Kommunen auf dem Weg zu SAP S/4HANA

Neue Partnerschaft zwischen Natuvion und Komm.ONE unterstützt Kommunen in Baden-Württemberg bei der SAP S/4HANA Transformation.

Walldorf, 10. Januar 2023 – Zur Unterstützung der Kommunen bei der Umstellung auf SAP S/4HANA sind das auf digitale Umzüge von Daten spezialisierte Unternehmen Natuvion und die IT-Dienstleisterin Komm.ONE eine Partnerschaft eingegangen.

Mehr als 1.000 Kunden und Mitglieder der Komm.ONE werden in den kommenden Jahren auf SAP S/4HANA umgestellt. Die Entscheidung dies mittels selektiver Datenmigration umzusetzen, ist bereits vor einem Jahr getroffen worden. Partner dafür ist die Natuvion GmbH mit ihrer Spezialisierung und jahrelangen Erfahrung in komplexen Transformations- und Migrationsprojekten. Als eines von weltweit nur drei Mitgliedern der SAP S/4HANA Selective Data Transition Engagement Community definiert Natuvion zusammen mit SAP bewährte Methoden und Standards für einen zuverlässigen und beschleunigten Umzug auf SAP S/4HANA. Zum Einsatz kommen dabei auch von Natuvion selbstentwickelte, intelligente Transformations-Tools wie der Natuvion Data Conversion Server.

„Der Wechsel auf SAP S/4HANA ist eine der größten Herausforderungen der kommunalen IT in Baden-Württemberg. Gemeinsam werden wir den Kommunen einen reibungslosen Übergang ermöglichen. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit in den nächsten Jahren“, sagt Andreas Pelzner, Mitglied des Vorstandes der Komm.ONE.

Patric Dahse, Gründer und Geschäftsführer von Natuvion, ergänzt: „Gerade bei einem solchen Projektumfang sind effektive Migrationsmethoden wie die Selective Data Transition entscheidend. Es lassen sich so nicht nur Daten und etablierte Prozesse der Kommunen überprüfen und mit neuen, verbesserten SAP S/4HANA Funktionalitäten erweitern, sondern auch Kosten, Störungen und die Dauer der jeweiligen Migration reduzieren.“

Eine Umstellung auf SAP S/4HANA ist erforderlich, da SAP die Wartung der bisher genutzten SAP Version ECC 6.0 zum Ende des Jahres 2027 einstellt. Die Komm.ONE hat daher ein Programm aufgelegt, das alle hierfür notwendigen Projekte koordiniert und steuert. Im Rahmen einer Ausschreibung erhielt die Natuvion GmbH am 05.12.2022 den Zuschlag, diesen Prozess mitzugestalten.

Holger Strotmann, Geschäftsführer und Gründer von Natuvion, dazu: „Dieses Projekt ist ein wichtiger Meilenstein für die digitale Zukunft der Kommunen in Baden-Württemberg. Wir freuen uns über den Zuschlag und darauf, den Weg auf SAP S/4HANA gemeinsam mit der Komm.ONE und ihren Kunden zu gehen.“ Die Zusammenarbeit ist bereits erfolgreich gestartet.

Über die Komm.ONE

Die Komm.ONE ist eine Anstalt öffentlichen Rechts in gemeinsamer Trägerschaft der Kommunen und des Landes Baden-Württemberg mit Sitz in Stuttgart. Auftrag und Anspruch der Komm.ONE AöR ist die Sicherung der digitalen Souveränität der Gesellschaft, indem sie die Kommunen auf Basis von innovativen Cloud-Lösungen digital gestaltet. Dazu beschafft, entwickelt und betreibt die Komm.ONE AöR im Rahmen ihres gesetzlichen Auftrags Verfahren der automatisierten Datenverarbeitung und erbringt unterstützende Dienst-, Beratungs- und Schulungsleistungen. Darüber hinaus unterstützt und berät die Komm.ONE als Vordenkerin und Partnerin die Kommunen und das Land in allen organisatorischen, prozessualen und strategischen Fragen der digitalen Transformation. www.komm.one

Natuvion ist ein digitales Umzugsunternehmen. Es transportiert keine Tische, Aktenschränke oder Stühle. Natuvion bewegt geschäftskritische Daten und Prozesse von einer technologischen Plattform in eine andere – reibungslos und kostensparend. Das ermöglicht Natuvion Kunden, Daten und Prozesse immer auf den modernsten und innovativsten Plattformen zu nutzen. Zu den typischen Natuvion „Umzugsleistungen“ gehören Datenmigration, Datentransformation, Datenqualität, Datenintegrität, Datenintegration, Datenschutz, Datensicherheit und Datenverwaltung. Bei der Transformation von Daten unterstützt die Experten der Natuvion die eigenentwickelte Software Natuvion DCS. Natuvion ist Gründungsmitglied der SAP S/4HANA Selective Data Transition Engagement Community. Als Inc. 5000 und FT 1000 ist die Natuvion Gruppe eines der am schnellsten wachsenden Software- und IT-Beratungsunternehmen in Europa.

