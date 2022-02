Kombinierte Präzision

Die Hezinger Maschinen GmbH bietet mit der COMBO-Cut-Technologie Wasser- und Plasmaschneiden in einer Maschine

Für fast jedes Unternehmen, unabhängig von der Branche, sind zwei Faktoren besonders wichtig: Zeit und Qualität. Durch die Wasser-Plasma-Schneidanlage Hezinger-WaterLine der Baureihe EWC hat die Hezinger Maschinen GmbH diese zwei Faktoren kombiniert. Hierbei kann je nach Material und Schnittmuster der Zeitaufwand um 80% reduziert werden.

Die Verknüpfung der präzisen Schneidetechnik durch einen Wasserstrahl und der hohen Geschwindigkeit durch die Plasma-Schneidetechnik, bietet Unternehmen eine besondere Zeitersparnis bei gleichbleibender oder gar verbesserter Qualität.

Die Schneidanlage Hezinger-WaterLine der Baureihe EWC kann durch die unterschiedlichen Werkzeuge innerhalb der Schneidanlage für verschiedenste Materialien eingesetzt werden; von Stahl, über Glas und Keramik bis hin zu Gummi. Dabei können sowohl die Wasserschneidanlage als auch die Plasmaschneidanlage getrennt voneinander genutzt werden.

Bei der COMBO-Cut-Technologie können Programme vollautomatisch ausgeführt werden, was Eingriffe durch Maschinisten minimiert. Das spart nicht nur Zeit, sondern dient auch zum Schutze der Mitarbeiter.

„Besonders für kleinere und mittelständische Unternehmen bietet die Kombinationsanlage Hezinger-WaterLine der Baureihe EWC eine effiziente und flexible Arbeitsweise. Neben den bereits vorhandenen Programmen, welche standardmäßig in die Programmierung mit einfließen, können Unternehmen auch eigene Schnittprogramme via USB-Stick auf die Hardware spielen“, so Thomas-Alexander Weber, Geschäftsführer der Hezinger Maschinen GmbH.

Seit mehr als 42 Jahren liegt die Kompetenz der Hezinger Maschinen GmbH im Maschinenbau für die Blechbearbeitung. Dabei konzentriert sich das Unternehmen auf das Schneiden, Formen, Biegen und Entgraten für die variantenreiche und halbautomatische Bedienung. Hezinger ist Hersteller, der europaweit produziert. Das sichert dem Kunden ein einmaliges Preis-/Leistungsverhältnis wie auch deutsche Qualitätsstandards und entsprechende Gewährleistungen. Durch langjährige Maschinenbau-Kompetenz berät Hezinger bedarfsgerecht und produzierte auf Wunsch entsprechende Sonderanfertigungen.

Firmenkontakt

Hezinger Maschinen GmbH

Thomas-Alexander Weber

Max-Planck-Str. 1

70806 Kornwestheim

+49 7154 8208 00

+49 7154 8208 25

info@hezinger.de

http://www.hezinger.de

Pressekontakt

KOKON – Marketing Profiling PR

Marion Gräber

Lindenstraße 6

72666 Neckartailfingen

+49 711 52855500

+49 711 52855509

info@kokon-marketing.de

http://www.kokon-marketing.de/

Bildquelle: @Hezinger Maschinen GmbH