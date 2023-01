Kostenlose Existenzgründungsberatung in Esslingen

Mit kostenloser Sprechstunde gibt Holger Hagenlocher gibt erste Orientierung für Gründungsinteressierte

Arbeiten ohne Chef. Raus aus dem Angestelltenverhältnis und rein in die Selbständigkeit. Für viele ist das eine traumhafte Vorstellung. Auch für den Wiedereinstieg ins Berufsleben oder aus der Arbeitslosigkeit kann die Selbständigkeit eine Perspektive darstellen.

Doch wer sich selbständig machen möchte, muss einiges beachten und jeden Schritt gut planen.

Mit einer kostenlosen Sprechstunde für Gründungsinteressierte bietet Gründungsberater Holger Hagenlocher ab 2023 in Esslingen eine erste Orientierungshilfe für diejenigen, die den Traum von der Selbständigkeit leben wollen.

Die kostenlose Sprechstunde für Gründungsinteressierte findet ab Januar 2023 monatlich im Businesscenter Office + Service in der Boschstraße 10 in der Esslinger Pliensauvorstadt statt. Parkmöglichkeiten sind vor Ort vorhanden.

Die erste Sprechstunde findet am 18. Januar 2023 ab 14:00 Uhr statt.

Um eine Anmeldung wird gebeten: https://founder-journey.de/Esslingen.

Weitere Termine im Jahr 2023:

Mittwoch, 18. Januar 2023

Mittwoch, 15. Februar 2023

Mittwoch, 22. März 2023

Mittwoch, 19. April 2023

Mittwoch, 17. Mai 2023

Mittwoch, 21. Juni 2023

Mittwoch, 19. Juli 2023

Mittwoch, 23. August 2023

Mittwoch, 13. September 2023

Mittwoch, 11. Oktober 2023

Mittwoch, 22. November 2023

Mittwoch, 20. Dezember 2023

Die Sprechstunden finden jeweils mittwochs von 14:00 bis 18:00 Uhr statt.

Anmeldung: https://founder-journey.de/Esslingen

Hagenlocher berät entlang seines Beratungskonzepts der „Founder Journey“, also der Reise des Gründenden von der ersten Idee bis zum Start in die Selbständigkeit (Gründung). Weitere Informationen dazu: https://founder-journey.de/ oder: https://gruenderreise.de

Founder Journey

Founder Journey bedeutet die Reise des Gründenden von der allerersten Idee bis zur Gründung bzw. der Aufnahme einer selbständigen Tätigkeit. Mit seinem Beratungsansatz berät Holger Hagenlocher entlang der „Founder Journey“ und begleitet Gründungsinteressierte auf Ihrer Gründungsreise, damit ihre Selbständigkeit nachhaltig erfolgreich wird.

Holger Hagenlocher

Holger Hagenlocher ist seit knapp 25 Jahren selbständig und konnte im Laufe dieser Zeit die Höhen des Erfolgs genießen, hat aber auch die tiefen Täler der Niederlagen durchschritten. Dabei musste er oft schmerzhaft aus den eigenen Fehlern lernen. Gründende vor diesen Fehlern zu bewahren, gibt ihm die Motivation, seine Erfahrungen an all diejenigen weiterzugeben, die sich für eine selbständige Tätigkeit interessieren.

Bis 2015 lag Hagenlochers beruflicher Schwerpunkt vor allem auf seiner gewerblichen Agenturtätigkeit. Seit 2015 ist er vor allem als selbständiger Berater und als Dozent an verschiedenen Bildungseinrichtungen aktiv. Unter anderem unterrichtet der studierte Wirtschaftswissenschaftler an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg im Studiengang BWL-Handel.

Zudem ist Hagenlocher freiberuflicher Coach und Unternehmensberater bei Steinbeis – und akkreditierter Berater im Steinbeis-Beratungszentrum Existenzgründung (Steinbeis-EXI). Weitere Informationen zur Person: https://holger-hagenlocher.de

Businesscenter Office+Service

Das Business Center Esslingen in Esslingen am Neckar, im Baden-Württembergischen Wirtschaftsstandort „Großraum Stuttgart“, liegt verkehrsgünstig in der Esslinger Pliensauvorstadt. Das Center bietet eine Vielzahl an kurz- und langfristigen Businesslösungen für etablierte nationale und internationale Unternehmen genauso wie für Existenzgründende und Startups.

Betreiber des Businesscenters ist die OFFICE+SERVICE GmbH.

Das Businesscenter bietet komplett ausgestattete Einzel- und Teambüros in verschiedenen Größen von 16 bis 36 Quadratmetern zur kurz- oder längerfristigen Anmietung. Unternehmen erwartet ein angenehmes und professionelles Ambiente und einer technischen Infrastruktur, die den heutigen Anforderungen entspricht. Das mehrsprachige Team unterstützt Unternehmen bei ihren Projekten mit Sekretariatsleistungen (Korrespondenz, Datenbankverwaltung, Mailings etc.) und übernimmt auf Wunsch die Annahme von Anrufen unter dem individuellen Firmennamen.

Weitere Informationen unter: https://www.office-service.de/

Steinbeis

Steinbeis unterstützt und fördert Menschen und Organisationen aus dem akademischen und wirtschaftlichen Umfeld, die ihr Know-how durch konkrete Projekte in Forschung, Entwicklung, Beratung und Qualifizierung unternehmerisch und praxisnah zur Anwendung bringen wollen. Über Steinbeis wurden bereits über 2.000 Unternehmen gegründet. Entstanden ist ein Verbund aus mehr als 5.500 Experten in rund 1.100 Unternehmen, die jährlich mit mehr als 10.000 Kunden Projekte durchführen. So werden Unternehmen und Mitarbeiter professionell in der Kompetenzbildung und damit für den Erfolg im Wettbewerb unterstützt. www.steinbeis.de

Das Steinbeis-Beratungszentrum Existenzgründung

Das Steinbeis-Beratungszentrum Existenzgründung vereint Experten und erfahrene Berater aus nahezu allen Wissens- und Managementbereichen. Das Steinbeis-Beratungszentrum Existenzgründung berät angehende Unternehmenspersönlichkeiten in allen relevanten Fragestellungen der Existenzgründung und der Unternehmensübergabe. Weitere Informationen unter: www.steinbeis-exi.de

