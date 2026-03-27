Komplexe Fasen – kein Problem

Zwei neue Features in Lantek Expert für Konstruktionsfreiheit und mehr Effizienz

Vitoria-Gasteiz/Darmstadt, 27. März 2026 – In der Blechfertigung setzt sich der Fasenschnitt immer mehr durch. Zwei Neuerungen in der Version 45 der CAD/CAM-Software Lantek Expert erleichtern die Konstruktion von Bauteilen mit komplizierten Kanten und steigern die Effizienz des Schneidens.

Fasen können Werkstücken strukturelle Festigkeit geben und durch die größere Kontaktfläche zwischen zwei Teilen die Haltbarkeit von Schweißnähten steigern. In der Blechfertigung spart der Fasenschnitt weitere Bearbeitungsschritte nach dem eigentlichen Schneidvorgang und ermöglicht präzisere Kanten. Dem Alltag in der Blechfertigung folgend, hat der IT-Experte Lantek in seine Software-Version V45 der CAD/CAM-Software Lantek Expert zwei Neuerungen in Bezug auf das Fasenschneiden implementiert. „Sie orientieren sich an den aktuellen Markttrends in Richtung einer umfassenden Automatisierung, flexibleren und zuverlässigeren automatischen Schachtelung sowie fortschrittlicher Strategien für die Mehrwinkelbearbeitung“, sagt Christoph Lenhard, Leiter des Lantek-Büros für die DACH-Region.

Standard- und 3D-Fasen am gleichen Teil

Zum einen ist es nun möglich, mit dem Zeichenmodul in Lantek Expert sowohl Standard- als auch 3D-Fasen für ein und dasselbe Teil zu erstellen. Lenhard: „Dieses Feature erleichtert die Konstruktion von Bauteilen erheblich. Denn nun müssen sich Anwender nicht mehr zwischen konstanten oder variablen Fasen entscheiden, sondern können beide Strategien gemeinsam verwenden – und dadurch auch Bauteile mit komplexeren Kanten konstruieren.“

Sparschnitt bei Y-Fasen

Das zweite neue Feature in der Software-Version 45 von Lantek Expert steigert mit einem Sparschnitt beim Fasenschneiden die Effizienz, indem es Materialverbrauch, Verschnitt und Bearbeitungszeit senkt. Wird ein Teil mit einer Y-Fase neben einem bereits positionierten Teil platziert, prüft das System selbstständig, ob beide Werkstücke gleichzeitig geschnitten werden können. Ist das möglich, passt es den Abstand zwischen den Teilen automatisch so an, dass beide Fasenkanten in einem Schritt geschnitten werden.

Christoph Lenhard: „Diese beiden neuen Features in Lantek Expert stehen für den Weg zu einer stärker automatisierten, intelligenteren und vernetzten Fertigung, auf dem Lantek die Unternehmen in der Blechfertigung begleiten möchte. Dieses Feature ergänzt die Funktion für den Sparschnitt zwischen zwei Bauteilen mit V-Nähten, wenn ein Teil gespiegelt zum anderen platziert wird und das in der vergangenen Version eingeführt wurde.“

Über Lantek

Lantek ist die führende Smart-Factory-Plattform für die Blech- und Metallfertigung. Das Portfolio umfasst Lösungen für CAD/CAM, MES, ERP und Kalkulation, Analyse und Systemintegration. Es verbindet Maschinen, Prozesse und Unternehmensmanagement in einer einzigen technologischen Umgebung.

Mit mehr als 38.000 Kunden weltweit gehört die installierte Basis von Lantek zu den größten der Branche und verbindet mehr als 4.500 Maschinenmodelle. Lantek Expert ist mit allen Herstellern und Schneidtechnologien kompatibel und die international am häufigsten eingesetzte CAD/CAM-Software für das Schneiden und Stanzen von Blechen.

Lantek wurde 1986 gegründet und hat seinen Sitz im Baskenland. Das multinationale Unternehmen ist auf Software für die Metallindustrie spezialisiert. Es unterhält 23 eigene Niederlassungen in 17 Ländern und ein internationales Vertriebsnetz, das lokalen Support in den wichtigsten Industriemärkten gewährleistet.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.lantek.com

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