KOOPERATION FERRAND DEUTSCHLAND GMBH MIT CANE AND GRAIN INTERNATIONAL

Cane and Grain – Neue Whisky Single Cask Range aus Schottland

Cane and Grain International ist ein in Großbritannien ansässiger unabhängiger Abfüller erlesener Spirituosen, der weltweit Distributoren und ausgewählten Einzelhändlern exklusive Single Malt Whisky Einzelfassabfüllungen aus Schottland anbietet.

Cane and Grain International arbeitet eng mit Industriepartnern zusammen, um einzelne Fässer von einigen der bekanntesten und einigen weniger bekannten Brennereien Schottlands zu beziehen.

Cane und Grain ist auf die Fassveredelung spezialisiert und verfügt über ein umfangreiches Netzwerk zur Beschaffung von Fässern für die Sekundärreifung. Ganz gleich, ob es sich um ehemalige Bourbonfässer, Sherry- und Portweinfässer oder Fässer der besten Chateaus in Frankreich handelt, Ziel ist immer die sekundäre Reifung des Whiskys auf ein neues Niveau zu heben.

Seit Ende 2023 arbeitet Cane and Grain in Deutschland mit der Ferrand Deutschland GmbH zusammen, um einzigartige und limitierte Angebote auf den Markt zu bringen – „From Grain to Glass“ in streng limitierter Stückzahl.

Den Start machten zwei Abfüllungen im Dezember 2023 – ein 10jähriger Teaninich Latour Barrique Cask Finish, 56% Vol.Alc. und ein 8jähriger Tullibardine Margeaux Red Wine Cask Finish, 59,6% Vol.Alc.

Nun sind fünf weitere Single Cask Abfüllungen in Trinkstärke mit 46% Vol.Alc. erhältlich.

Die große Leidenschaft von Jens Tausch ist bereits seit Jahren die Sensorik in ihrer kompletten Bandbreite; beginnend mit der Analyse von Parfüm-Düften und der Passion für das Kochen in seiner Jugend, entdeckte er bereits mit 18 Jahren die Vielfalt des schottisches Wasser des Lebens, den Whisky. Daraus entstand eine grundsätzliche Faszination für hochwertige Produkte aus der Welt des Genusses. Die Begegnung mit der Zigarre war also unumgänglich.

Jens Tausch arbeitet unter anderem seit 2003 als freier Redakteur für das Magazin Cigar Journal, ehemals European Cigar Cult Journal. Das bilinguale Magazin für Fine Smoke und Savoir Vivre erscheint Europaweit, in Kanada und den USA.

Aufgrund der grenzüberschreitenden Fachkompetenz wurde Jens Tausch durch den renommierten Whiskygroßhändler Ian MacLeod Destillers Ltd. in eine Expertengruppe berufen, die alljährlich in Broxburn/Schottland den speziellen, streng limitierten Cigar Malt für das jeweilige Jahr auswählte.

Zudem leitet Jens Tausch deutschlandweit zahlreiche Seminare und Verkostungen rund um das Thema Spirituosen und Zigarre.

Bildquelle: FERRAND DEUTSCHLAND GmbH