Kopftraining ohne Zugangsbarriere

Zum Welttag des Gehirns am 22. Juli: Der Deutsche Bridge-Verband zeigt, wie sich Hirngesundheit am Kartentisch trainieren lässt.

Frechen-Königsdorf, 8. Juli 2026. Am 22. Juli ist der Welttag des Gehirns. Die World Federation of Neurology rief ihn 2014 ins Leben, um über die Vorbeugung neurologischer Erkrankungen aufzuklären und das Bewusstsein für Hirngesundheit zu stärken. Das Motto 2026 lautet „Brain Health: Access for All“: Gute Hirngesundheit soll allen Menschen offenstehen, nicht nur denen mit Zugang zu teurer Medizin oder Prävention. Anlass ist eine Zahl: Weltweit leben nach Angaben der World Federation of Neurology 3,4 Milliarden Menschen, mehr als 40 Prozent der Weltbevölkerung, mit einer neurologischen Erkrankung. Neurologische Erkrankungen sind damit weltweit die häufigste Ursache von Behinderung. Der Deutsche Bridge-Verband e.V. (DBV) sieht in seinen rund 400 Clubs einen kleinen, aber konkreten Beitrag dazu, wie sich Hirngesundheit ohne große Hürden trainieren lässt.

Was Bridge mit Hirngesundheit zu tun hat

Vier Menschen sitzen an einem Tisch, zwei Paare treten gegeneinander an, gespielt wird mit 52 Karten und einem festen Regelwerk. Das ist Bridge in der kürzesten Fassung. Was auf den ersten Blick ein geselliges Kartenspiel ist, fordert Gedächtnis, logisches Denken und die Fähigkeit, unter Zeitdruck zu entscheiden.

Mehrere Studien belegen den Effekt. Die französische Paquid-Langzeitstudie mit über 3.600 Teilnehmern zeigt: Wer regelmäßig Bridge spielt, senkt sein Demenzrisiko um 15 Prozent. Eine 2025 veröffentlichte Studie der Tianjin Normal University bestätigt, dass erfahrene Bridge-Spieler messbar bessere Werte bei Arbeitsgedächtnis und logischem Denken erreichen als Nicht-Spieler. Und eine Untersuchung der Warschauer Alzheimer-Forschung aus dem Jahr 2022 zeigt: Bei Menschen mit leichten kognitiven Einschränkungen verlangsamt regelmäßiges Bridge-Spielen den geistigen Abbau deutlich.

„Für gute Hirngesundheit braucht es keine teure Ausstattung und keinen Arzttermin. Ein Tisch, 52 Karten und vier Spieler reichen. Genau das meint ‚Access for All‘ für uns: Jeder kann heute in einem Club anfangen“, sagt Barbara Hanne, Präsidentin des Deutschen Bridge-Verbands.

Zugang für alle, nicht nur für wenige

Das WFN-Motto (World Federation of Neurology) zielt auf eine Ungleichheit: Wer sich Prävention leisten kann, tut das längst. Wer es nicht kann, geht oft leer aus. Bridge kostet in den meisten Clubs des DBV wenig bis nichts für den Einstieg. Es braucht keine besondere körperliche Fitness, kein Studium, keine Vorkenntnisse. Wer mitspielen will, meldet sich zu einem Schnupperkurs an und sitzt in der ersten Stunde bereits am Tisch, neben Menschen, die seit Jahrzehnten dabei sind.

Das macht Bridge zu etwas, das es in dieser Form selten gibt: ein Kopftraining, das nicht verordnet werden muss und trotzdem wirkt.

Wo der Einstieg beginnt

Schnupperkurse und Ansprechpartner vor Ort finden Interessierte über www.bridge-verband.de Wer selbst keinen Club in der Nähe hat, kann online spielen und lernen. Am 22. Juli erinnert der Welttag des Gehirns daran, dass Prävention nicht erst beginnt, wenn ein Arzt sie verschreibt. Manchmal beginnt sie an einem Kartentisch, mit drei Fremden, die schnell keine Fremden mehr sind.

Der Deutsche Bridge-Verband e.V. (DBV) ist die nationale Organisation für den Bridge-Sport in Deutschland. Der DBV vereint rund 17.000 organisierte Mitglieder in rund 400 Clubs, die sich auf 14 Regionalverbände verteilen. Damit erreicht der Verband etwa 35 Prozent der geschätzten 50.000 Bridge-Spieler in Deutschland. Mit Sitz in der Stadt Frechen vertritt der DBV die Interessen von Bridge-Spielern bundesweit und fördert die Verbreitung des strategischen Kartenspiels. Bridge ist seit 1998 vom IOC als Sportart anerkannt. Am 1. Oktober 2026 findet der nächste Bridge-Aktionstag statt. Weitere Informationen unter: bridgetag.de.

Kontakt

Deutscher Bridge-Verband e.V.

Rouven Zietz

Augustinusstraße 11c

50226 Frechen

022346000911



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