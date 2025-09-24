Kohärenz – die unterschätzte Kraft in Krisen

Wie Resilienzberater:innen die Selbstwirksamkeit fördern können

Die Grundhaltung zum Leben ist nicht bei allen Menschen gleich: Während sich die einen den Widrigkeiten des Lebens ausgeliefert fühlen, gehen die anderen Herausforderungen positiv und kreativ an. Der Unterschied liegt in der individuellen Ausprägung des Kohärenzempfindens, also wie „stimmig“ die Situation erlebt wird. Das Gefühl geht einher mit der Gewissheit, sich selbst und die eigenen Lebensbedingungen steuern und gestalten zu können.

Kohärente Menschen lassen sich von Stressoren nicht so sehr beeindrucken, dass sie handlungsunfähig werden – eine wichtige Eigenschaft in einer Welt voller Krisen. Dieses psychologische Fundament kann gezielt gefestigt und gestärkt werden. Auch in der Ausbildung zum/zur zertifizierten Resilienzberater:in von und mit Prof. Dr. Jutta Heller zieht sich Kohärenz als roter Faden durch das Curriculum. Die renommierte berufsbegleitende Weiterbildung startet im November 2025 in ihren neunten Durchgang.

** Die 3 Dimensionen des Kohärenzgefühls **

VERSTEHBARKEIT – Was passiert gerade und warum entsteht Stress für die eigene Person? Sind die Hintergründe plausibel? Es geht darum, die Zusammenhänge und die emotionale Reaktion zu verstehen.

HANDHABBARKEIT – Welche konkreten Lösungsmöglichkeiten gibt es, um sich auf die Situation einzustellen? Welche Ressourcen (Zeit, Energie, Budget, Unterstützung) sind nötig und vorhanden?

SINNHAFTIGKEIT – Für was könnte die Krise oder die Veränderung gerade gut sein? Könnte die aktuelle Situation im Rückblick vielleicht anders bewertet werden als heute? Nur wenn Menschen einen Sinn entdecken, sehen sie es als lohnenswert, sich mit der anstehenden Herausforderung auseinanderzusetzen und Ressourcen zu aktivieren.

Nur alle drei Bereiche im Einklang können Kohärenz erzeugen. Fehlt bei der Einschätzung einer Herausforderung die Zustimmung zu einer der Dimensionen, entsteht ein „Ja, aber“-Gefühl und die beiden anderen Komponenten entfalten nicht mehr ihre Wirkung.

** Kohärenz im Unternehmenskontext. **

Beschäftigte erleben Kohärenz, wenn Ziele und Veränderungen transparent kommuniziert werden, wenn sie über die notwendigen Ressourcen verfügen und wenn sie den Sinn erkennen können. Fehlt eine dieser Dimensionen, sinken Motivation und Akzeptanz, selbst wenn alle anderen Faktoren stimmen. Beispielsweise verpufft der Effekt von Incentives oder üppigen Projektbudgets bei fehlender Sinnhaftigkeit.

In Organisationen wirkt das Kohärenzgefühl wie ein Verstärker: Es reduziert Widerstände in Change-Prozessen, erhöht die Zufriedenheit der einzelnen Mitarbeitenden und trägt dazu bei, dass Teams leistungsfähig bleiben.

** Kohärenz und Resilienz **

Das Kohärenzgefühl steht in direktem Zusammenhang mit dem Resilienzfaktor Selbstwirksamkeit. Nur wenn Menschen Herausforderungen als kohärent einschätzen, erleben sie sich als selbstwirksam. Und je stärker die Selbstwirksamkeit entwickelt ist, desto resilienter reagieren sie auf Krisen und Veränderungen.

Damit rückt das Thema Kohärenz auch in den Fokus der Resilienzberatung. Expert:innen, die Kohärenzschwächen systematisch analysieren und wirksame Maßnahmen zur Kohärenz-Förderung entwickeln können, leisten einen wichtigen Beitrag zur Krisenresilienz und zum Transformationserfolg.

In der Ausbildung zum/zur Resilienzberater:in bei Prof. Dr. Jutta Heller lernen die Teilnehmenden die Kohärenz-Dimensionen kennen, vernetzen diese mit dem Resilienzansatz und entwickeln ein praxisnahes Instrumentarium. Der nächste Kurs startet im November 2025.

** Eckdaten Ausbildung Resilienzberatung **

+ Modulares, berufsbegleitendes Programm: 3 Live Online Module | 1 Präsenzseminar | Optionale Zertifizierung

+ Zielgruppe: Coaches, Trainer:innen, Berater:innen, HR, PE, BGM und Führungskräfte, die Resilienz ganzheitlich gestalten wollen

+ Inhaltliche Schwerpunkte: Resilienz-Interventionen auf den Ebenen Individuum – Team – Organisation | Ganzheitlicher Resilienz-Ansatz | Die Rolle als Resilienzberater:in

+ Leitung: Prof. Dr. Jutta Heller – Resilienz Expertin mit über 30 Jahren Erfahrung

+ Kurs-Start: November 2025

Mehr Informationen & Anmeldung

Resilienz-Expertin Prof. Dr. Jutta Heller und ihr Team begleiten und unterstützen Individuen, Teams und Organisationen in beruflichen Kontexten, mit praxisnahen Resilienz-Konzepten aus über 30 Jahren Erfahrung als Beraterin, Trainerin, Rednerin und Autorin. Prof. Heller ist promovierte Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlerin, hat Politikwissenschaft und Erwachsenenbildung studiert und war neben ihrer selbständigen Beratertätigkeit über zehn Jahre Professorin für Training & Business Coaching an der Hochschule für angewandtes Management. Als Dekanin und Prodekanin kennt sie auch die Perspektive von Führungskräften aus eigener Erfahrung. Seit 2015 leitet Jutta Heller außerdem die Zertifikats-Ausbildung zum/zur Resilienzberater:in.

Kontakt

Prof. Dr. Jutta Heller – Resilienz für Unternehmen

Jutta Heller

Neuwerk 4

90547 Stein bei Nürnberg

09 11/2786 1770



https://juttaheller.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.