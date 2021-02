Komfortabler Aufenthalt in den Ferienwohnungen in Leipzig

Leipzig ist die achtgrößte Stadt in Deutschland. Sie ist seit langem ein wichtiges Zentrum für Musik, sowohl für klassische als auch für moderne, dunkle alternative Musik. Der Ort beherbergt auch eines der beliebtesten Opernhäuser in Deutschland. Touristen aus der ganzen Welt besuchen Leipzig für verschiedene Zwecke – sei es Bildung oder Geschäftszwecke. Apartment Altlindenau bietet schöne Ferienwohnungen in Leipzig in der Nähe des Stadtzentrums und Straßenbahnhaltestellen für diese Menschen.

Angebotene Ferienwohnungen von Apartment Altlindenau

Appartement Altlindenau bietet drei Ferienhäuser in den Toplagen von Leipzig –

Die Blaue Ferienwohnung befindet sich im Stadtteil Plagwitz in der Karl-Heine-Straße. Von dieser Wohnung aus erreichen Sie die Straßenbahnhaltestelle in zwei Minuten und die Leipziger Innenstadt in einer Viertelstunde. Sie ist modern gestaltet und komplett ausgestattet mit einem Waschtrockner und einer Spülmaschine. Maximal drei Gäste können in der Blauen Ferienwohnung übernachten. Supermärkte, Restaurants, Bars und alles andere sind zu Fuß erreichbar. Die Lilanes Ferienwohnung in Leipzig Plagwitz – Die Lilane Ferienwohnung befindet sich ebenfalls in Plagwitz in der Karl-Heine-Straße. Von hier aus erreichen Sie die Straßenbahnhaltestelle in zwei Minuten und das Zentrum von Leipzig in 15 Minuten. Die Wohnung ist komplett ausgestattet und verfügt über einen Geschirrspüler und eine Waschmaschine. Es können maximal zwei Gäste darin wohnen. Von der Lilanen Ferienwohnung aus können Sie Restaurants, Bars, Supermärkte und alles andere zu Fuß erreichen.

Die Lilane Ferienwohnung befindet sich ebenfalls in Plagwitz in der Karl-Heine-Straße. Von hier aus erreichen Sie die Straßenbahnhaltestelle in zwei Minuten und das Zentrum von Leipzig in 15 Minuten. Die Wohnung ist komplett ausgestattet und verfügt über einen Geschirrspüler und eine Waschmaschine. Es können maximal zwei Gäste darin wohnen. Von der Lilanen Ferienwohnung aus können Sie Restaurants, Bars, Supermärkte und alles andere zu Fuß erreichen. Die weiße Ferienwohnung in Leipzig Altlindenau – Die Weiße Ferienwohnung befindet sich im Leipziger Stadtteil Altlindenau, in einer ruhigen Seitenstraße. Die Wohnung hat zwei Zimmer, die recht geräumig sind. Maximal fünf Gäste können in dieser komplett eingerichteten und gestalteten Wohnung wohnen. Sie verfügt über einen Geschirrspüler und eine Waschmaschine. In einer Viertelstunde erreichen Sie zu Fuß von der Weißen Ferienwohnung aus Supermärkte und Kneipen sowie die Straßenbahnhaltestelle, die Sie in die Leipziger Innenstadt bringt.

Covid-19-Beschränkungen

Diese drei Wohnungen in Leipzig können aufgrund der Corona-Bestimmungen derzeit nicht für einen Ferienaufenthalt gemietet werden. Sie können sie jedoch buchen, wenn Sie ein Student sind und sich aus Bildungsgründen in der Region aufhalten, oder Sie sind eine berufstätige Person und halten sich zu Arbeitszwecken in Leipzig auf. Die Ferienwohnungen können für einen Tag oder für mehrere Monate gebucht werden. Um mehr über die Ferienwohnungen zu erfahren und ihre Preise und Verfügbarkeit zu prüfen, besuchen Sie die offizielle Website: https://apartment-altlindenau.de/

Über Apartment Altlindenau

Apartment Altlindenau ist ein Unternehmen, das gut ausgestattete Ferienwohnungen für Geschäftsreisende, Touristen, Studenten oder Menschen auf Familienbesuch in Leipzig anbietet. Die Ferienwohnungen bieten viel mehr Vorteile als ein Hotel. Dank des Self-Check-In-Systems können die Gäste zu jeder Tages- und Nachtzeit anreisen. Die voll ausgestatteten Küchen bieten die Freiheit zu kochen. Sie können die Ferienwohnungen nicht nur für einen kurzfristigen Aufenthalt, sondern auch für einen Monat mieten. Das freundliche Team von Apartment Altlindenau ist immer für seine Gäste da.