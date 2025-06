Konjunkturbericht der Blechumformer: Fakten alarmieren

-Umsatz: 12,2 Prozent weniger als im Vorjahr

-Produktionsleistung: niedrigster Wert seit 2015

-Trotzdem mehr Zuversicht als Ende 2024 – Hoffnung auf Wende – Politik muss liefern

HAGEN – 17. Juni 2025. Teile aus der Blechumformung stecken fast überall – jetzt legt diese Schlüsselbranche ihren jüngsten Konjunkturbericht vor. Die über 540 Hersteller von Schmiede-, Press-, Zieh- und Stanzteilen etc. sehen reichlich Schatten, aber auch ein wenig Licht: Ihre Geschäftserwartungen bleiben zwar schwierig, verbesserten sich aber gegenüber dem Jahresende 2024. Ein Schimmer – mehr nicht: „Er zeigt, dass die Blechumformer – meist Mittelständler – trotz 12,2 Prozent weniger Umsatz und problematischer Standortbedingungen nach vorn schauen“, so Bernhard Jacobs, Geschäftsführer des Industrieverbands Blechumformung (IBU). Sein Verband hat den Branchenreport beim Institut der deutschen Wirtschaft Köln in Auftrag gegeben.

„Wir brauchen sofort spürbare Maßnahmen“

Ein zarter Stimmungsbooster ist die mit dem Regierungswechsel verbundene Hoffnung auf eine Wirtschaftswende. „Diese Vorschusslorbeeren werden aber schnell aufgebraucht sein, wenn die Koalition nicht liefert“, warnt Jacobs. „Wir brauchen sofort spürbare Maßnahmen.“ Denn die alarmierenden Fakten des IBU-Konjunkturberichts legen offen: Der Umsatz 2024 in der Branche insgesamt sank gegenüber dem Vorjahr um 12,2 Prozent, im Inland sogar um 14,5 Prozent. Auch der Vergleich mit dem Vorkrisenjahr 2019 macht Sorgen: 10,6 Prozent weniger Arbeitsplätze, 4 Prozent weniger Betriebe. Die Produktionsleistung in der Blechumformung verlor seit 2019 satte15,5 Prozent und liegt damit auf dem niedrigsten Wert der letzten zehn Jahre.

Industriepolitik muss Unternehmen wieder wettbewerbsfähig machen

Erste positive Signale, auf die die Blechumformer nur zu gern bauen würden, sind da – aber noch viel zu schwach. Die Politik nimmt die riesigen Stolpersteine rund um Bürokratie, Steuern, Energie, Infrastruktur etc. scheinbar wahr. Jetzt ist Wegräumen angesagt: „Wir brauchen Taten in allen drückenden Bereichen, damit unsere Unternehmen wieder ihre Kraft entfalten können“, fordert Bernhard Jacobs.

Der IBU in Hagen vertritt als Bundesverband circa 240 Mitgliedsunternehmen der blechumformenden Industrie und deren Zulieferer. Diese überwiegend aus mittelständischen Familienunternehmen bestehende Branche wird durch eine industrielle Fertigung für marktmächtige Kunden geprägt. Das Umsatzvolumen der Branche betrug im Jahr 2023 rund 24,39 Milliarden Euro bei 97.852 Beschäftigten. Die Verbandsmitglieder sind mehrheitlich Zulieferer der Automobil- und Elektronikindustrie, des Maschinen- und Anlagenbaus, der Möbel- und Bauindustrie sowie der Medizintechnik.

