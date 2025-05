Kommentar: Eric Demuth, Co-Founder und CEO von Bitpanda zum neuen Bitcoin All-Time High

Das neue Allzeithoch von Bitcoin sorgt aktuell wieder für Schlagzeilen – und diesmal ist es mehr als nur ein neuer Rekord: Es ist ein Signal. Eric Demuth, Co-Founder und CEO von Bitpanda, ordnet die Entwicklung in einem aktuellen Kommentar ein.

Kommentar von Eric Demuth, Co-Founder und CEO von Bitpanda:

„Bitcoin ist längst kein Nischenasset mehr. Institutionelle Investoren, Spot ETFs, Zahlungsanbieter – sie alle schaffen gerade die Infrastruktur, die Bitcoin dauerhaft im Finanzsystem verankert. Dieses Allzeithoch ist kein Peak, sondern Fundament. Dahinter steht die klare Handschrift der USA, die Krypto und digitale Assets inzwischen als strategisches Kernthema ihrer Finanz- und Wirtschaftspolitik begreifen. Wer das noch immer als kurzfristige Spekulation abtut, wird nach und nach eines Besseren belehrt. Selbst Jamie Dimon hat diese Woche bereits begonnen einzulenken.“

Bildmaterial zu Eric Demuth erhalten Sie hier.

Bitpanda wurde 2014 in Wien gegründet und ist die führende europäische Krypto-Plattform. Mit einer Auswahl von über 2.800 digitalen Vermögenswerten, zu denen mehr als 500 Krypto-Werte sowie zahlreiche Aktien*, ETFs*, Edelmetalle und Rohstoffe gehören, bietet das österreichische Fintech-Einhorn eines der umfangreichsten Investment-Angebote. Mehr als 6 Millionen Nutzer:innen und Dutzende Banken und andere Finanzinstitute vertrauen bereits der Multi-Asset-Investitionsplattform. Bitpanda ist in zahlreichen europäischen Ländern lizenziert und arbeitet seit Jahren eng und vertrauensvoll mit den lokalen Aufsichtsbehörden zusammen. Damit gilt Bitpanda als eine der sichersten und am strengsten regulierten Trading-Plattformen der Branche. Neben dem Büro in Wien hat Bitpanda Büros in Amsterdam, Barcelona, Berlin und Bukarest.

