Kooperation für starke Kitas

Kita-Mentorin Susanne Sargk und Kommunikationsexperte Holger Hagenlocher bündeln ihre Expertise

Der anhaltende Fachkräftemangel, steigende Klagen auf den Rechtsanspruch auf Betreuung und die bevorstehende Einführung des Ganztagesanspruchs an Grundschulen stellen Kommunen und Träger von Kindertageseinrichtungen vor enorme Herausforderungen. Um diesen komplexen Aufgaben nachhaltig zu begegnen, haben sich die Mentorin für Kita-Entwicklung Susanne Sargk und der Kommunikationsexperte Holger Hagenlocher (HAGENLOCHER PR) zusammengeschlossen.

Die Kooperation vereint pädagogische Fachpraxis und strategische Kommunikation – zwei Perspektiven, die bisher oft getrennt betrachtet wurden.

„Ich komme direkt aus der Kita-Praxis und weiß, wie sehr Leitungen, Teams und Träger tagtäglich gefordert sind, kreative Lösungen für Personal, Organisation und Elternarbeit zu finden“, erklärt Susanne Sargk. Sie war viele Jahre Kita-Leiterin und begleitet heute Einrichtungen in Entwicklungsprozessen – praxisnah und lösungsorientiert.

Holger Hagenlocher ergänzt: „Gute Lösungen müssen nicht nur entwickelt, sondern auch überzeugend vermittelt werden – gegenüber Eltern, Mitarbeitenden, Politik und Öffentlichkeit. Hier setzen wir mit klarer Kommunikation, Positionierung und Krisenmanagement an.“ Als PR- und Unternehmensberater unterstützt er Institutionen bei der strategischen Weiterentwicklung, der Arbeitgeberkommunikation und im Employer Branding.

Das gemeinsame Beratungsangebot richtet sich an kommunale und freie Träger von Kindertageseinrichtungen und bietet ganzheitliche Lösungsansätze:

– Fachliche Beratung zur Personalplanung, Organisationsentwicklung und Qualitätssteigerung in Kitas

– Kommunikative Begleitung bei der Darstellung nach außen, der internen Kommunikation und im Umgang mit Krisensituationen

„Unser Ziel ist es, Trägern praxisnahe Wege aufzuzeigen und sie gleichzeitig in ihrer Kommunikation zu stärken – für bessere Rahmenbedingungen und eine nachhaltige Entwicklung ihrer Kitas“, so Sargk und Hagenlocher.

Weitere Informationen zum Angebot unter:

www.hagenlocher-pr.de/starke-kitas

www.susanne-sargk.de

HAGENLOCHER PR ist eine inhabergeführte Kommunikationsagentur mit Standorten in Singen am Hohentwiel und Esslingen am Neckar. Die Agentur ist spezialisiert auf strategische Public Relations, Unternehmenskommunikation und Marketing – mit dem Anspruch, Botschaften glaubwürdig, effizient und nachhaltig an relevante Zielgruppen zu vermitteln.

Das Leistungsportfolio umfasst strategische Unternehmenskommunikation, Presse- und Medienarbeit, digitale und crossmediale Kommunikation, Krisenkommunikation, Reputationsmanagement, Arbeitgeberkommunikation sowie Influencer- und Blogger-Relations.

Mit einem klaren „Digital First“-Ansatz entwickelt HAGENLOCHER PR kanaloptimierte Kommunikationslösungen, die messbare Ergebnisse liefern. Transparenz, Authentizität und strategische Weitsicht bilden dabei die Grundpfeiler der Arbeit. Der Leitsatz der Agentur: „Tue Gutes und rede darüber – zielgruppengerecht und kanaloptimiert.“

Die Mission von HAGENLOCHER PR ist es, durch authentische, strategische und nachhaltige Kommunikation Vertrauen bei Medien, Stakeholdern und der Öffentlichkeit aufzubauen und die Reputation von Unternehmen, Institutionen und Vereinen langfristig zu sichern.

