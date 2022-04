Kofax Accelerate 2022: Produktdemos und Use Cases rund um intelligentes Automatisieren

Zweitages-Event mit Best Practices zu Unternehmens-Agilität und Wettbewerbsvorteilen

Kofax®, ein führender Anbieter von Intelligent Automation Software für die Automatisierung und Digitalisierung von End-to-End-Geschäftsprozessen, gibt die internationalen Termine für seine Reihe von spannenden virtuellen Kundenevents “ Kofax Accelerate 2022“ bekannt:

>> 9. und 10. Mai – 12:00 Uhr östliche Standardzeit (Eastern Standard Time) | Americas

>> 11. und 12. Mai – 10:00 Uhr mitteleuropäische Zeit | EMEA

>> 17. und 18. Mai – 11:00 Uhr Singapur-Zeit| APAC

Auf der Kofax Accelerate werden Best Practices präsentiert, wie sich Unternehmensagilität und Wettbewerbsvorteile unabhängig von den alltäglichen weltweiten oder landesspezifischen Disruptionen in Geschäftsmodelle integrieren lassen. Ebenso verkündet Kofax dort die Gewinner seiner Customer Excellence Awards, und zeichnet damit Kunden aus, die mit Kofax“ Intelligent-Automation-Lösungen herausragende Leistungen erzielen konnten.

Und dies erwartet die Teilnehmer der Kofax Accelerate:

>> ein Update zur inspirierenden Vision und Strategie von Kofax, die Unternehmen dabei unterstützt, ihre Arbeitsprozesse zu digitalisieren und schon heute nach dem Motto „Work Like Tomorrow“ zu agieren,

>> ein Überblick über Produktpläne,

>> Erfolgsgeschichten von Kunden, die mithilfe von intelligenter Automatisierung inhaltsintensive Arbeitsabläufe digitalisieren,

>> Produktdemos zum wirkungsvollen Einsatz der neuesten Produkte von Kofax,

>> ein Blick in die Zukunft der intelligenten Automatisierung,

>> Tipps und Tricks, wie Unternehmen Citizen Developers in die Lage versetzen, Lösungen zu entwickeln,

>> Networking-Möglichkeiten mit Experten, Vordenkern (Thought Leaders) und Gleichgesinnten, die Antworten auf die dringendsten Fragen der intelligenten Automatisierung geben.

„Die Unternehmen, die in den vergangenen zwei Jahren, in denen unser Geschäftsleben fast durchgängig auf den Kopf gestellt wurde, florieren konnten, sind genau diejenigen, die ihre Geschäftsabläufe digitalisiert und ihren Betrieb robuster aufgestellt haben“, so Kathleen Delaney, Chief Marketing Officer bei Kofax. „Viele dieser erfolgreichen Firmen sind Kofax-Kunden, die unsere intelligente Automatisierungs-Plattform dafür einsetzen, ihre Geschäfte trotz häufigen und unvorhersehbaren Gegenwinds zu beschleunigen. Auf der Kofax Accelerate präsentieren wir, wie diese Unternehmen aller Art und Größe unsere Technologie dafür nutzen, ihrem Unternehmen mehr Widerstandsfähigkeit und Agilität zu verleihen und sich dabei vom Wettbewerb abzusetzen.“

Über Kofax

Kofax ermöglicht es Organisationen, „Work Like Tomorrow“™ schon heute zu realisieren. Die Softwareplattform Intelligent Automation von Kofax hilft Unternehmen, informationsintensive Geschäftsprozesse umzuwandeln, manuelle Arbeit und Fehler zu reduzieren, Kosten zu minimieren und die Kundenbindung zu verbessern. Dabei kombiniert Kofax RPA, kognitive Erfassung, Prozess-Orchestrierung, Mobilität und Engagement sowie Analytik, um Implementierungen zu erleichtern und Ergebnisse zu liefern, die das Compliance-Risiko mindern und Wettbewerbsfähigkeit, Wachstum und Rentabilität steigern. Weitere Informationen unter kofax.de.

Firmenkontakt

Kofax Deutschland GmbH

Melanie Schäty

Wentzinger Str. 19

79106 Freiburg im Breisgau

+49 (0) 172 658 088 6

amelie.zawada@moeller-horcher.de

https://www.kofax.de/

Pressekontakt

Möller Horcher Kommunikation GmbH

Amelie Zawada

Heubnerstraße 1

09599 Freiberg

+49 (0)3731 20 70 916

amelie.zawada@moeller-horcher.de

https://www.moeller-horcher.de/

Bildquelle: © Kofax