Kollagenbooster zur Gesichtsstraffung & Faltenbehandlung

Sculptra® reaktiviert die körpereigene Kollagenproduktion der Haut und bewirkt so eine Gesichtsstraffung und einen Volumenaufbau im Gesicht.

Der neuartige Biostimulator Sculptra® von Galderma verjüngt die Haut auf Basis von Poly-L-Milchsäure. Er ist kein reiner Filler, wie z.B. Hyaluronsäure, sondern ein Biostimulator zur Gesichtsstraffung. Durch die Stimulation der hauteigenen Kollagenproduktion wirkt Sculptra® der Hauterschlaffung und dem Absinken der Haut entgegen, ohne unsere Gesichtszüge zu verändern. Die Wirkung des Liquid Faceliftings entwickelt sich sanft und schrittweise.

Das Endergebnis des Liquid Faceliftings zeigt sich deutlich sichtbar in einem strafferen und glatteren Hautbild und erhöht nachweislich den Gehalt an Kollagen Typ I um 66%. Nach der Injektionsbehandlung gibt es nur geringe bis gar keine Ausfallzeit. Direkt nach der Behandlung können Sie Ihre normalen täglichen Aktivitäten wiederaufnehmen. Das schöne Ergebnis des Liquid Faceliftings hält bis zu 25 Monate an. Die Patientenzufriedenheit ist sehr hoch: 80 % bewerten die Ergebnisse nach 25 Monaten als „gut“ oder „ausgezeichnet“, 100 % würden Sculptra® weiterempfehlen. (Quelle: Galderma)

Dr. Karl Schuhmann ist einer der ersten Fachärzte, der die Sculptra-Behandlung in Düsseldorf anbieten konnte. „Mit der Sculptra Behandlung erzielen wir fantastische Ergebnisse, gerade bei Frauen mittleren Alters, die eine Alternative zum Facelifting oder anderen plastisch-chirurgischen Eingriffen zur Gesichtsstraffung suchen.“ so Dr. Karl Schuhmann.

Plastische Chirurgie mit Sinn für Ästhetik – Bereits seit mehr als zwei Jahrzehnten hat Dr. Karl Schuhmann sich der Plastischen Chirurgie und der Ästhetischen Chirurgie verschrieben. Er und sein Team bieten eine breite Palette von sinnvollen und sicheren Verfahren und Schönheitsbehandlungen an.

Das Behandlungsspektrum reicht dabei vom Facelifting, über die Brustvergrößerung und die Bauchdeckenstraffung bis hin zur Faltenbehandlung. Plastische Chirurgie ist für Dr. Karl Schuhmann mehr als reine Schönheitschirurgie. Diesen hohen Qualitätsstandard bietet er seinen PatientInnen in seiner individuellen Beratung, professionellen Behandlung und sorgfältigen Nachsorge.

