Kombination aus Photovoltaikanlagen und Infrarotheizungen

Egal ob Häuslbauer oder Sanierer, bei der Ausstattung des Eigenheimes muss für Jahrzehnte in die Zukunft geplant werden, besonders im Hinblick auf Klimaschutz und zukünftig weiter steigende Energiepreise. In Kombination mit einer guten Dämmung und einer Photovoltaikanlage, die umweltfreundlichen Strom frei Haus liefert, sorgt die Infrarotheizung von easyTherm für hohen Komfort und Lebensqualität bei niedrigen Energiekosten.

Was ist eine easyTherm Infrarotheizung?

easyTherm Infrarotheizungen sind strombetriebene Qualitätsheizungen, die mit größter Sorgfalt und zu 100% in Österreich produziert werden. Im Gegensatz zu herkömmlichen Heizungen erwärmen Infrarotstrahlen nicht die Luft, sondern Menschen, Wände und Gegenstände direkt. So entsteht kein Kreislauf aus nach oben steigender warmer und nach unten strömender kalter Luft. Die Wärme verteilt sich gleichmäßig und es entsteht ein angenehmes Raumklima. Allergiker können buchstäblich aufatmen: Aufgrund der geringen Luftbewegung gehören unangenehme Staubaufwirbelungen der Vergangenheit an.

Was sind die Vorteile einer easyTherm Infrarotheizung?

Die hohe Wirksamkeit und daraus resultierende, hervorragende Energieeffizienz der easyTherm Infrarotheizungen bewirken eine Energieeinsparung von bis zu 70%. Diese wird durch bedarfsgerechte Regelbarkeit zusätzlich unterstützt. Bei Nutzung des selbsterzeugten Stroms fallen die Betriebskosten besonders gering aus und Kosten für regelmäßige Wartungen fallen bei einer Infrarotheizung ohnehin weg. Die Montage einer easyTherm Infrarotheizung erfolgt ohne großen Installationsaufwand und ohne Schmutz: einfach Stecker anstecken und wohlige Wärme genießen. Einmalige Sicherheit bietet die easyTherm 4-fach Garantie, bestehend aus 5 Jahre Vollgarantie, Effizienzgarantie, Sicherheitsgarantie und easyLiving Garantie (garantierte Elektrosmogfreiheit).

Welche Anwendungsbereiche hat die easyTherm Infrarotheizung?

easyTherm Infrarotheizungen eignen sich sowohl als Hauptheizung in Neu- und Altbauten als auch als Zusatzheizung für ausgewählte Räume, die noch ein Plus an Wärme vertragen. Darüber hinaus bietet die Infrarotheizung von easyTherm die ideale Alternative für den Ölheizungstausch. Die Bandbreite an Variationsmöglichkeiten bei easyTherm ist groß – es findet sich für jedes Wohnprojekt eine individuelle Lösung. Das Sortiment umfasst u. a. Infrarotheizpaneele für Wand- und Deckenmontage, flexible Standmodelle, Fußboden – und Freiflächenheizungen sowie Infrarotheizstrahler für den Außenbereich. Einzigartig sind bei easyTherm die Kombinationen mit Licht, die Heizung und vollwertige Raumbeleuchtungen optimal und ästhetisch vereinen.

Über die easyTherm GmbH (easyTherm)

Die easyTherm GmbH ist der Kompetenzführer für Infrarotheizungen und Premium-Marken Partner der e-Marke Austria. Zahlreiche Auszeichnungen, wie Spitzenplatzierungen beim Energy Globe Award im Burgenland – beweisen Energieeffizienz und höchste Qualität der Infrarotheizungen, die zu 100% in Österreich produziert werden. Zahlreiche zufriedene Kunden genießen die Wärme vom Infrarot-Pionier in mehreren Tausend Wohnprojekten. Als technologischer und qualitativer Marktführer arbeitet easyTherm mit verschiedenen Universitäten und dem Fraunhofer-Institut zusammen. Das Ergebnis: höchste Energieeffizienz und damit Kosteneinsparungen, nachgewiesene jahrzehntelange Haltbarkeit, TÜV-Typenprüfung, 4-fach Garantie (5 Jahre Vollgarantie, Wärmegarantie, Sicherheitsgarantie, easyLiving – Garantie für Elektrosmogfreiheit) sowie Hygienezertifikat für den Medizinischen Bereich. Das Unternehmen ist in zahlreichen Gremien und Institutionen mit dem Ziel tätig, Infrarotheizungen den korrekten rechtlichen und normungstechnischen Status zu geben. easyTherm bietet mit über 2000 Varianten die größte Produktvielfalt und damit maßgeschneiderte Lösungen für jeden Bedarf. Beratung, fachgerechte Auslegung, Verkauf und Einbau der Infrarotheizungen erfolgt durch mehr als 460 zertifizierte Elektrotechnikpartner in Österreich und diversen Länderpartnern. Für die einfache Einbindung in die zeitgemäße Gebäudesystemtechnik stehen neben eigens entwickelter Software für korrekte Heizlastberechnung nach Europa-Norm (easyTool), Ausschreibungstexte und CAD Blöcke für AutoCAD & Autodesk Revit 3D zur Verfügung.

Firmenkontakt

easyTherm GmbH

Heike Dommers-Hraby

Gewerbepark 46

7502 Unterwart

+43 3352 38200 600

office@easy-therm.com

http://www.easy-therm.com

Pressekontakt

easyTherm GmbH

Heike Dommers-Hraby

Gewerbepark 46

7502 Unterwart

+43 664 886 59 610

heike.dommers-hraby@easy-therm.com

http://www.easy-therm.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.