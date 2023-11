Konny Design feiert sein 10 jähriges Bestehen

10 Jahre erfolgreiche Zusammenarbeit mit unseren Kunden

Zehn Jahre sind eine beachtliche Zeitspanne, in der sich viel entwickeln und verändern kann. Ein Jahrzehnt voller Kreativität, Engagement und innovativer Designs – das ist definitiv ein Grund zum Feiern.

Eine Reise durch die Jahre

Seit seiner Gründung im Jahr 2013 hat Konny Design eine beeindruckende Reise durch die Welt der Mode und des Designs gemacht. Von bescheidenen Anfängen bis hin zu einer etablierten Marke ist das Unternehmen zu einem Symbol für Qualität und Originalität geworden.

Innovation als Schlüssel zum Erfolg

Das Erfolgsgeheimnis von Konny Design liegt zweifellos in der Möglichkeit für den Normalverbraucher, persönliche Trendwear bereits ab 1 Stück ohne Aufpreis online selbst zu gestalten. Dabei ist alles aus einer Idee heraus entstanden.

Es gab schon immer Stickereien, die bei größeren Stückzahlen den Kunden angeboten hatten, Produkte zu personalisieren. Aber es gab im Jahr 2013 kein Unternehmen, welches das auch für kleinste Stückzahlen angeboten hat.

Angefangen hat alles mit der Bestickung von Kissen, welche der Kunde online selbst gestalten konnte. Schnell stellte sich heraus, dass die Nachfrage größer war als ursprünglich gedacht, und so wurde das Unternehmen ausgebaut.

Maschinenpark und Produkterweiterung

Angefangen mit einer Stickmaschine musste man ziemlich schnell den Maschinenpark erweitern, da die Zahl der Bestellungen die Erwartungen schnell übertraf. Und auch die Nachfrage nach weiteren Produkten kam sehr schnell.

So wurden weitere Stickmaschinen, ein eigener Druckbereich sowie die Möglichkeit der Lasergravur eingeführt.

Neue Produkte als Ergänzung

Das Produktportfolio wurde schnell auf aktuelle Trendwear wie Caps, Hoodies, Collegejacken, T-Shirts und Patches erweitert. Auch hier haben wir großen Wert darauf gelegt, dass der Kunde individuelle Einzelstücke zu einem attraktiven Preis selbst gestalten konnte.

Die Bedeutung von Nachhaltigkeit

In den letzten Jahren hat Konny Design nicht nur in puncto Design, sondern auch in Bezug auf Nachhaltigkeit Maßstäbe gesetzt. Das Bewusstsein für Umweltfragen spiegelt sich in der Auswahl der Materialien wider, wobei auf umweltfreundliche Optionen geachtet wird. Diese Verantwortungsbewusstheit gegenüber der Umwelt zeigt, dass Konny Design nicht nur Mode schafft, sondern auch eine Verpflichtung gegenüber der Welt, in der wir leben.

Ein Blick in die Zukunft

Mit zehn Jahren Erfahrung im Rücken und einem klaren Blick nach vorne steht Konny Design sicherlich vor vielen aufregenden Möglichkeiten. Die ständige Suche nach neuen Inspirationen und die Bereitschaft, Grenzen zu überschreiten, lassen darauf schließen, dass die nächsten Jahre genauso aufregend und erfolgreich werden.

Dank an die Kunden und das Team

Natürlich wäre dieser Meilenstein ohne die treue Unterstützung der Kunden und das engagierte Team von Konny Design nicht möglich gewesen. Die Kunden, die die Marke über die Jahre begleitet haben, verdienen einen besonderen Dank für ihre Loyalität. Ebenso ist das Team von Konny Design, bestehend aus engagierten Mitarbeitern und allen, die ihren Beitrag leisten, unverzichtbar für den Erfolg des Unternehmens.

Mittlerweile können wir auf tausende zufriedener Kunden zurückblicken und konnten auch viele Firmen und Vereine als Stammkunden gewinnen.

Durch sie konnten wir so erfolgreich werden und freuen uns auf eine gemeinsame Zukunft! Möge die Reise durch die Welt des Designs und der Mode weiterhin von Kreativität, Erfolg und Nachhaltigkeit geprägt sein. Auf die nächsten zehn Jahre und darüber hinaus!

Im Jahr 2013 wurde Konny Design gegründet und seitdem haben wir uns stets darauf konzentriert, unseren Kunden höchste Qualität ohne Mindestmengen zu einem fairen Preis zu bieten. Wir verstehen, dass nicht jeder gleich mehrere Produkte benötigt, und deshalb bieten wir auch Einzelanfertigungen an. Wir möchten es unseren Kunden leicht machen, ihr eigenes Produkt zu gestalten und eine realistische Vorschau zu erhalten, wie es letztendlich aussehen wird.

