KonMeGA – virtuelle Kongress-Messe für Gebäude-Automation

Lernen Sie mit der Technologie von EXPO-IP die neuesten Branchentrends kennen

Gebäudeautomation ist die automatische Steuerung, Regelung, Überwachung und Optimierung der technischen Infrastruktur eines Gebäudes. Ihr Ziel ist der effiziente, sichere und komfortable Betrieb des Gebäudes durch die Entwicklung eines smarten Gesamtsystems. Mittels moderner Gebäudeautomation lassen sich auch Bestandsgebäude mit überschaubarem Aufwand in Smart Buildings verwandeln – gesteigerte Energieeffizienz, geringere laufende Kosten und Komfort inklusive. Die neuesten Branchentrends werden am 23. März 2021 im Rahmen der KonMeGa präsentiert. Der ITP Verlag als Veranstalter nutzt dazu das System vom EXPO-IP, um eine virtuelle Kongress-Messe für Gebäude-Automation zu veranstalten.

Lernen Sie auf der KonMeGA die neuesten Trends aus der Branche kennen, treffen Sie Anbieter und kommen Sie mit ihnen in Kontakt. An den Messetagen finden interaktive Vorträge zu Konzepten und Ideen für alle Bereiche moderner Gebäudesteuerung statt. Die Ausstellung bietet Gelegenheit zu vertiefenden Gesprächen und wertvollen Informationen. Die Topthemen sind Gebäudesicherheit (insbesondere Zugangskontrolle und Überwachungssysteme), IT-Sicherheit, Konferenztechnik, Homeoffice-Anbindung, Klima, Gebäudeökologie, Solartechnik, E-Mobility Ladestationen, Energiemanagement und viele mehr.

EXPO-IP GmbH bietet mit Ihrer expo-IP Plattform eine Cloud-Software zur Durchführung digitaler und virtueller Events. Die Funktionalitäten gehen weit über Chat- und Livestreaming-Funktionalitäten hinaus. So können virtuelle Umgebungen geschaffen werden, die eine Vielzahl in Interaktionsmöglichkeiten bieten und Veranstaltern, Ausstellern und Teilnehmern eine ideale Umgebung zum Austauschen, Informieren oder Kennenlernen bieten.

Mit den zahlreichen EXPO-IP AddOns lassen sich nahezu alle Möglichkeiten für erlebnissreiche Events reslisieren. Matchmaking, Streaming, Feedback, Fortbildungspunkte, Live VideoChat, 3D Animation, Terminvereinbarungen, Whiteboards und vieles mehr bieten die EXPO-IP AddOns.

EXPO-IP unterstützt Sie, zusammen mit seinen kompetenten Partner-Agenturen, darüber hinaus auch bei der Planung, Organisation, Vermarktung und Durchführung Ihrer Veranstaltungen.

