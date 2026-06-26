Biteno GmbH setzt auf ein wachsendes KI-Agenten-Netzwerk mit echten Namen, klaren Rollen und kritischer Kontrolle

Die meisten Unternehmen reden über KI. Biteno hat sie eingestellt. Nicht als anonymes Tool, nicht als „KI-Assistent“ ohne Gesicht, sondern als ein ganzes KI-Team namentlicher Kollegen mit definierten Aufgaben, Persönlichkeiten und Verantwortungsbereichen. Leon koordiniert, Mark kümmert sich ums Marketing, Lena um Content, Viktor um Entwicklung, Axel verantwortet R&D. Und das Team von KI-Agenten wächst. Das ist kein Marketingkonzept. Das ist ein Organisationsprinzip.

Namen machen den Unterschied

„Mark kümmert sich um den Blog“ ist klarer als „die KI macht das“. Verantwortlichkeiten werden greifbar, Kommunikation im Team einfacher, Ergebnisse zurechenbarer. Was wie ein ungewöhnlicher Ansatz klingt, ist das Ergebnis monatelanger praktischer Erfahrung: Echte Namen verändern, wie Teams mit KI arbeiten und wie Führungskräfte KI tatsächlich in ihre Unternehmensstruktur integrieren. Wie das funktioniert, hat Biteno im Buch „Wie Sie Openclaw in Ihrer Firma einsetzen“ ausführlich beschrieben.

Ergänzt wird das durch einen eigenen AI Council, ein internes Gremium, das KI-Entscheidungen, Outputs und Entwicklungen regelmäßig prüft und hinterfragt. Das schafft Vertrauen: nicht blind in Technologie, sondern mit klarer menschlicher Kontrolle.

Lokale Modelle: Die Daten bleiben im Haus

Nicht jede KI-Aufgabe gehört in die Cloud. Biteno bietet seinen Kunden eine breite Auswahl lokaler KI-Modelle: von spezialisierten Sprachmodellen bis hin zu domänenspezifischen Lösungen, die vollständig auf eigener oder deutscher Hosting-Infrastruktur betrieben werden. Kein Datentransfer, kein US CLOUD Act, keine Abhängigkeit von Hyperscalern. Das Rechenzentrum ist nach ISO 27001 zertifiziert und erfüllt damit die höchsten Standards für Informationssicherheit. Für Unternehmen mit hohen Datenschutzanforderungen ist das oft die einzig gangbare Lösung – und bei Biteno keine Ausnahme, sondern Standard.

„KI ist kein Projekt, das man einmal aufsetzt und dann vergisst“, sagt Matthias Böhmichen, Geschäftsführer der Biteno GmbH. „Es ist eine neue Art zu arbeiten – und die braucht Struktur, Namen, Verantwortung und kritische Begleitung.“

Der KI- und IT-Dienstleister Biteno GmbH mit Sitz in Stuttgart bietet mittelständischen Kunden ein umfassendes Leistungsportfolio in den Bereichen Künstliche Intelligenz, IT Support, IT Beratung und Cloud-Dienstleistungen. Die Kundenzufriedenheit steht dabei stets im Mittelpunkt. Weitere Informationen zur Biteno GmbH finden Sie unter: https://www.biteno.com/blog/

Kontakt

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