„Kommunikation als Effizienzhebel im Gesundheitswesen“

Whitepaper: Von fragmentierten Abläufen mit hohem manuellem Aufwand zur integrierten Print- und Digitalkommunikation

Schwandorf, 10. Juni 2026 – Kommunikation ist ein wichtiger Faktor im Gesundheitswesen. Ungesteuert bindet sie viel Personal und erzeugt unnötig Kosten und Risiken. Gesteuert ist sie der zentrale Hebel für medizinische Versorgung, Verwaltung und wirtschaftliche Stabilität: Sie verbindet Patienten, Mitarbeitende, Partner und Behörden entlang der gesamten Prozesskette. Wie systematische und integrierte Print- und Digitalkommunikation im Gesundheitswesen gelingen und zum wirksamen Steuerungsinstrument werden kann, zeigt das neue Whitepaper von Paragon, Dienstleister für Kundenkommunikation.

Rund 17,5 Millionen stationäre Krankenhausbehandlungen sowie etwa 13 Millionen ambulante Notfallbehandlungen hat das Statistische Bundesamt allein für 2024 registriert. Die damit verbundenen Dokumenten- und Kommunikationsvorgänge sind komplex und aufwendig: von Terminvergabe und -bestätigung über Aufnahmeunterlagen und Arztberichte bis zu Entlassungsdokumenten, Schreiben an Kostenträger, Rechnungen und Mahnungen. Sie schaffen jedoch zentrale Kontaktpunkte zum Patienten, die Ablauf, Verständlichkeit und Zufriedenheit unmittelbar prägen – positiv oder negativ.

Die Bearbeitung erfolgt jedoch häufig über fragmentierte Abläufe mit hohem manuellem Anteil. Das ist aufwendig, fehleranfällig und bindet wichtige Zeit, die für andere Aufgaben wie Versorgung, Steuerung und Service fehlt. Zugleich steigen im Gesundheitswesen die Anforderungen an Datenschutz, Nachweisbarkeit und Archivierung. Und nicht zuletzt auch die digitalen Herausforderungen: Die elektronische Patientenakte wird zur zentralen Begleiterin im Versorgungsprozess aufgebaut, der Arztbrief soll gemäß der Digitalisierungsstrategie der Bundesregierung ab Ende 2027 ausschließlich elektronisch übermittelt werden und die E-Rechnung erfordert ebenso eine strukturierte Datenbereitstellung. Das alles erfordert wertvolle Ressourcen, während der wirtschaftliche Druck im Gesundheitswesen wächst: Defizite, Personalengpässe und steigende Bürokratie verstärken sich gegenseitig.

Standardisierte, automatisierte und integrierte Prozesse

Eine effiziente interne und externe Kommunikation hingegen vernetzt mit standardisierten, automatisierten und integrierten Prozessen alle physischen und digitalen Kanäle. Sie vermeidet Brüche, ist skalierbar, senkt den administrativen Aufwand und seine Kosten, sorgt für größere Datensicherheit und regulatorische Konformität. Zudem trägt sie zur Entlastung des Personals bei und verbessert nicht zuletzt die Versorgungserfahrung der Patienten.

Im neuesten Whitepaper zeigt Paragon Lösungswege für eine effiziente und integrierte Print- und Digitalkommunikation im Gesundheitswesen: von Einzelprozessen zur Kommunikationsplattform mit Modulen, die zur Arbeitsweise und Struktur der jeweiligen Einrichtung passen.Das Whitepaper „Kommunikation als Effizienzhebel im Gesundheitswesen“ von Paragon kann kostenlos über diesen Link heruntergeladen werden: https://www.paragon.world/de/whitepaper-gesundheitswesen-kommunikation-als-effizienzhebel

Über Paragon Central Europe

Paragon Central Europe hilft Unternehmen bei ihrer Kommunikation – mit mehr Effizienz und einer höheren Zufriedenheit ihrer Kunden. Ihre Lösungen unterstützen die Kunden bei der digitalen Transformation, einer verbesserten Customer Journey und Experience. Mit dem Outsourcing ganzer Abteilungen (Druckzentrum, Posteingangszentrum) oder der Unterstützung bei einzelnen Aufgaben (Abfedern von Lastspitzen, BCM, Digitalisierungsprojekten) hilft Paragon ihren Kunden, Kosten zu sparen. Integrierte Business-Continuity-Management-Szenarien vergrößern die Prozess- und Geschäftssicherheit.

Paragon Central Europe produziert massenhafte Kundenkommunikation, individuell für jeden Empfänger – physisch und digital. Etwa 1.000 Mitarbeitende verarbeiten an Standorten in Deutschland, Belgien und den Niederlanden rund 400 Millionen Ausgangsdokumente (Document Output – wie Kontoauszüge, Rechnungen oder Versicherungsschreiben) und Informationen für die digitalen Kanäle der Kundenkommunikation. Im Service für den Posteingang (BPS – Business Process Services) scannt Paragon eingehende Briefe und führt sie für die weitere Kategorisierung und Bearbeitung mit digitalen Posteingängen zusammen, bei Bedarf fallabschließend.

Besonderes Augenmerk legt Paragon auf Nachhaltigkeit und aktive CO2-Reduktion und gehört damit zu den Vorreitern der Branche. Vielfältige Zertifikate und Auditierungen stehen zudem für einen hohen Qualitätsanspruch an Daten- und IT-Sicherheit in allen Prozessen.

Paragon Central Europe gehört zur internationalen Grenadier Holdings: Mit rund 1,75 Milliarden Euro Jahresumsatz ist sie in mehr als 30 Ländern und mit rund 10.000 Mitarbeitenden Marktführer bei den Leistungen ihrer Unternehmen.

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