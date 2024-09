Kopfweh-Konferenz Reutlingen: Mitmach- und Informationsevent am 10. Oktober 2024

Im Gesundheitszentrum Eningen wird es in diesem Jahr wieder eine Fortführung der Info- und Mitmacheventreihe zum Thema Kopfschmerzen geben. Am 10. Oktober, ab 19 Uhr, will die Kopfweh-Konferenz Reutlingen geplagten Menschen mögliche Wege gegen Kopfschmerzen und ein anderes Verständnis der komplexen Zusammenhänge im Körper aufzeigen. Treibende Kraft und der Konferenz ist Co-Vorstand des AK Gesunde Gemeinde, Volker Feyerabend. „Die Rückmeldungen nach den letzten Veranstaltungen und die erstaunlichen Ergebnisse der fächerübergreifenden Zusammenarbeit veranlassten uns dazu, wieder ein interaktives Event anzubieten. So sollen die Experten-Tipps und die zielgerichteten Informationen noch mehr Bürger erreichen und weitere schmerzgeplagten Patienten können hilfreiche Impulse bekommen!“

Kopfschmerzen mit episodisch oder chronisch auftretende Schmerzen sind ein sehr komplexes Thema und die Ursachen vielfältig. Deshalb wurde vor mehr als sieben Jahren die Kopfweh-Konferenz Reutlingen ins Leben gerufen. Aktive des Gesundheitsforums und der Reutlinger Kliniken beraten sich und denken fächerübergreifend. Seit der Gründung wurden die Veranstaltungen, Patientenbehandlungen, Prozesse und die interdisziplinäre Zusammenarbeit im Sinne der Patienten stetig erweitert. Stolz schaut das Spezialisten Team auf die positiven Rückmeldungen im Landkreis. Durch die Veranstaltungen und Fachtreffen wird das Wissen im Team und bei den Betroffenen ausgebaut.

Am Event im Oktober werden Referenten aus den unterschiedlichen Bereichen mit ihren Fachkenntnissen vor Ort sein – Zahnarzt Dr.-medic stom W. Alfred Zawadzki und Optikermeister Michael Bayer aus Reutlingen, Physiotherapeut Gerardus van Rossenberg aus Eningen, Ergotherapeutin Angelika Weckmann aus Pfullingen.

Neu im Team ist Heilpraktikerin und Fachapothekerin der Allgemeinpharmazie Silke Nagel. Als Heilpraktikerin Schmerztherapien verknüpft sie Schulmedizin und Naturheilkunde und kann so mit ihren Therapiemöglichkeiten für manchen Patienten eine sinnvolle Ergänzung zu den anderen fächerübergreifend arbeitenden Spezialisten darstellen.

Bei dem geplanten Informations- und Mitmachevent im Gesundheitszentrum Eningen, In der Raite 4, werden Kleingruppen im 15-Minuten-Takt hilfreiche Tipps und Informationen gegeben. Vor Ort werden bereits einige Tests angeboten und Anschauungsobjekte gezeigt. Geplant ist auch die Möglichkeit zum persönlichen Austausch mit den Referenten.

Das große Interesse an den bisherigen Veranstaltungen zeigte, dass der Wissensbedarf im Landkreis Reutlingen sehr hoch ist. Denn betroffen von Kopfschmerzen sind im Laufe des Lebens wahrscheinlich die meisten mal. Und jeder weiß, Kopfschmerzen bremsen den Menschen in seiner Leistungsfähigkeit und mindern die Lebensfreude. Chronische Patienten haben oft bereits einen langen Leidensweg hinter sich und die Ursachen sind komplex. Deshalb ist es der Kopfweh-Konferenz Reutlingen wichtig, den Menschen ganzheitlich zu betrachten. Diese Herangehensweise lässt beispielsweise Zusammenhänge zwischen der Psyche, Ernährung, falschem Biss, verkrampfter Muskulatur und Sehstörungen erkennen.

Das Kopfweh-Konferenz Team pflegt einen regelmäßigen informellen Austausch. Und an den Treffen und im direkten Kontakt mit den Kollegen wird auch geprüft, ob der ein oder andere Patient eventuell ein Thema für die Kollegen sein könnte. Mittlerweile können am Thema Interessierte auf der Homepage Kopfweh-Konferenz-Reutlingen.de nach Antworten suchen, viele Informationen und die Kontaktdaten der Experten finden.

Daher ist gut zu wissen, dass Leidgeplagte die Kopfschmerzen nicht immer tatenlos ertragen müssen, sondern eventuell auch etwas dagegen tun können. Hilfreiche Informationen und ein aktives Entgegenwirken verbessern die persönliche Situation und können vielleicht sogar einer weiterer Chronifizierung von Kopfschmerzen vorbeugen.

Daher merken Sie sich schon heute den 10. Oktober, 19 Uhr im Gesundheitszentrum Eningen, In der Raite 4, 72800 Eningen für das Informations- und Mitmachevent der Kopfweh-Konferenz Reutlingen vor. Seien Sie neugierig, kommen Sie vorbei und machen Sie mit.

Gesundheitsforum Eningen e.V. – Wer wir sind und was wir wollen:

Zum Verein: Gegründet im November 1997 hat der Verein ungefähr 50 Mitglieder des Gesundheitswesens aus, in und um Eningen unter Achalm.

Zweck des Vereins ist die Förderung des Gesundheitswesens, indem das Gesundheitsbewusstsein der Menschen gestärkt, der Umgang mit bestehenden Krankheiten erleichtert und erkrankten Menschen mit fachlicher Unterstützung geholfen werden soll.

Aktivitäten des Vereins: Regelmäßige Vorträge und Informationsveranstaltungen, kompetente Beratung in der Geschäftsstelle und durch die Mitglieder.

Mit-Organisation der Eninger Gesundheitstage, Patenschaft Sturzpräventionsgarten Calner Platz. Kooperation, gegenseitige Anerkennung und intensive Zusammenarbeit im Sinne der Patienten.

Wir wünschen uns weiterhin viel Interesse und Anregungen aus der Bevölkerung

zu allen Gesundheits-Themen! Gerne ihre Mitgliedschaft, Mitarbeit oder finanzielle Unterstützung!

