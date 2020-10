Kostenfreie, virtuelle Talk-Runden für die Hotellerie

Gemeinsam die Zukunft gestalten

Die Hotel-Experten von Keep Consult haben unter dem Motto Keep Talking eine virtuelle Talk-Runde ins Leben gerufen, um die Hotellerie-Themen der Zukunft zu gestalten. Dauer der vier Online-Meetings via Zoom ist jeweils eine Stunde. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Brand-Themen der Hotellerie

Zum Auftakt der Gesprächsserie mit vier Talk-Runden werden Themen beleuchtet, die in Hotels jetzt höchste Priorität haben:

Kosten- und Umsatzberechnung ist Thema des ersten Keep Talks am 22. Oktober 2020 von 16.30 bis 17.30 Uhr. Hier geht es um den Break Even im Hotel, die Ratenstruktur, um Personal-Kosten und die optimale Personal Einsatzplanung. Dafür hat Experte Renko Hermans eine praktische Lösung zur Kostenberechnung entwickelt, die er gemeinsam mit Berater Svend Evertz in der Talk-Runde vorstellt. Im Anschluss erhalten die Teilnehmer die Vorlage kostenfrei zur eigenen Verwendung.

Am 28. Oktober 2020 steht von 16.30 bis 17.30 das Thema erfolgreiches Revenue Management in der Ferienhotellerie im Fokus. Dabei geht es darum, sinnvolle Raten mit wenig Aufwand zu entwickeln, durch dynamische Preise die Belegung zu sichern sowie dem Preiskampf und den kurzfristigen Anfragen in der Region zu trotzen.

Am 4. November 2020 heißt es von 16.30 bis 17.30 Uhr symbolhaft Hunting statt Farming. Jetzt ist die Zeit, Neukunden zu finden und aktiv zu kontaktieren. Dabei wird die Frage erörtert, mit welchen Themen und Nachrichten Kunden in der aktuellen Situation vom Produkt überzeugt werden.

Mitte November 2020 ist eine Talk-Runde zum Thema Tagungsgeschäft der Zukunft geplant. Im Fokus stehen Anfragen zu Meetings, Incentives, Conferences, Events (MICE) und deren sinnvolle Priorisierung aus Sicht des Revenue Managements und des Convention Sales. Es geht darum, welche Kriterien jetzt wichtig sind für die genaue Einordnung eingehender Anfragen in Hotels und das Erkennen von Chancen im Tagungsgeschäft unter den neuen Vorzeichen.

Die Teilnahme an jeder virtuellen Talk-Runde via Zoom ist kostenfrei. Interessenten melden sich per E-Mail unter kontakt@keepconsult.de an und erhalten Zugangsdaten für die jeweilige Gesprächsrunde.

Weitere Informationen zum Hotel-Experten-Team von Keep Consult gibt es unter www.keepconsult.de .

Keep Consult wurde mit Firmensitz in Berlin im Jahr 2001 von Verkaufs- und Marketing-Experte Svend Evertz gegrĂĽndet, der das Unternehmen seither als Partner leitet. Im Jahr 2010 ist die Hotel-Management-Expertin Silke Förster als Partnerin bei Keep Consult eingestiegen. Unter dem Motto “Smart Hotel Solutions” ist das Unternehmen auf Beratung, Training und Coaching fĂĽr Hotellerie und branchenĂĽbergreifende Unternehmen spezialisiert. Inzwischen ist Keep Consult um drei weitere Experten gewachsen: Mit Renko Hermans mit Fokus auf Revenue- und Yield-Management, Frauke Schoon als Expertin fĂĽr Projektmanagement und Thomas Meyer mit Expertise in wirtschaftlicher Sanierung und Interimsmanagement. Damit umfasst das Netzwerk fĂĽnf renommierte Branchen-Experten und bietet holistischen Service fĂĽr Privat-, Ferien-, und Ketten-Hotellerie. Dabei geht das Team ungewöhnliche Wege jenseits standardisierter Methoden. Keep Consult setzt auf individuell angepasste Beratungs-, Trainings- und Coaching-Konzepte. Immer im Fokus: Die präzise Analyse des Unternehmens und die individuelle UnterstĂĽtzung der Menschen, die es ausmachen. So erkennt man Stärken und Schwächen, kann im Team die eigene Performance optimieren und das eigene Potenzial ausschöpfen. Ganz gleich, ob die aktuelle Herausforderung die Umsatzstabilisierung oder Steigerung ist, die Neu-Ausrichtung der Verkaufsaktivitäten, die Optimierung der Marktpositionierung oder die Stabilisierung bei wirtschaftlichen Schieflagen: Bei der Umsetzung und der Erreichung der Unternehmensziele begleitet Keep Consult hoch professionell und erfolgsorientiert den Veränderungsprozess. Keep Consult ist seit 20 Jahren auf die Privat-, Ferien-, und Kettenhotellerie mit Spezialisierung auf Hotel Sales, Convention Sales, Revenue Management, Marketing und wirtschaftliche Sanierung fokussiert und berät die europaweite Hotellerie sowie flankierende Unternehmen der Branche.

