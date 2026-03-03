Kongressmesse secIT by heise 2026 Hannover

achelos präsentiert seine IT-Sicherheitslösungen

Das Paderborner Beratungs- und Systemhaus für Cybersicherheit und digitale Identitäten achelos präsentiert sich am 18. und 19. März auf der secIT by heise 2026 in Hannover, der Kongressmesse für Security-Experten. achelos stellt sein IT-Sicherheitsportfolio vor und präsentiert eine Deep Dive Session zum Thema Post-Quantum-Kryptographie. Ansprechpartner stehen in der Glashalle, Stand G07, für den fachlichen Austausch zur Verfügung.

Paderborn, 03.03.2026 – Die achelos GmbH ist erneut auf der secIT by heise vertreten. Die Messe findet vom 18. bis 19.03.2026 im Hannover Congress Centrum (HCC) statt. achelos stellt Fachbesuchern seine Lösungen mit Schwerpunkt auf sichere Multi-Faktor-Authentisierung vor. Außerdem wird es am 19.03. um 11.30 Uhr eine Deep Dive Session zum Thema „Post-Quantum – Wie Cybersicherheit auch künftig gewährleistet werden“ kann unter Federführung von achelos geben. Der Workshop zeigt praxisnah, wie die Migration auf Post-Quantum-Kryptographie gelingt.

Darüber hinaus unterstützt achelos Unternehmen bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen wie DORA, NIS 2 und VS-NfD. Die angebotenen Lösungen ermöglichen es Organisationen, diese Vorgaben sowohl technisch als auch strategisch effizient zu erfüllen.

achelos realisiert maßgeschneiderte PKI-, CLM- und CMS-Lösungen, mit denen Unternehmen ihre digitalen Identitäten und kryptografischen Schlüssel sicher und effizient verwalten können. Der Leistungsansatz umfasst die ganzheitliche Begleitung – von der strategischen Planung über Implementierung und Integration bis hin zu Betrieb und Managed Services. Als herstellerunabhängiger Anbieter verbindet achelos bewährte Technologien mit praxisorientierter Expertise und einem etablierten Partnernetzwerk, um passgenaue und zukunftssichere Lösungen bereitzustellen.

„Wir freuen uns, unsere IT-Sicherheitslösungen auf der secIT by heise einem Fachpublikum vorstellen zu können“, sagt Dr. Michael Jahnich, Director Business Development | Cybersecurity Systems bei achelos. Er erwartet einen intensiven Austausch mit Branchenexperten. Termine am Messestand können hier vorab vereinbart werden.

Die secIT by heise richtet sich an IT-Sicherheitsverantwortliche, Rechenzentrumsleiter und Entscheider. Rund 4.000 Besucher und etwa 170 Aussteller werden im HCC erwartet. Das Programm umfasst über 80 Fachvorträge sowie zahlreiche Workshops und Deep Dive Sessions zu Cybersecurity, Compliance, IT-Infrastruktur, Incident Response, Identitätsmanagement, Cloud-Sicherheit und KI.

Die achelos GmbH ist ein Systemhaus für Cybersicherheit und digitales Identitätsmanagement, gegründet im Jahr 2008 in Paderborn. Das herstellerunabhängige Unternehmen erarbeitet robuste Lösungen und bietet Servicepakete in verschiedenen Ausbaustufen für sichere Produkte und Anwendungen. Für Kunden aus den Bereichen Gesundheitswesen, Industrie, Öffentlicher Sektor, Digitale Zahlung und Telekommunikation setzt achelos Sicherheitsstandards in lauffähige Lösungen bis zur Compliance um. Sie alle profitieren von diesem ganzheitlichen Ansatz – von Beratung über Konzeption, Softwareentwicklung bis hin zu Zertifizierung und sicherem Betrieb. achelos ist nach ISO 9001, ISO 27001 und Common Criteria zertifiziert und verfügt über ein namhaftes Partnernetzwerk.

