Kofax verleiht alljährliche Partner-Awards

Auszeichnungen für Arondor, Palette und Xerox

Kofax, ein führender Anbieter von Intelligent Automation Software für die Automatisierung und Digitalisierung von End-to-End-Geschäftsprozessen, gibt die Gewinner seiner Partner-of-the-Year-Awards bekannt. Auf dem alljährlichen Partner-Event, das dieses Mal online stattfand, wurden Arondor, Palette und Xerox ausgezeichnet.

Das weltweite Partner-Programm von Kofax umfasst mehr als 850 Partnerfirmen aus über 90 Ländern. Sie alle setzen Kofax“ Softwareprodukte ein und stellen so eine Vielzahl von marktführenden Lösungen mit höherer Wertschöpfung sowie dazugehörige Dienstleistungen und Support bereit, mit denen sich Kundenanforderungen bedienen lassen. Die große Reichweite der Partner-Community intensiviert Kofax“ Marktabdeckung und erweitert die Anzahl seiner Bestandskunden auf mehr als 25.000 weltweit.

„Kofax“ Partner-Awards heben unsere solide und florierende Community an erlesenen und innovativen Partnern hervor, die die Grenzen der Automatisierung erweitert und es dadurch bis nach oben geschafft haben“, so Chris Strammiello, Senior Vice President of Channel Sales bei Kofax. „Mit Stolz gratulieren wir den Gewinnern und Finalisten dieses Jahres und freuen uns darauf, mit ihnen weiter daran zu arbeiten, unser weltweites Partnerprogramm noch mehr zu stärken.“

Gewinner der diesjährigen Partner-Awards

>> Solution of the Year (Lösung des Jahres): Diese Auszeichnung erhielt Arondor. Das Unternehmen treibt die digitale Transformation und Innovation für Kunden voran, die die volle Leistungsfähigkeit der Intelligent-Automation-Plattform von Kofax nutzen. Weitere Finalisten dieser Kategorien waren Connect Solutions und ImageTech.

>> Deal of the Year (Deal des Jahres): Der Gewinner in dieser Kategorie ist Palette Software, das den – gemessen am Buchungsbetrag – größten durch Partner zustande gekommenen Verkaufsabschluss für Kofax-Software erzielen konnte. Auch Xerox zählte zu den Finalisten des Deal-of-the-Year-Awards.

>> Partner of the Year (Partner des Jahres): Die Auszeichnung „Partner of the Year“ erhielt Xerox, das im Jahr 2021 ein bemerkenswertes Wachstum verzeichnen konnte: eine beeindruckende 30-prozentige Steigerung des ohnehin schon hohen Umsatzes des Vorjahrs. Ein weiterer Finalist in dieser Kategorie war VISEO.

Über Kofax

Kofax ermöglicht es Organisationen, „Work Like Tomorrow“™ schon heute zu realisieren. Die Softwareplattform Intelligent Automation von Kofax hilft Unternehmen, informationsintensive Geschäftsprozesse umzuwandeln, manuelle Arbeit und Fehler zu reduzieren, Kosten zu minimieren und die Kundenbindung zu verbessern. Dabei kombiniert Kofax RPA, kognitive Erfassung, Prozess-Orchestrierung, Mobilität und Engagement sowie Analytik, um Implementierungen zu erleichtern und Ergebnisse zu liefern, die das Compliance-Risiko mindern und Wettbewerbsfähigkeit, Wachstum und Rentabilität steigern. Weitere Informationen unter kofax.de.

