Oder: Ohne Kommunikation ist alles nichts.

Im April 2022 habe ich – beim PLATIN-Programm von Hermann Scherer – Susanne Teister kennengelernt, die nun das Buch „Aufbruch des Lebens – der Stille eine Sprache geben“ – auch mit meinem Beitrag – im LöwenStern Verlag herausgibt.

Der Untertitel lautet:

Warum der richtige Wegbegleiter deinen Weg abkürzt und der falsche dir nur das Geld aus der Tasche zieht.

Hast du dir schon einmal gewünscht, jemanden fragen zu können, ob ein bestimmtes Coaching das richtige für dich ist und sich dein Investment lohnen wird, BEVOR du es buchst?

Wir, 33 Wegbegleiter*innen im Alter zwischen 30 und 70 Jahren, berichten in diesem Buch von unseren persönlichen Wendepunkten im Leben, was funktioniert hat und welche Methoden und Erfahrungen sie bereichert haben und welche nicht.

Warum brauchen wir überhaupt Wegbegleiter, Coaches, Berater, Trainer, Keynote-Speaker Was bewirken sie in unserem Leben und wie finden wir den richtigen für uns selbst? Was sind die Auswahlkriterien und was darf der Wegbegleiter kosten?

Kürzt solche Art der Unterstützung deinen Weg zum Ziel wirklich ab?

Wirst du wirklich schneller reich und glücklich, wenn du solche Unterstützung in Anspruch nimmst? Und was solltest du lieber nicht buchen?

Dieses Buch ist ein Navigator durch den Coaching-Dschungel. Du erfährst, warum und wie du deinen Wegbegleiter findest und wie du nie wieder dein Geld in den Sand setzt.

Schon jetzt sind Vorbestellungen erwünscht:

https://www.loewenstern-verlag.de/modules/wbsShop/article.php?article_id=135&location_id=315

Das Buch kostet: 19,90 Euro.

Ich lebe wirkungsvolles, spielerisches Kommunizieren und gebe das auch weiter…

