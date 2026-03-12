Köster Holding kauft Traditionsunternehmen Wacker Bau

Familienunternehmen investiert in die Präsenz am Oberrhein und stellt Weichen für die Zukunft

Im Rahmen ihres Wachstumskurses investiert die Osnabrücker Köster-Gruppe in den Erwerb der traditionsreichen Wacker Bauunternehmung aus Offenburg. Mit diesem Schritt stärkt Köster seine Präsenz in Baden-Württemberg und sichert eine nachhaltige Perspektive für eines der bedeutendsten Bauunternehmen im Südwesten Deutschlands.

Die Köster GmbH zählt mit rund 2.000 Mitarbeitenden an über 20 Standorten zu den größten inhabergeführten Familienunternehmen der deutschen Bauindustrie. Die 1874 gegründete Firma Wacker, die bereits in der fünften Generation geführt wird, beschäftigt aktuell rund 100 Mitarbeitende. Das Unternehmen ist als Generalunternehmer im schlüsselfertigen Wohn- und Gewerbebau, im Rohbau sowie in der Projektentwicklung tätig. Zuletzt realisierte Wacker Projekte wie das neue Edeka Südwest-Hauptquartier und die Sevdesk-Zentrale in Offenburg.

Eigenständigkeit und regionale Stärke

Wie bei bisherigen Akquisitionen setzt Köster auf Kontinuität: Wacker wird innerhalb der Köster-Gruppe als eigenständiges Unternehmen erhalten bleiben und den Markt zwischen Karlsruhe und Freiburg unter dem etablierten Namen weiter bearbeiten. Alle Arbeitsplätze bleiben gesichert. Nils Köster, Vorstandsvorsitzender und Gesellschafter der Köster Holding SE, zur Akquisition: „Wacker ist ein starkes Unternehmen mit einer hervorragenden Mannschaft. Zwischen unseren Häusern gibt es viele Parallelen. Als inhabergeführte Familienunternehmen teilen wir Werte wie Verlässlichkeit, Wertschätzung und die Freude an qualitativ hochwertiger Arbeit. Wir freuen uns sehr, das Lebenswerk der Familie Wacker gemeinsam weiterzuführen und unsere Kapazitäten im badischen Raum deutlich auszubauen.“

Synergien für Großprojekte und Nachhaltigkeit

Nico Wacker sieht in dem Zusammenschluss eine Position der Stärke: „Unsere Auftragsbücher sind gut gefüllt. Durch den Anschluss an Köster können wir künftig auf das umfangreiche Know-how zurückgreifen, um auch zunehmend größere und komplexere Projekte erfolgreich zu stemmen.“ Die strategische Lage am Oberrhein bietet in Verbindung mit der Kompetenz der Köster-Gruppe ideale Voraussetzungen, um den steigenden Bedarf an effizienten und nachhaltigen Baulösungen in der Region zu decken. Die Übernahme steht derzeit noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch das Bundeskartellamt. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Über Köster

Gegründet 1938 gehört die Köster GmbH als Baukomplettanbieter mit über 2.000 Mitarbeitenden an über 20 Standorten zu den führenden Spezialisten in Deutschland, wenn es um Beratung sowie um die Planung und die schlüsselfertige Realisierung von Hochbau- und Tiefbauprojekten geht. Im Hochbau errichtet Köster u.a. Wohngebäude, Bürogebäude, Industriegebäude und Logistikimmobilien. Im Tiefbau ist Köster im Zusammenhang mit der Energiewende zum Beispiel am Bau der großen Stromtrassen beteiligt. 2024 erzielte Köster einen Umsatz in Höhe von über 1,3 Mrd. Euro. Zu den Kunden zählen Projektentwickler, Investoren, die Öffentliche Hand und Eigennutzer von Immobilien.

Über Wacker

WACKER aus Offenburg ist eines der großen familiengeführten Bauunternehmen in Mittelbaden. Mit aktuell rund 100 Mitarbeitern ist das 1874 von Karl Wacker gegründete Unternehmen inzwischen nicht mehr nur als Baubetrieb für den Wohn- und Gewerbebau, sondern auch als Generalunternehmer für schlüsselfertiges Bauen und als Projektentwickler tätig.

