Kommunikation rettet Leben: KI-Übersetzung in Echtzeit für Notruf-Leitstellen mit TONI

Berlin, Mülheim-Kärlich, 06.08.2024 – Gemeinsam innovativ: Der Digitalisierungsexperte WTG und der KI-Experte ThinkOwl haben gemeinsam das intelligente Echtzeit-Übersetzungstool TONI entwickelt. TONI steht für „Translator Of Necessary Information“. Das Echtzeit-Übersetzungstool agiert als virtueller Dolmetscher und sorgt für eine effiziente Kommunikation unabhängig von der gesprochenen Sprache. Das Produkt wurde speziell für Leitstellenanforderungen und Notrufkommunikation entwickelt, durch die flexible Einsatzvielfalt ist der Sprachexperte jedoch in jeglicher Industrie einsetzbar.

TONI überwindet Sprachbarrieren, wo es wirklich wichtig ist! Globalisierung und Mobilität bringen Sprachenvielfalt mit sich – aber auch Sprachbarrieren, die in Notfallsituationen zu lebensbedrohlichen Verzögerungen führen können. Immer häufiger setzen Menschen einen Notruf in einer fremden Sprache ab. Der KI-gestützte Echtzeit-Übersetzer EURO ALERT TONI hilft Disponenten in BOS- und Industrie-Leitstellen in Deutschland, jeden Notruf zu verstehen, unabhängig von der gesprochenen Sprache.

Entwicklung des intelligenten Echtzeit-Übersetzers TONI

Für die Entwicklung des EA TONI haben sich die Partner WTG und ThinkOwl Europe zusammengetan. Die WTG ist Spezialist für Notfall-Kommunikationslösungen und hat sich mit über 30-jähriger Expertise in dem hochspezialisierten Geschäftsfeld Leitstellentechnik einen Namen gemacht. In enger Zusammenarbeit mit ihren Kunden hat die WTG die Nöte der Disponenten erkannt, welche die dem gesellschaftlichen Wandel geschuldete Sprachenvielfalt mit sich bringt, und hat gemeinsam mit dem Technologiepartner ThinkOwl das Problemlöser-Produkt entwickelt.

Der KI-Technologiepartner ThinkOwl bringt als deutscher Pionier in Künstlicher Intelligenz über 25 Jahre Erfahrung ein für die KI-basierte Transkription von Audio sowie die KI-gesteuerte Text-Übersetzung in Echtzeit. In dieser äußerst fruchtbaren Partnerschaft erfolgte die zielgerichtete Entwicklung des Echtzeit-Übersetzungstools EA TONI, zugeschnitten auf die Bedürfnisse von effizienter sprachunabhängiger Notruf-Bearbeitung. Denn wenn Sekunden entscheiden, kann KI Leben retten! Das KI-gestützte Tool übersetzt eingehende Notrufe in 58 Sprachen in Echtzeit, damit im Notfall Sprachbarrieren nicht zu lebensbedrohlichen Verzögerungen führen.

So funktioniert der intelligente Echtzeit-Übersetzer EA TONI

Das Tool EA TONI steht unabhängig von der verwendeten Kommunikationslösung als Add-on zur Verfügung – on-premise oder als Cloud-Lösung. Bei einem eingehenden Notruf oder Telefonat kann EA TONI bei Bedarf zugeschaltet werden. Das Tool erkennt in Millisekunden die Sprache des Anrufers und übersetzt das Gespräch. Mit Hilfe der Speech-to-text Transkription durch die OwlForce Technologie werden eingehende Audio-Inhalte eines Anrufs in Text umgewandelt und mit der KI-gestützten Übersetzung aus der Sprache des Anrufers in die Sprache des Empfängers live übersetzt. Der Disponent erhält den geschriebenen Gesprächsverlauf und tippt seine Antwort als Text in die Benutzeroberfläche, unterstützt von frei definierbaren Textbausteinen. Dieser wird in die Sprache des Anrufers übersetzt und mittels Text-to-speech in Voice umgewandelt. TONI liest dem Anrufer den Text in seiner Sprache vor, um sicherzustellen, dass alles verstanden wird.

„Intelligent und einfach – diese zwei Attribute beschreiben unser Echtzeit-Übersetzungstool für die Telefonie am besten“ so Eric Gliemmo, CTO der WTG. „EA TONI kann in jede vorhandene Systemlandschaft einfach integriert werden und zeichnet sich durch eine besonders einfache, intuitive Benutzeroberfläche aus.“

Rolf Esau, Geschäftsführer von ThinkOwl Europe, betont besonders den hilfreichen Einsatz moderner KI-Technologie: „Es begeistert mich, dass wir mit künstlicher Intelligenz hier eine Anwendung für Echtzeit-Übersetzung in Notfallsituationen geschaffen haben, die im Zweifel sogar Leben retten kann. Das ist für mich ein Paradebeispiel, wie wir KI auch außerhalb der businessorientierten Ansätze sinnvoll zum Einsatz bringen können.“

Der KI-gestützte Echtzeit-Übersetzer ist das bisher größte gemeinsame Projekt von ThinkOwl und WTG, und es geht weiter – stay tuned!

Über ThinkOwl

ThinkOwl ist eine leistungsstarke, einfach bedienbare Cloud-Plattform für moderne Unternehmen, die mit Künstlicher Intelligenz ihre Kundenkommunikation und Unternehmensprozesse automatisieren und damit effizient gestalten.

ThinkOwl ermöglicht eine einfache, schnelle Automatisierung und Digitalisierung für Unternehmen aller Branchen. Mit unseren KI-basierten Lösungen bauen Unternehmen effiziente und qualitativ hochwertige Kundenkommunikation und Geschäftsprozesse auf. Mehr als 5.000 Unternehmen unterschiedlicher Größen vertrauen auf die KI-Plattform. ThinkOwl wurde 2017 in Deutschland gegründet und hat neben drei deutschen weitere Niederlassungen in den USA, Indien und Japan.

Über WTG

Mehr als 100 Jahre Erfahrung und 350 Mitarbeiter bundesweit, in Polen, in der Schweiz und den USA – das ist die WTG, einer der führenden Anbieter von technologischen Lösungen, die Unternehmen erfolgreicher und sicherer machen. Als Full Service Provider liefert die WTG individuelle IT- und Kommunikationslösungen, innovative Sicherheitssysteme, zukunftsweisende Leitstellentechnik, verlässliche Healthcare-Konzepte und agile Software Services. Als Treiber der Digitalisierung begleitet die WTG ihre Kunden in die technologische Zukunft.

