Korrektur Pressemitteilung Netceed: Erfolgreiche Hausmesse in Deutschland

Erfolgreiche Netceed Hausmesse 2024 mit Kunden und Partnern in Kabelsketal (Sachsen-Anhalt)

Kabelsketal, 27.09.2024 – Am 26. September 2024 lud Netceed mit den Schwerpunkten aktive und passive FTTx Lösungen, passive HFC-Komponenten, Werkzeuge, Einblas- und Spleißtechnik, sowie Test- und Messtechnik in diesem Jahr erstmalig unter dem neuen Markennamen zur bewährten Hausmesse ein. In attraktiven Fachvorträgen, Live-Vorführungen und Produktausstellungen zeigte Netceed am deutschen Standort Kabelsketal Produkte, Trends und Insights zum schnellen und erfolgreichen Glasfaserausbau. Die gebündelte Expertise der Netceed wurde durch die langjährigen Partner CommScope als Hauptsponsor, Dura-Line, Jetting, Sumitomo Electric, VIAVI, und Filoform optimal ergänzt. Die Fachmesse konnte darüber hinaus als eine der vier Stationen der Jetting-Roadshow zur Einblastechnik in Deutschland punkten. Rund 200 Fachbesucher nutzten die Gelegenheit, sich zu informieren, gezielt auszutauschen und zu netzwerken.

Die Hausmesse der Netceed war ein voller Erfolg für alle Partnerfirmen und Kunden nach dem Zusammenschluss der Amadys, der BTV Multimedia Gruppe und ihren Tochtergesellschaften nach dem Rebranding 2024. Erstmals boten alle Unternehmen der Netceed gemeinsam am deutschen Standort Kabelsketal Einblicke in das einmalige One-Stop-Shopping Konzept, gepaart mit der bewährten und langjährigen Expertise im Telekommunikations- und Breitbandmarkt. Im Fokus standen neben der Präsentation des umfangreichen Produktportfolios der Wissenstransfer durch Fachvorträge und Praxisdemonstrationen.

Wissenstransfer und Qualität durch Fachvorträge und praxisnahe Vorführungen

Ein zentrales Element der Hausmesse bildeten die Fachvorträge und Produktpräsentationen zu modernen Lösungen für den Breitbandausbau sowie Best Practice Übungen. In „One-Stop-Shopping – wie funktioniert der optimale Projektrollout“ sprach Netceeds Geschäftsführer Manuel Laibl über den großen USP von Netceed. Wie der entscheidende Schritt von Homes passed zu Homes conncted erfolgreich gelingt, berichtete Rüdiger Schalk. Im Beitrag von CommScope drehte sich alles um das Thema NOVUX und neue Möglichkeiten für den Glasfaserausbau. Darren Weavers von Jetting konnte den interessierten Fachbesuchern in seinem Vortrag innovative Ansätze zur Glasfaser-Einblastechnik näherbringen. Gleichzeitig bekamen die Besucher in den Live-Demonstrationen, etwa bei der Spleißchallenge mit Sumitomo, oder rund um Glasfaser-Einblastechnik von Jetting wertvolle Einblicke in die praktischen Produktanwendungen.

Netzwerken und Austausch

Neben den Vorträgen und Demonstrationen war die Messe eine ideale Gelegenheit, um mit Experten und Partnern ins Gespräch zu kommen. Netceeds Standort in Kabelsketal bietet neben der Außen- und Ausstellungsfläche auch einen Schulungsraum. „Die Hausmesse war für uns ein wichtiger Schritt, um die geballte Kompetenz und das erweiterte Produktportfolio unserer Netceed Gruppe sichtbar zu machen. Die hohe Anzahl der ausstellenden Partner sowie die rund 200 Fachbesucher zeigen uns, dass wir als starker Partner im Markt wahrgenommen werden“, so Manuel Laibl, Geschäftsführer von Netceed Deutschland.

Ausblick auf zukünftige Entwicklungen

Mit der erfolgreichen Hausmesse konnte Netceed seine Position als One-Stop-Shop Komplettanbieter im Bereich der digitalen Infrastrukturen weiter stärken. Die vorgestellten Lösungen und Technologien bieten eine breite Basis für den weiteren Ausbau des Glasfasernetzes in Deutschland und Europa. Netceed plant, die Veranstaltung zu wiederholen und künftig ähnliche Plattformen für den Austausch und Wissenstransfer zu schaffen.

Netceed ist eine der weltweit führenden Unternehmensgruppen der Telekommunikations- und Breitbandbranche in den Bereichen Produktvertrieb, Logistik, technisches Engineering und Produktdesign. Mit über 30 Jahren Erfahrung und Expertise ist Netceed bekannt für herausragende Leistungen.

Netceed liefert und vertreibt zuverlässig eine breite Palette von passiven und aktiven Produkten sowie Werkzeugen für den Aufbau, die Modernisierung und die Wartung von FTTH-, FTTx-, HFC-, Wi-Fi- und 5G/Mobilfunknetzen sowie Rechenzentren.

Mit einem umfangreichen Portfolio von mehr als 90.000 Produkten von über 1.500 marktführenden Partnern sorgt Netceed als Value-Added Supplier für die reibungslose Bereitstellung von Highspeed-Internet, Video-, Daten- und Sprachdiensten für Privat-, Geschäfts- und Mobilfunkkunden.

Ein engagiertes und stetig wachsendes Team aus mehr als 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern arbeitet in 19 Ländern leidenschaftlich und hart daran, die Zukunft der Kommunikationsnetzwerke weltweit zu gestalten.

Weitere Informationen: www.netceed.com/de

