Kombi-Seminar Mitarbeiterbindung und Arbeitgeberattraktivität

Location: Dorint Kongresshotel

Street: Selikumerstrasse 25

City: 41460 – Neuss (Germany)

Start: 05.10.2026 09:00 Uhr

End: 06.10.2026 17:00 Uhr

Entry: 1713.60 Euro (incl. 19% VAT)

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Der Fachkräftemangel wird für immer mehr Unternehmen spürbar. An den Arbeitsmärkten nimmt die Zahl der verfügbaren Leistungsträger stetig ab. Immer mehr Regionen und Branchen erreichen den Status der Vollbeschäftigung. Daher sind Mitarbeiterbindung und Arbeitgeberattraktivität heute zukunfts- und existenzentscheidenden Faktoren. Es gilt, die für Ihr Unternehmen wichtigen Zielgruppen anzuziehen, langfristig zu binden und zu motivieren.

Lernen Sie in diesem praxisorientierten Kombi-Seminar Mitarbeiterbindung & Arbeitgeberattraktivität erprobte Mitarbeiterbindungssysteme, Mitarbeiterbindungsmethoden und Mitarbeiterbindungsmaßnahmen kennen. Und erfahren Sie, wie Sie diese gezielt und systematisch zur Steigerung der Arbeitgeberattraktivität Ihres Unternehmens einsetzen. Save the date: 05.-06.10.2026, Düsseldorf / Neuss. Anmeldung >> hier.

In dem Kombi-Seminar Mitarbeiterbindung & Arbeitgeberattraktivität erfahren Sie, wie Sie Mitarbeiterbindung und Arbeitgeberattraktivität gezielt aufbauen, steigern und für den Erfolg Ihres Unternehmens nutzen. Profitieren Sie von dem Know-how und Do-how des Referenten, dem führenden Mitarbeiterbindungs- und Arbeitgeberattraktivitätsexperten.

Ihr Nutzen aus dem Kombi-Seminar Mitarbeiterbindung & Arbeitgeberattraktivität

– Sie lernen konkrete Maßnahmen zur Optimierung von Bindung und Motivation Ihrer Mitarbeiter kennen.

– Sie wissen, ob und gegebenenfalls welche Defizite in Ihrem Unternehmen vorliegen und erarbeiten sinnvolle Maßnahmenpakete.

– Sie kennen mehrere Möglichkeiten zur Umsetzung in Ihrem Betrieb unter Beachtung von Kosten- und Rentabilitätsgesichtspunkten.

– Sie gestalten die Steigerung der Attraktivität Ihres Unternehmens als Arbeitgeber systematisch und strategisch.

– Sie profitieren von dem gezielten Austausch mit Experten und Kollegen.

– Sie erhalten hilfreiche Checklisten und Arbeitshilfen, die individuell und unternehmensspezifisch angepasst werden können.

Sie erhalten Konzepte, Checklisten und Arbeitshilfen, mit denen Sie in Ihrem Unternehmen wirksame Mitarbeiterbindungs-Maßnahmen etablieren und die Prozesse zur Steigerung von Mitarbeiterbindung und Arbeitgeberattraktivität optimieren.

Erwarten Sie ein spannendes Methoden-Mix aus Input-Moderation durch den hierzulande führenden Experten, Besprechung von Praxisfällen der Teilnehmer, Einzel- und Gruppenarbeit und Checklisten. Es besteht ausreichend Raum für den Erfahrungsaustausch mit dem Referenten und Fachkollegen.

Über den Referenten

Das Seminar wurde von dem Mitarbeiterbindungs-Experten und vielfachen Managementbuchautor Gunther Wolf entworfen und gestaltet. Der Diplom-Ökonom und Diplom-Psychologe ist seit 1984 als zertifizierter Management- und Strategieberater national und international tätig. Zu seinen Kunden gehören international agierende Großunternehmen ebenso wie der nationale Mittelstand. Aufgrund seiner wegweisenden Innovationen ist Gunther Wolf gefragter Redner und Key Note Speaker. Er wurde bereits mit dem Deutschen Managementbuchpreis ausgezeichnet.

Das Kompetenz Center Mitarbeiterbindung bündelt im deutschen Sprachraum die Experten für Seminare, Workshops, Unternehmensberatung, Umsetzung, Trainings und weitere hoch professionelle Dienstleistungen rund um das Thema Mitarbeiterbindung. Es wurde bereits 1997 gegründet. Es ist damit die weltweit erste Organisation, die sich intensiv mit Begriffen wie Mitarbeiterbindung, Mitarbeiterloyalität, Mitarbeiterverbundenheit, Mitarbeiteridentifikation, Arbeitgeberattraktivität und Employer Branding beschäftigte. Wir haben die professionelle Entwicklung der letzten Jahrzehnte in diesen Themenfeldern entscheidend mitgeprägt. Heute profitieren unzählige Unternehmen von unserer langjährigen Erfahrung und unseren bedeutsamen Innovationen.

Kontakt

Die Mitarbeiterbinder

Ann T. Klein

Engelsstr. 6

42283 Wuppertal

02026988990



http://www.bindung-mitarbeiter.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.