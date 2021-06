Kompaktes Design für Minimalisten: das Jonsplus BO 100

Jetzt bei Caseking vorbestellen!

Berlin, 30.02.2021

Mit seinem eleganten Materialmix aus Aluminium, Stahl, Tempered Glass und dem Tragegriff aus Kunstleder kreiert das BO 100 einen einzigartigen Look für noble HTPCs und edle Gaming-Systeme. Das Mini-Case beherbergt Mini-ITX Systeme mit einer Grafikkarte von bis zu 207 mm Länge. Der ausziehbare Hardware-Käfig macht den Einbau der Komponenten dabei besonders einfach und komfortabel. Jetzt bei Caseking vorbestellen!

Das BO 100 wartet mit einer schicken Front aus Tempered Glass und einem Korpus aus silbernem Aluminium auf. Die getönte Glasfront ist teilweise mit einer undurchsichtigen Beschichtung ausgestattet, welche Kabel und das Netzteil geschickt verbirgt. Ein transparenter Ausschnitt im Glas gewährt den freien Blick auf das Mainboard.

Alle Features des Jonsplus BO 100 im Überblick:

-Kompaktes Gehäuse mit unverwechselbarer Optik

-Für Mini-ITX/DTX-Mainboards / Grafikkarten bis 207 mm Länge

-Edler Materialmix aus Aluminium, Tempered Glass, Stahl und Kunstleder

-CPU-Kühler bis zu 158,5 mm Höhe

-Platz für einen 120-mm-Lüfter oder Radiator

-Ausziehbarer Hardware-Käfig und abnehmbare Staubfilter

-Maße: 239 x 282 x 233 mm (B x H x T)

Trotz seiner geringen Größe bietet das Jonsplus BO 100 Platz für CPU-Kühler bis zu einer Höhe von 158,5 mm und Dual-Slot-Grafikkarten mit bis zu 207 mm Länge. Für die Stromversorgung der Hardware setzt das Gehäuse auf ein SFX oder SFX-L-Netzteil. Der ausziehbare Hardware-Käfig ermöglicht den unkomplizierten Einbau der Komponenten. Dieser wird einfach aus dem Chassis gezogen und schon sind alle Seiten und Montageplätze leicht zu erreichen.

Bis zu zwei 2,5-Zoll und ein 3,5-Zoll-Datenträger können im Gehäusezwerg verbaut werden. Für zusätzliche Kühlung des Systems kann ein 120er-Lüfter oder eine entsprechende AIO an der Rückwand montiert werden. Die Seiten, der Boden und die Rückwand des Gehäuses sind mit Lüftungsschlitzen versehen, wodurch die verbaute Hardware ausreichend mit Frischluft versorgt bzw. warme Luft aus dem Gehäuse transportiert werden kann. Die abnehmbaren Filter halten das Innere des BO 100 staubfrei.

Das Jonsplus BO100 bei Caseking:

caseking.de/jonsplus-BO100

Das Jonsplus BO100 ist in Schwarz und Silber für 199,90 Euro ab jetzt bei Caseking vorbestellbar.

Caseking ist ein führender europäischer Distributor exklusiver Top-Marken und ein renommierter Online-Händler, bekannt für einzigartige und extravagante Computer-Hardware und passendes Zubehör, der 2003 gegründet wurde und seitdem kontinuierliches Wachstum verzeichnet. Der Sitz in Berlin-Charlottenburg ist einem riesigen, modernen Logistikcenter mit 10.000 m² Lagerfläche angeschlossen. Wie der Name vermuten lässt, spielen bei Caseking eine gigantische Auswahl an PC-Gehäusen in unterschiedlichen Größen, Formen und Designs eine zentrale Rolle. Daneben ist ein enormes Spektrum an Modding-Artikeln zur PC-Individualisierung, hochklassiger Gaming-Peripherie, allgemeiner Computer-Hardware und täglich neu dazukommenden Artikeln jederzeit verfügbar. Caseking strebt stets danach, der Zielgruppe im Markt für Gamer und Enthusiasten topaktuelle Hardware und außergewöhnliche Hochleistungs-Produkte zur Verfügung zu stellen. Mit den hauseigenen Marken King Mod, 8Pack und der8auer bietet die Firma beliebte Produkte zur Leistungssteigerung (vorübertaktete Elemente) genauso wie Komponenten zur Geräuschreduzierung (Wasserkühlung, leise Luftkühlung, schalldichte Materialien) und mächtige, handgefertigte Gaming-PCs an. Zudem nimmt Caseking Spezialumbauten und Anpassungen der Gehäuse im Kundenauftrag vor. Beispiellose Casemods sind auf internationalen Messen und Events präsent. Die perfekte Durchführung der Arbeiten übernimmt Deutschlands erfolgreichster Modder Ali “THE CRE8OR” Abbas.

Die Caseking Gruppe besteht aus www.caseking.de zusammen mit den Tochtergesellschaften www.overclockers.co.uk (Großbritannien), www.caseking.hu (Ungarn), www.globaldata.pt (Portugal), www.trigono.se (Schweden) und www.jimms.fi (Finnland) und unterhält regionale Büros in Frankreich, den Niederlanden und Taiwan.

Kontakt

Caseking GmbH

Vincent Rohloff

Gaußstraße 1

10589 Berlin

+49 (0)30 4036642-00

marketing@caseking.de

https://www.caseking.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.