TSh-5GnFgDWf4Xw#/registration
WIGeoGIS ist einer der führenden Anbieter von Geomarketing und GIS-Software in Europa.
Was ist GIS-Software?
Ein Geoinformationssystem (GIS) ist ein IT-System, das Daten räumlich verarbeitet und auf digitalen Landkarten darstellt.
Mehr zu den Leistungen von WIGeoGIS finden unter: www.wigeogis.com
