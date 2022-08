Kopfkino einschalten – Drehbuch lesen oder: „Ein bisschen Lärm darf sein!“

Lassen Sie die Bilder zur Zeitreise von Rita und ihrem Ritter vor Ihrem geistigen Auge entstehen

Das Drehbuch „Ritas Ritter“ wurde nach allen Regeln der Drehbuchkunst konzipiert und geschrieben. Ob als „Best Practice“ für die eigene Heldenreise zum Drehbuchautor oder als Lehrmaterial für den Unterricht in Mittel- und Oberstufe sowie an Berufschulen, bietet das Buch kurzweiliges Lesevergnügen, beste Unterhaltung und die Möglichkeit, einmal selbst im Kopf den Film zum Buch entstehen zu lassen. Ein wenig Zeitreise, ein wenig Romantic Comedy und alles mit einem Zwinkern im Auge erzählt, ist das Buch ein Drehbuchbeispiel für Interessierte und angehende Drehbuchautoren sowie Schüler und Lehrer. Einfach reinschauen und alles andere dem eigenen Kopfkino überlassen.

RITAS RITTER ist dabei eine Liebeserklärung für die Liebe sowie für RESPEKT, Achtsamkeit und Selbstlosigkeit. Außerdem ist RITAS RITTER ein von der IHK und führenden Regisseuren und Produzenten mit Bestnote versehenes DREHBUCH für jung und alt …eine spannende Gralssuche der besonderen Art …erprobt, getestet und für den Schulbetrieb als besonders wertvoll eingestuft. RITAS RITTER ist ein ECHTES Plädoyer für die Liebe!

Für den Einsatz im Schulbetrieb gilt: Im Darstellenden Spiel können sich die Jüngeren, aber auch gestresste MSA-ler sehr gut im Rollenspiel erproben und fast alles ist erlaubt. Auch lauter zu werden und zu übertreiben. Immer gilt: besser im Darstellenden Spiel dies buchstäblich als Darstellendes Spiel oder Ausdruck von inneren Themen sehen als es zu verurteilen. Sonst wundern wir uns über aufgestaute Emotionen in den so wichtigen Schulstunden in den Hauptfächern! Ein psychotherapeutisch erfahrener und oder geschulter Lehrer könnte hier der Klassen-Leitung zur Hand gehen. DAS wäre natürlich der Idealfall Viel Spaß!

Link zum Buch RITAS RITTER: https://www.amazon.de/RITAS-RITTER-Norbert-Stolze-ebook/dp/B08DVBXCP8

Der Autor Norbert Stolze M.A. hat in der Schweiz und Köln Kommunikationswissenschaften, Pädagogik, Germanistik und Anglistik studiert, war selber Lehrer und ist nach seiner weiteren Karriere in den Medien heute Praxisinhaber, Hypnosetherapeut, Resilienz-Therapeut, Chakratherapeut, Reiki-Meister, Heilpraktiker für Psychotherapie, Dozent, Business & Life-Balance-Coach sowie Buch-Autor.

Der YouTube-Link hier zeigt den Trailer zum Vorgänger-Buch von Norbert Stolze: EIN-WORT-WUNSCH MEDITATIONEN.

zusammen mit dem kommenden Buch des Autors „HANDBUCH NEUE RESILIENZ" ergänzen sich die drei Werke besonders gut

Überblick zu den aktuellen Büchern des Autors:

https://kurzelinks.de/Stolzebuecher

Bildquelle: @ pixabay sword, shrikeshmaster