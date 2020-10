Pressemitteilung

– Zur sofortigen Veröffentlichung freigegeben –

NEU: Schicke und effiziente Kolink Core RGB 80 PLUS-Netzteile. Jetzt bei Caseking vorbestellbar!

Berlin, 27.10.2020

Die leistungsfähigen Netzteile der Core-Serie bekommen von Kolink ein optisches Update spendiert: Ein Seitenteil ist mit einer digital adressierbaren RGB-LED-Beleuchtung samt zahlreicher Effekte versehen worden. Sie lässt sich per Schalter am Netzteil oder per Mainboard steuern. Wie ihre Pendants ohne RGB-LEDs, sind auch die neuen Netzteile der Kolink Core RGB-Serie nach 80 PLUS zertifiziert, was eine garantierte Stromeffizienz von mehr als 82 Prozent bei 20 Prozent Nutzung im 230-Volt-Stromnetz bedeutet. Die Kolink Core RGB 80 PLUS sind mit 500, 600 und 700 Watt erhältlich. Jetzt bei Caseking vorbestellen!

Die digital adressierbare RGB-LED-Beleuchtung der Kolink Core RGB 80 PLUS lässt sich per Knopfdruck am Netzteil selbst anpassen. Alternativ kann sie an einen Standard-3-Pin-Anschluss (5VDG) auf der Hauptplatine angeschlossen und über die Software des Mainboard-Herstellers gesteuert werden. Dem ATX-Netzteil liegt auch ein zusätzlicher Aufkleber bei, mit dem das Seitenpanel mit der RGB-LED-Beleuchtung alternativ gestaltet werden kann. Die komplett schwarzen Flachbandkabel der nicht-modularen Netzteile komplementieren die hellen LEDs und erleichtern darüber hinaus das Kabelmanagement.

Die Features der Kolink Core RGB 80 PLUS-Netzteile im Ăśberblick:

– 80 PLUS-Zertifikat fĂĽr hohe Effizienz

– ATX-Formfaktor mit einer Länge von 140 Millimetern

– Moderner Look mit flachen schwarzen Kabeln

– Stylische RGB-LED-Beleuchtung (3-Pin, 5VDG)

– MaĂźe: 150 x 86 x 140 mm (B x H x T)

– Schutzschaltungen: OVP/UVP, SCP, OPP, OCP

– Erhältlich als 500-Watt-, 600-Watt- oder 700-Watt-Version

– 396 W, 33 A oder 480 W, 40 A oder 576 W, 48 A auf der 12-Volt-Schiene

– AnschlĂĽsse 500 W: 1x 24-Pin, 1x 4+4-Pin MB, 1x 6+2-Pin PCIe, 4x SATA, 2x Molex

– AnschlĂĽsse 600 W: 1x 24-Pin, 1x 4+4-Pin MB, 2x 6+2-Pin PCIe, 5x SATA, 3x Molex

– AnschlĂĽsse 700 W: 1x 24-Pin, 1x 4+4-Pin MB, 4x 6+2-Pin PCIe, 5x SATA, 3x Molex

Die 500-, 600- und 700-Watt-Modelle haben einen 4+4-poligen EPS12V-Anschluss für die CPU, dazu einen, zwei oder vier 6+2-polige Anschlüsse für PCI-Express-Grafikkarten und einen 20+4-poligen ATX12V-Anschluss für das Motherboard. Für zusätzliche Komponenten stehen vier bzw. fünf SATA- und zwei bzw. drei Molex-Anschlüsse zur Verfügung. Jedes Kolink Core ARGB-Netzteil kann somit problemlos alles von einem Midrange- bis hin zu einem Performance-System zuverlässig mit Strom versorgen.

Ausgestattet mit allen notwendigen Schutzschaltungen (OVP/UVP, SCP, OPP, OCP) und vorgeschriebenen Anforderungen an den Standby-Stromverbrauch, bieten die Core RGB-Netzteile eine effiziente, sichere und kostengünstige Lösung für die Stromversorgung eines PC-Systems. Alle Modelle der Core RGB-Serie erfüllen außerdem die Anforderungen der EU-Verordnung Nr. 617/2013 für den sicheren Betrieb am europäischen 230-Volt-Netz. Zum Wohle der Umwelt verzichtet der Hersteller außerdem auf die Mitlieferung eines Kaltgerätekabels für den Netzanschluss.

Die Kolink Core RGB 80 PLUS-Netzteile bei Caseking: https://www.caseking.de/kolink-core-rgb

Die Kolink Core RGB 80 PLUS-Netzteile sind ab sofort bei Caseking zum Preis von 39,90 Euro (500 Watt), 44,90 Euro (600 Watt) und 49,90 Euro (700 Watt) vorbestellbar und voraussichtlich ab Anfang November 2020 verfĂĽgbar.

Ăśber die Caseking GmbH

Caseking ist ein fĂĽhrender europäischer Distributor exklusiver Top-Marken und ein renommierter Online-Händler, bekannt fĂĽr einzigartige und extravagante Computer-Hardware und passendes Zubehör, der 2003 gegrĂĽndet wurde und seitdem kontinuierliches Wachstum verzeichnet. Der Sitz in Berlin-Charlottenburg ist einem riesigen, modernen Logistikcenter mit 10.000 m² Lagerfläche angeschlossen. Wie der Name vermuten lässt, spielen bei Caseking eine gigantische Auswahl an PC-Gehäusen in unterschiedlichen Größen, Formen und Designs eine zentrale Rolle. Daneben ist ein enormes Spektrum an Modding-Artikeln zur PC-Individualisierung, hochklassiger Gaming-Peripherie, allgemeiner Computer-Hardware und täglich neu dazukommenden Artikeln jederzeit verfĂĽgbar. Caseking strebt stets danach, der Zielgruppe im Markt fĂĽr Gamer und Enthusiasten topaktuelle Hardware und auĂźergewöhnliche Hochleistungs-Produkte zur VerfĂĽgung zu stellen. Mit den hauseigenen Marken King Mod, 8Pack und der8auer bietet die Firma beliebte Produkte zur Leistungssteigerung (vorĂĽbertaktete Elemente) genauso wie Komponenten zur Geräuschreduzierung (WasserkĂĽhlung, leise LuftkĂĽhlung, schalldichte Materialien) und mächtige, handgefertigte Gaming-PCs an. Zudem nimmt Caseking Spezialumbauten und Anpassungen der Gehäuse im Kundenauftrag vor. Beispiellose Casemods sind auf internationalen Messen und Events präsent. Die perfekte DurchfĂĽhrung der Arbeiten ĂĽbernimmt Deutschlands erfolgreichster Modder Ali “THE CRE8OR” Abbas.

Die Caseking Gruppe besteht aus www.caseking.de zusammen mit den Tochtergesellschaften www.overclockers.co.uk (Großbritannien), www.caseking.hu (Ungarn), www.globaldata.pt (Portugal), www.trigono.se (Schweden) und www.jimms.fi (Finnland) und unterhält regionale Büros in Frankreich, den Niederlanden und Taiwan.

Firmenkontakt/Pressekontakt:

Caseking GmbH

Karolina Leśniewska

GauĂźstr. 1

10589 Berlin

marketing@caseking.de

www.caseking.de

Caseking ist ein fĂĽhrender europäischer Distributor exklusiver Top-Marken und ein renommierter Online-Händler, bekannt fĂĽr einzigartige und extravagante Computer-Hardware und passendes Zubehör, der 2003 gegrĂĽndet wurde und seitdem kontinuierliches Wachstum verzeichnet. Der Sitz in Berlin-Charlottenburg ist einem riesigen, modernen Logistikcenter mit 10.000 m² Lagerfläche angeschlossen. Wie der Name vermuten lässt, spielen bei Caseking eine gigantische Auswahl an PC-Gehäusen in unterschiedlichen Größen, Formen und Designs eine zentrale Rolle. Daneben ist ein enormes Spektrum an Modding-Artikeln zur PC-Individualisierung, hochklassiger Gaming-Peripherie, allgemeiner Computer-Hardware und täglich neu dazu kommenden Artikeln jederzeit verfĂĽgbar. Caseking strebt stets danach, der Zielgruppe im Markt fĂĽr Gamer und Enthusiasten topaktuelle Hardware und auĂźergewöhnliche Hochleistungs-Produkte zur VerfĂĽgung zu stellen. Mit den hauseigenen Marken King Mod, 8Pack und der8auer bietet die Firma beliebte Produkte zur Leistungssteigerung (vorĂĽbertaktete Elemente) genauso wie Komponenten zur Geräuschreduzierung (WasserkĂĽhlung, leise LuftkĂĽhlung, schalldichte Materialien) und mächtige, handgefertigte Gaming-PCs an. Zudem nimmt Caseking Spezialumbauten und Anpassungen der Gehäuse im Kundenauftrag vor. Beispiellose Casemods sind auf internationalen Messen und Events präsent. Die perfekte DurchfĂĽhrung der Arbeiten ĂĽbernimmt Deutschlands erfolgreichster Modder Ali “THE CRE8OR” Abbas.

Die Caseking Gruppe besteht aus www.caseking.de zusammen mit den Tochtergesellschaften www.overclockers.co.uk (Großbritannien), www.caseking.hu (Ungarn), www.globaldata.pt (Portugal), www.trigono.se (Schweden) und www.jimms.fi (Finnland) und unterhält regionale Büros in Frankreich, den Niederlanden und Taiwan.

Kontakt

Caseking GmbH

Karolina Lesniewska

GauĂźstr. 1

10589 Berlin

+49 (0)304036642-81

klesniewska@caseking.de

https://www.caseking.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.