Wie strategisch eingesetzte Leichtigkeit Wirtschaft, Führung und Medien verändert

Kommunikationsrückblick 2025

Als Kommunikationsberater und Keynote-Speaker verfolge ich seit Jahren die Entwicklung der Kommunikation in Wirtschaft, Führung und Medien. Im Jahr 2025 lassen sich fünf zentrale Trends identifizieren, in denen Humor überraschend strategisch eingesetzt wird – nicht als Beiwerk, sondern als wirksames Element gelingender Kommunikation.

1. Mensch-Technologie-Symbiose

Die Kommunikation im Jahr 2025 verbindet digitale Innovation mit menschlichem Erleben: Laut einer Analyse bei EHL Hospitality Insights wird im Bereich Corporate Communications „Individualization Through Data and AI“ zentral: „true individualization“ statt allein Personalisierung. (EHL Hospitality Insights) Für mich als Kommunikations-Keynotespeaker bedeutet dies: Wenn Technologie das Mikrofon liefert, dann liefert Humor die Verbindung. Humor kann gerade in digitalen Kontexten Brücken bauen, wo sonst Rein-Message bleibt.

2. Plattform- und Medienwandel

Auch die Medien- und Plattformlandschaft beeinflusst die Kommunikation massiv: Im Bericht von Deloitte heißt es, dass Social Video-Plattformen für Digital Media Trends 2025 zur neuen „centre of gravity“ werden. (Deloitte) Für Kommunikation bedeutet das: Inhalte müssen neu gedacht werden – kürzer, visuell, interaktiv. Als Keynote-Speaker Stefan Häseli setze ich deshalb auf eine Kombination aus Substanz und Humor: Slides mit Fakten, ergänzt durch spontane Stories und Pointen – so wird Kommunikation erlebbar statt abstrakt.

3. Interne Kommunikation und Führung

Im Unternehmenskontext wird die Kommunikation zunehmend zur strategischen Führungsaufgabe. Beispielsweise zeigt der „2025 Global State of Internal Communications Report“ von ContactMonkey, dass eine personalisierte, datengetriebene interne Kommunikation entscheidend ist. (Ragan Communications) Für meine Workshops heißt das: Führungskräfte sind nicht nur Sender von Botschaften, sondern Moderatoren von Dialog. Hier kann Humor als Eisbrecher dienen, damit echte Gespräche entstehen – denn gute Kommunikation heißt nicht nur informieren, sondern verbinden.

4. Krisen-, Reputations- und Unternehmenskommunikation

Auch in Krisensituationen verändert sich die Rolle der Kommunikation: Laut Gartner müssen Chief Communications Officers im Jahr 2025 die Rolle der Kommunikationsfunktion neu denken – insbesondere im Umgang mit GenAI und Informationsüberlastung. (Gartner) In einer Krise darf Humor nicht gleich Leichtsinn sein – aber er kann Mauern öffnen, wenn starre Kommunikation Mauern errichtet. Echt, transparent, verbindend – so gelingt Kommunikation auch unter Druck.

5. Unterhaltung trifft Inhalt

Für meine beiden Marken – der Unterhaltung via www.business-comedy.ch und die Fach-Kommunikation via www.stefan-haeseli.com – zeigt 2025 eine spannende Verschmelzung: Kommunikation darf ernst sein – aber nicht eintönig. Humor wird strategisches Mittel: Er erzeugt Aufmerksamkeit, beugt Ermüdung vor und macht Botschaften merkfähig. Meine Rolle als Keynote-Speaker Stefan Häseli ist nicht allein Vortragender, sondern Impulsgeber, Moderator und Brückenbauer.

Fazit

Das Jahr 2025 markiert für die Welt der Kommunikation einen Wendepunkt: Technologie und Menschlichkeit verschmelzen, Plattformen wandeln sich, Führung wird dialogischer, Krisenkommunikation zentraler, und Humor wird kein Beiwerk mehr, sondern strategisches Instrument. Für mich als Keynote-Speaker heißt das in der täglichen Bühnenarbeit: Meine Aufgabe ist es, nicht nur Botschaften zu liefern, sondern Verbindungen zu schaffen – mit Timing, Kontext, Authentizität – und ja: mit einem Augenzwinkern. In einer Welt, in der täglich Milliarden Inhalte um Aufmerksamkeit kämpfen, gewinnt die Kommunikation, die verbindet. Und Humor hilft dabei, genau diese Verbindung herzustellen.

