Komfortable Anschlussverbindungen ab Frankfurt: Air Astana erweitert Angebot nach Kostanai

Die Full-Service-Airline Air Astana erweitert ihr Streckennetz und nimmt ab dem 29. März 2026 Flüge von der kasachischen Hauptstadt Astana nach Kostanai (häufig auch: Qostanai) im Norden des Landes auf. Die Verbindung wird dienstags, donnerstags sowie sonntags angeboten und ist optimal auf die Ankünfte der Nonstopflüge aus Frankfurt abgestimmt. Nach Landung in Astana um 4:25 Uhr erfolgt der Weiterflug nach Kostanai bereits um 6:25 Uhr; die gesamte Reisezeit beträgt 10 Stunden und 15 Minuten.

Ab Mitte Januar 2026 können Passagiere mit Air Astana ab Frankfurt nach Astana oder Almaty fliegen und anschließend mit der 2019 gegründeten Low-Cost-Schwester FlyArystan weiter nach Kostanai reisen. Die Strecke ist bei zahlreichen Reisenden beliebt, die in der Region um Kostanai Freunde und Verwandte besuchen. Kostanai zählt zu den größten Industrie- und Kulturzentren Nordkasachstans. Die Stadt bietet ein großes Freizeitangebot, Museen, historische Gebäude sowie eine schnell wachsende Wirtschaft, die vor allem von Metallverarbeitung und Landwirtschaft geprägt ist. Alle Flüge sind ab sofort in den Reservierungssystemen verfügbar.

Weitere Informationen zu Air Astana gibt es unter www.airastana.com

Die Air Astana Group ist, gemessen an Umsatz und Flottengröße, die größte Airline-Gruppe in Zentralasien und dem Kaukasus. Die Gruppe unterhält eine Flotte von 62 Flugzeugen, die von der Full-Service-Airline Air Astana (Erstflug im Jahr 2002) sowie von FlyArystan genutzt werden, dem 2019 gegründeten Low-Cost-Carrier. Damit betreibt die Gruppe Linienflüge, Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, Transitflüge auf Kurz- sowie Langstrecken und befördert außerdem Luftfracht. Dabei bedient sie innerkasachische, regionale und internationale Strecken in Zentralasien, dem Kaukasus, Fern- und Nahost, Indien sowie Europa. Bei den Skytrax World Airlines Awards wurde Air Astana 14-mal in Folge zur „Best Airline in Central Asia and CIS“ gekürt. Außerdem wurde Air Astana von der Airline Passenger Experience Association (APEX) in der Kategorie großer Fluggesellschaften mit fünf Sternen ausgezeichnet. Die Gruppe ist an der Kasachischen Börse, an der internationalen Börse von Astana sowie an der Londoner Börse gelistet (AIRA).

Firmenkontakt

Air Astana

Sven Gossow

Kaiserstrasse 77

60329 Frankfurt am Main

069 – 770 673 015



http://www.airastana.com

Pressekontakt

Claasen Communication GmbH

Maria Greiner

Breslauer Str. 10

64342 Seeheim-Jugenheim

06257 – 6 87 81



http://www.claasen.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.